Η ΑΕΚ παρουσίασε την νέα εντός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2026/27. Η Ένωση διατηρεί στην πρώτη της εμφάνιση το «κιτρινόμαυρο» με ρίγες σχέδιο, προχωρώντας ωστόσο σε ορισμένες αλλαγές σε σχέση με την περσινή φανέλα.
Μάλιστα, η νέα εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα της κόντρα στον ΟΦΗ στο Super Cup.
Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 20:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου.
New season, new goals! ⚽️— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) August 10, 2026
Σας παρουσιάζουμε την νέα Επίσημη Home Jersey 26/27.
Διαθέσιμη τώρα στο https://t.co/YNqXWD9lH5 και στο Allwyn Arena AEK Store.
🔗 https://t.co/CLYVzh4dEh pic.twitter.com/M7WnQEbVHX