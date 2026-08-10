Σοβαρό λάθος σημειώθηκε σε κέντρο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στο Μιλάνο, όταν γιατροί μετέφεραν στη μήτρα γυναίκας έμβρυο που ανήκε σε άλλο ζευγάρι.

Το περιστατικό έγινε στις 23 Ιουλίου στο νοσοκομείο San Raffaele και προκάλεσε την παρέμβαση των αρμόδιων ιταλικών Αρχών.

Μετά το συμβάν, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του εργαστηρίου Εμβρυολογίας για 15 ημέρες.

Μπερδεύτηκε η σειρά δύο γυναικών

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το λάθος φέρεται να έγινε επειδή το προσωπικό μπέρδεψε τη σειρά δύο γυναικών που επρόκειτο να υποβληθούν σε εμβρυομεταφορά την ίδια περίοδο.

Έτσι, στη μία γυναίκα μεταφέρθηκε το έμβρυο που προοριζόταν για την άλλη.

Το λάθος έγινε αντιληπτό από βιολόγο του κέντρου λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ενημερώθηκε αμέσως το πρώτο ζευγάρι

Η γυναίκα και ο σύντροφός της ενημερώθηκαν άμεσα για όσα είχαν συμβεί.

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, το ζευγάρι συμφώνησε να γίνει ιατρική επέμβαση για την απομάκρυνση του εμβρύου από τη μήτρα, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η πιθανότητα εμφύτευσής του.

Το δεύτερο ζευγάρι, στο οποίο ανήκε το έμβρυο που μεταφέρθηκε κατά λάθος, δεν ενημερώθηκε αμέσως.

Στη δεύτερη γυναίκα επρόκειτο να μεταφερθεί την επόμενη ημέρα άλλο, δικό της έμβρυο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι υπεύθυνοι επέλεξαν να μην της αποκαλύψουν εκείνη τη στιγμή τι είχε συμβεί, ώστε να μην της προκαλέσουν έντονη ψυχολογική πίεση πριν από τη δική της εμβρυομεταφορά.

«Βαθιά λύπη» από το San Raffaele

Το νοσοκομείο San Raffaele εξέφρασε «βαθιά λύπη» για το περιστατικό και ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε αμέσως εσωτερική έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς έγινε το λάθος.

Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει έλεγχοι από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές της Ιταλίας.

Το νοσοκομείο ανακοίνωσε επίσης ότι έχουν ήδη αλλάξει ορισμένες από τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο εργαστήριο, ώστε να μην επαναληφθεί αντίστοιχο περιστατικό.

Συζήτηση για ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου

Σύμφωνα με το San Raffaele, τέτοια λάθη είναι πολύ σπάνια και υπολογίζεται ότι συμβαίνουν περίπου μία φορά ανά 10.000 έως 12.000 κύκλους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Μετά το περιστατικό, άνοιξε στην Ιταλία συζήτηση για τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων που ελέγχουν σε κάθε στάδιο αν το σωστό έμβρυο αντιστοιχεί στη σωστή γυναίκα.

Ο Ερμάνο Γκρέκο, πρόεδρος της Ιταλικής Εταιρείας Αναπαραγωγής, ανέφερε ότι τέτοια περιστατικά είναι «πολύ σπάνια αλλά μπορούν να αποφευχθούν».

Ο ίδιος ζήτησε να γίνει υποχρεωτική η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου σε όλες τις κλινικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.