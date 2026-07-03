Σε συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας τους στις θαλάσσιες μεταφορές και στους περιφερειακούς και διεθνείς διαδρόμους κατέληξαν η Αίγυπτος και η Τουρκία, με στόχο τη βελτίωση της συνδεσιμότητας ανάμεσα σε Ασία, Αφρική και Ευρώπη.

Το μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη στο περιθώριο της Τουρκικής Ναυτιλιακής Συνόδου, κατά τη συνάντηση του Αιγύπτιου αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Μεταφορών Καμέλ Ελ-Ουαζίρ με τον Τούρκο υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου.

Σύμφωνα με το αιγυπτιακό υπουργείο Μεταφορών, η συμφωνία επικεντρώνεται στη διεύρυνση της συνεργασίας για την αξιοποίηση στρατηγικών εμπορικών οδών, όπως ο Μεσαίος Διάδρομος και ο Ιρακινός Δρόμος Ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση των διαμετακομιστικών μεταφορών και των περιφερειακών δικτύων logistics.

Νέοι διάδρομοι και καλύτερη διασύνδεση

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να εξετάσουν μηχανισμούς που θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των υπαρχόντων διαδρόμων, αλλά και να μελετήσουν την ανάπτυξη νέων οδών μεταφοράς σε συνεργασία με γειτονικές χώρες.

Ο Καμέλ Ελ-Ουαζίρ δήλωσε ότι το μνημόνιο αποτελεί την αφετηρία για ευρύτερη συνεργασία σε διεθνείς μεταφορικούς διαδρόμους, θαλάσσιες μεταφορές και logistics.

«Η ολοκλήρωση στον τομέα των μεταφορών δεν αποτελεί πλέον επιλογή, αλλά επείγουσα ανάγκη», ανέφερε, παραπέμποντας στις πιέσεις που δέχονται οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, στην κλιματική αλλαγή και στις αυξανόμενες απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου.

Ο άξονας Βοσπόρου – Σουέζ

Ο Αιγύπτιος υπουργός υπογράμμισε τη στρατηγική θέση της Τουρκίας, η οποία συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω των στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων.

Παράλληλα, επισήμανε τον κομβικό ρόλο της Αιγύπτου ως πύλης προς τη Διώρυγα του Σουέζ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του κόσμου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συνδυασμός των γεωγραφικών και διαμετακομιστικών πλεονεκτημάτων των δύο χωρών θα μπορούσε να ενισχύσει τις εμπορικές και ναυτιλιακές συνδέσεις μεταξύ Ασίας, Αφρικής και Ευρώπης, διευκολύνοντας τη μεταφορά τόσο εμπορευμάτων όσο και επιβατών.

Άνοιγμα προς Συρία, Ιορδανία και Σαουδική Αραβία

Ο Ελ-Ουαζίρ κάλεσε επίσης σε στενότερη συνεργασία στον τομέα των μεταφορών μεταξύ Αιγύπτου, Τουρκίας, Συρίας, Ιορδανίας και Σαουδικής Αραβίας, με έμφαση στις θαλάσσιες και σιδηροδρομικές υποδομές.

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στα σχέδια για σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Ελ Αρίς και Τάμπα, στις συζητήσεις για σύνδεση της Αιγύπτου με το δίκτυο του Σιδηροδρόμου της Χετζάζης, καθώς και στη συνεργασία για την κατασκευή εμπορικών πλοίων.

Ο Αιγύπτιος υπουργός τόνισε ότι το Κάιρο παραμένει προσηλωμένο στη στρατηγική μετατροπής της χώρας σε περιφερειακό κόμβο μεταφορών, logistics και διαμετακομιστικού εμπορίου.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η Αίγυπτος είναι έτοιμη να στηρίξει νέες επενδύσεις, ιδιαίτερα από τουρκικές εταιρείες.

Τουρκία: Το επόμενο βήμα είναι οι τεχνικές μελέτες

Από την πλευρά του, ο Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου δήλωσε ότι το μνημόνιο παρέχει το γενικό πλαίσιο για τη συνεργασία σε έργα περιφερειακής συνδεσιμότητας.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον Ιρακινό Δρόμο Ανάπτυξης και στον προτεινόμενο Νέο Δρόμο της Χετζάζης, οι οποίοι θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως βασικοί χερσαίοι και συνδυασμένοι άξονες μεταφοράς.

Όπως είπε, η επόμενη φάση θα επικεντρωθεί στην εκπόνηση των αναγκαίων τεχνικών μελετών, προκειμένου να προχωρήσουν κοινά έργα στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Η γεωοικονομική διάσταση της συμφωνίας

Η συμφωνία Αιγύπτου – Τουρκίας δεν περιορίζεται σε διμερή συνεργασία, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναδιάταξης των εμπορικών και μεταφορικών διαδρομών στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Η Άγκυρα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως γέφυρα μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, ενώ το Κάιρο θέλει να αξιοποιήσει περαιτέρω τη Διώρυγα του Σουέζ και το δίκτυο λιμένων και σιδηροδρόμων του.

Εφόσον οι σχεδιασμοί προχωρήσουν, μπορεί να δημιουργηθεί ένας εκτεταμένος μεταφορικός άξονας που θα συνδέει το Ιράκ, την Τουρκία, τη Συρία, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο, προσφέροντας εναλλακτικές διαδρομές για εμπορεύματα και ενέργεια.