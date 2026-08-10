Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιων μεταβολών στους δείκτες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.601,31 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,53%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 13,97 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,62%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+1,65%), της Elvalhalcor (+0,94%) και της ΔΕΗ (+0,73%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές Coca Cola HBC (-2,93%), της Aktor (-1,50%) και του ΟΛΠ (-1,47%).

Ανοδικά κινούνται 31 μετοχές, 45 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Αττικά Πολυκαταστήματα (+1,94%) και Lavipharm (+1,93%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Coca Cola HBC (-2,93%) και Ιντερτέκ (-2,71%).