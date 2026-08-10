Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο φυσικά και νομικά πρόσωπα βρίσκονται στη λίστα των οφειλετών των ασφαλιστικών ταμείων, με τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον e-ΕΦΚΑ να έχουν εκτοξευθεί στα 51,78 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2026.

Το συνολικό «βουνό» των ασφαλιστικών οφειλών αυξήθηκε μέσα σε έναν χρόνο κατά περίπου 2,05 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης να μην προέρχεται από νέα χρέη, αλλά από τα πρόσθετα τέλη που συνεχίζουν να συσσωρεύονται στις παλαιότερες οφειλές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της τριμηνιαίας έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, από τα 51,78 δισ. ευρώ, τα 30,06 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε κύριες οφειλές, ενώ τα υπόλοιπα 21,71 δισ. ευρώ προέρχονται από πρόσθετα τέλη.

Η εικόνα δείχνει το μέγεθος του προβλήματος, καθώς περισσότερα από τέσσερα στα δέκα ευρώ του συνολικού χρέους προς τα ασφαλιστικά ταμεία αντιστοιχούν πλέον σε επιβαρύνσεις που έχουν προστεθεί πάνω στις αρχικές οφειλές.

Πού αυξήθηκαν τα χρέη

Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι κύριες ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξήθηκαν κατά 367,9 εκατ. ευρώ. Πολύ μεγαλύτερη ήταν η επιβάρυνση από τα πρόσθετα τέλη, τα οποία αυξήθηκαν κατά 1,68 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των χρεών ανάλογα με το ύψος της οφειλής.

Η αύξηση των κύριων ληξιπρόθεσμων οφειλών προέρχεται αποκλειστικά από όσους χρωστούν περισσότερα από 10.000 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφηκε αύξηση κατά 624,4 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, στα χρέη έως 10.000 ευρώ σημειώθηκε μείωση κατά 256,5 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία δείχνουν επομένως ότι το πρόβλημα συγκεντρώνεται κυρίως στις μεγαλύτερες οφειλές. Σχεδόν το σύνολο των κύριων ληξιπρόθεσμων χρεών αφορά ποσά άνω των 10.000 ευρώ, ενώ σημαντικό τμήμα βρίσκεται στην κατηγορία από 10.000 έως 100.000 ευρώ.

Το πλήθος των οφειλετών παραμένει επίσης ιδιαίτερα υψηλό. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΑΟ, στο τέλος Μαρτίου του 2026 υπήρχαν συνολικά 1.491.219 φυσικά και νομικά πρόσωπα με ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Το ύψος των χρεών σε συνδυασμό με τον αριθμό των οφειλετών αποτυπώνει μία από τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες του ασφαλιστικού συστήματος, καθώς οι παλιές οφειλές συνεχίζουν να επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη και να διογκώνουν το συνολικό υπόλοιπο.

Την ώρα, πάντως, που τα χρέη κινούνται ανοδικά, διαφορετική είναι η εικόνα στο άλλο μεγάλο «μέτωπο» του e-ΕΦΚΑ, αυτό των εκκρεμών συντάξεων.

Μειώθηκαν στις 33.859 οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις

Στο τέλος Μαρτίου του 2026 οι εκκρεμείς αιτήσεις για κύρια σύνταξη είχαν περιοριστεί στις 33.859.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 1.320, ενώ η αποκλιμάκωση είναι αισθητά μεγαλύτερη σε ετήσια βάση. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025 οι εκκρεμείς αιτήσεις ήταν λιγότερες κατά 6.957.

Ακόμη μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στις ληξιπρόθεσμες αιτήσεις, δηλαδή σε εκείνες που παραμένουν σε εκκρεμότητα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις είχαν περιοριστεί στις 13.163 στο τέλος του πρώτου τριμήνου.

Μέσα σε ένα τρίμηνο μειώθηκαν κατά 4.543 αιτήσεις, ενώ σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025 η υποχώρηση φτάνει τις 7.084.

Τι συμβαίνει στις επικουρικές

Περισσότερες παραμένουν οι εκκρεμότητες στις επικουρικές συντάξεις, αν και τα στοιχεία εμφανίζουν επίσης πτωτική τάση.

Ο e-ΕΦΚΑ έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθεί τις συγκεκριμένες αιτήσεις. Ως εκκρεμείς καταγράφονται πλέον εκείνες για τις οποίες έχει προηγηθεί η έκδοση πράξης από τον κύριο φορέα.

Με βάση αυτή τη μέθοδο, τον Μάρτιο του 2026 οι εκκρεμείς αιτήσεις επικουρικής σύνταξης ανέρχονταν σε 40.170, μειωμένες κατά 1.647 σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

Από αυτές, 31.478 χαρακτηρίζονταν ληξιπρόθεσμες. Πρόκειται για αιτήσεις για τις οποίες έχει περάσει διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών από την έκδοση της απόφασης του κύριου φορέα και υπάρχει πλέον δυνατότητα έκδοσης της επικουρικής σύνταξης.

Και σε αυτή την κατηγορία καταγράφεται βελτίωση, καθώς οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις ήταν μειωμένες κατά 2.511 σε ετήσια βάση.

Έτσι, τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου αποτυπώνουν δύο αντίθετες τάσεις στον e-ΕΦΚΑ: οι εκκρεμότητες στην απονομή συντάξεων υποχωρούν, αλλά το συσσωρευμένο ιδιωτικό χρέος προς τα ασφαλιστικά ταμεία εξακολουθεί να μεγαλώνει, έχοντας πλέον ξεπεράσει τα 51,7 δισ. ευρώ.