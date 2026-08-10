Με πρόσθετη χρηματοδότηση την οποία εξασφάλισαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν μετά και το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι πλέον ώριμες παρεμβάσεις του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ».

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν τα συναρμόδια υπουργεία, η συνέχιση αποφασίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη απήχηση που είχε το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ». Η παράταση αφορά περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30η Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε ένα από τα παρακάτω στάδια: