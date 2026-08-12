Ασθενείς πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου.

Με μικρές μεταβολές κινούνται οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές σε στάση αναμονής ενόψει της ανακοίνωσης των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία σε σημαντικό βαθμό θα καθορίσουν και τις κινήσεις της FED σχετικά με τα επιτόκια.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.609,48 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,19%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 16,15 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,16%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+1,62%), του ΟΤΕ (+1,59%) και της Elvalhalcor (+0,94%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-1,11%), της Coca Cola HBC (-1,09%) και της Alpha Bank (-0,95%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η CrediaBank διακινώντας 637.608 και 451.418 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 2,96 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 1,27 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 39 μετοχές, 33 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Παϊρης (+2,43%) και ΥΚΝΟΤ (+2,08%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Frigoglass (-5,44%) και Βιοκαρπέτ (-2,41%).