Από την Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διενεργήθηκαν έλεγχοι σε οίκους ανοχής, βραδινές ώρες της Πέμπτης, 2 Ιουλίου 2026, σε περιοχές της Αθήνας και της Καλλιθέας, για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.



Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «OUR RESCUE», η οποία είναι εξειδικευμένη στην αρωγή και προστασία θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, διαπιστώθηκε η λειτουργία 3 οίκων ανοχής, οι οποίοι είχαν σφραγιστεί με σχετικές αποφάσεις αρμόδιων δημοτικών Αρχών.



Παράλληλα, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 7 γυναίκες, κατηγορούμενες –κατά περίπτωση- για παραβίαση σφραγίδων και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών, ενώ από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.535 ευρώ.



Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινούνται οι διαδικασίες επανασφράγισης των οίκων ανοχής.