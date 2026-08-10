Η ΑΕΚ παρουσίασε την νέα εντός έδρας φανέλα για τη σεζόν 2026/27. Η Ένωση διατηρεί στην πρώτη της εμφάνιση το «κιτρινόμαυρο» με ρίγες σχέδιο, προχωρώντας ωστόσο σε ορισμένες αλλαγές σε σχέση με την περσινή φανέλα.

Μάλιστα, η νέα εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα της κόντρα στον ΟΦΗ στο Super Cup.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 20:00 στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου.