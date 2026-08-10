Δύσκολες είναι οι ημέρες του καλοκαιριού για τα νεαρά γυπάκια στην Κρήτη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η αφυδάτωση έχουν ως αποτέλεσμα αρκετά από αυτά να εξαντλούνται και να χρειάζονται άμεση περίθαλψη.

Τις τελευταίες ημέρες, πολίτες αλλά και επισκέπτες του νησιού έχουν εντοπίσει νεαρούς γύπες σε πολύ άσχημη κατάσταση, είτε στην άκρη ή ακόμη και στη μέση του δρόμου είτε κοντά σε παραλίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, τα εξαντλημένα πτηνά έχουν βρεθεί ακόμη και μέσα στη θάλασσα, την ώρα που λίγα μέτρα μακριά βρίσκονται λουόμενοι.

Οι συνεργάτες του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Κρήτης αναλαμβάνουν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στα γυπάκια και στη συνέχεια οργανώνεται η μεταφορά τους στην Αθήνα με τα βραδινά πλοία, ώστε να δεχθούν την απαραίτητη φροντίδα.

Μόνο κατά τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου και τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, περισσότερα από 20 νεαρά γυπάκια μεταφέρθηκαν από την Κρήτη στην ΑΝΙΜΑ. Τα περισσότερα χρειάζονται οροθεραπεία, ενώ σε δύο από τα πτηνά χρειάστηκε να πραγματοποιηθούν χειρουργικές ορθοπεδικές επεμβάσεις.

Στην ΑΝΙΜΑ έφτασε το ίδιο διάστημα και ακόμη ένα νεαρό γυπάκι από την Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας.

Η ανάρτηση της ΑΝΙΜΑ

Ο Σύλλογος αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Οι γύπες πέφτουν και φέτος!

Σε όλη την Κρήτη πολίτες και τουρίστες συναντούν εξαντλημένα και αφυδατωμένα γυπάκια, καμιά φορά και μέσα στη θάλασσα. Οι κατά περιοχές συνεργάτες μας δίνουν πρώτες βοήθειες και μας τα προωθούν με τα βραδυνά πλοία. Τα περισσότερα χρειάζονται οροθεραπεία και σε δύο από αυτά έχουν γίνει χειρουργικές ορθοπεδικές επεμβάσεις. Τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου και τις πρώτες του Αυγούστου περισσότερα από 20 νεαρά γυπάκια έχουν φτάσει στην ΑΝΙΜΑ από την Κρητη και ένα από την Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας.»