Κινέζοι και Τούρκοι ξεχωρίζουν με μεγάλη διαφορά μεταξύ των ξένων επενδυτών που έχουν αποκτήσει άδεια διαμονής στην Ελλάδα μέσω της Golden Visa, έχοντας ισχυρή παρουσία στην εγχώρια αγορά ακινήτων. Ακολουθούν επενδυτές από τον Λίβανο, το Ιράν και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ αυξημένο ενδιαφέρον καταγράφεται και από το Ισραήλ.

Τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τον Ιούνιο δείχνουν ότι οι Κινέζοι παραμένουν η μεγαλύτερη επενδυτική δύναμη του προγράμματος, με 11.921 άδειες διαμονής. Πρόκειται για αριθμό υπερδιπλάσιο από εκείνον της δεύτερης Τουρκίας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία κινεζικών κεφαλαίων στην ελληνική κτηματαγορά.

Οι επενδυτές από την Τουρκία ακολουθούν με 4.543 άδειες και αποτελούν μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ομάδες αγοραστών ακινήτων στην Ελλάδα.

Η οικονομική αβεβαιότητα στη γειτονική χώρα και η συνεχής υποχώρηση της τουρκικής λίρας έχουν στρέψει σημαντικά κεφάλαια προς το εξωτερικό. Για αρκετούς Τούρκους αγοραστές, η αγορά ακινήτου στην Ελλάδα αποτελεί τρόπο προστασίας μέρους της περιουσίας τους σε ευρώ, ενώ ταυτόχρονα τους εξασφαλίζει άδεια διαμονής και δυνατότητα μετακίνησης στη ζώνη Σένγκεν.

Λίβανος, Ιράν και Βρετανία

Ισχυρή παρουσία στο πρόγραμμα έχουν και επενδυτές από χώρες της Μέσης Ανατολής.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Λίβανος με 1.145 άδειες διαμονής και ακολουθεί το Ιράν με 953. Σημαντική είναι πλέον και η παρουσία των Βρετανών, στους οποίους έχουν χορηγηθεί 826 άδειες μέσω του προγράμματος.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα προσελκύει το ενδιαφέρον και Ισραηλινών αγοραστών. Η γεωπολιτική αστάθεια των τελευταίων ετών έχει ενισχύσει την αναζήτηση ασφαλέστερων επενδυτικών προορισμών, με την ελληνική αγορά να διαθέτει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα: τη γεωγραφική εγγύτητα και την πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για μεγάλο μέρος των ξένων αγοραστών, άλλωστε, η Golden Visa δεν αποτελεί αποκλειστικά μια επένδυση σε ακίνητο. Συνδυάζει την τοποθέτηση κεφαλαίων στην ευρωπαϊκή αγορά με τη δυνατότητα απόκτησης άδειας διαμονής και μετακίνησης στις χώρες της ζώνης Σένγκεν.

Η μεγάλη ανατροπή στις νέες αγορές

Πίσω από τους υψηλούς αριθμούς των αδειών που έχουν ήδη χορηγηθεί, ωστόσο, διαμορφώνεται μια διαφορετική τάση.

Οι νέες αιτήσεις για άδεια διαμονής παρουσιάζουν πτωτική πορεία από τις αρχές του έτους, ενώ τα στοιχεία από την αγορά δείχνουν σημαντική κάμψη του ενδιαφέροντος που συνδέεται ειδικά με τη Golden Visa.

Σύμφωνα με ανάλυση της Elxis – At Home in Greece, το αγοραστικό ενδιαφέρον για ακίνητα με στόχο την εξασφάλιση άδειας διαμονής έχει μειωθεί φέτος κατά 83% σε σχέση με το 2025.

Η μεταβολή συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τους αυστηρότερους όρους του προγράμματος.

Ένας από τους βασικούς περιορισμούς είναι ότι τα ακίνητα που αποκτώνται μέσω Golden Visa δεν μπορούν να διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό περιορίζει τις επιλογές εκμετάλλευσης για τους επενδυτές που επιδιώκουν, πέρα από την άδεια διαμονής, να εξασφαλίσουν υψηλή απόδοση από την περιουσία τους.

Το ζήτημα αποκτά μεγαλύτερη σημασία στις τουριστικές περιοχές και στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η βραχυχρόνια μίσθωση αποτελούσε μία από τις επιλογές για την αξιοποίηση ενός επενδυτικού ακινήτου.

Πού το όριο έφτασε τις 800.000 ευρώ

Το δεύτερο μεγάλο εμπόδιο για τους νέους επενδυτές είναι η σημαντική αύξηση του ελάχιστου ποσού που απαιτείται για την απόκτηση Golden Visa στις περιοχές υψηλής ζήτησης.

Στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και στα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, το κατώτατο όριο έχει ανέβει στις 800.000 ευρώ.

Στην υπόλοιπη χώρα η ελάχιστη επένδυση διαμορφώνεται στις 400.000 ευρώ.

Παραμένει, πάντως, η δυνατότητα απόκτησης Golden Visa με επένδυση 250.000 ευρώ σε ειδικές κατηγορίες ακινήτων. Σε αυτές περιλαμβάνονται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ακίνητα που μετατρέπονται σε κατοικίες μέσω αλλαγής χρήσης και διατηρητέα κτίρια.

Για τις βασικές κατηγορίες των 400.000 και 800.000 ευρώ προβλέπεται επίσης ότι η επένδυση πραγματοποιείται σε ένα ακίνητο, το οποίο πρέπει να έχει επιφάνεια τουλάχιστον 120 τετραγωνικών μέτρων.

Οι αλλαγές αυτές έχουν μεταβάλει αισθητά το προφίλ του προγράμματος. Από τη μία πλευρά, οι χιλιάδες άδειες που έχουν ήδη χορηγηθεί αποτυπώνουν τη μεγάλη διείσδυση της Golden Visa στην ελληνική κτηματαγορά, με Κινέζους και Τούρκους να βρίσκονται καθαρά στην πρώτη γραμμή. Από την άλλη, η πτώση του νέου ενδιαφέροντος δείχνει ότι τα υψηλότερα επενδυτικά όρια και οι περιορισμοί στην εκμετάλλευση των ακινήτων αρχίζουν να λειτουργούν ως φίλτρο για όσους εξετάζουν σήμερα την είσοδό τους στην ελληνική αγορά.