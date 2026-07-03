Το ΜΩΒ αποκλείστηκε φέτος από το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας, που πραγματοποιείται από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου στο Άλσος Γουδή.

Η φεμινιστική οργάνωση υποστηρίζει ότι ζήτησε γραπτή αιτιολόγηση από τους διοργανωτές, χωρίς να έχει λάβει, μέχρι στιγμής, δημόσια απάντηση. Επομένως, ο ακριβής λόγος του αποκλεισμού δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Υπάρχει όμως ένα σαφές υπόβαθρο σύγκρουσης με μέρος της τρανς και κουήρ κοινότητας.

Το ΜΩΒ εκφράζει θέσεις του ριζοσπαστικού φεμινισμού, σύμφωνα με τις οποίες η καταπίεση των γυναικών συνδέεται με το βιολογικό φύλο και με τις υλικές συνέπειες του να γεννιέται κάποια σε θηλυκό σώμα. Υποστηρίζει ότι οι γυναίκες και οι τρανς γυναίκες δεν βιώνουν απολύτως ίδιες μορφές καταπίεσης και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως μία ενιαία πολιτική κατηγορία.

Το ΜΩΒ έχει επίσης δεχθεί κριτική για δημόσιες τοποθετήσεις και άρθρα στελεχών του σχετικά με την ταυτότητα φύλου, τους τρανς άνδρες, τη συμπεριληπτική γλώσσα και τη χρήση όρων όπως «άτομα με μήτρα».

Η θέση αυτή έχει προκαλέσει έντονη κριτική από τρανς και ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβιστές και ακτιβίστριες, που θεωρούν ότι αποκλείει τις τρανς γυναίκες από τον φεμινισμό και αναπαράγει τρανσφοβικό λόγο.

Η αντιπαράθεση είχε φανεί και στο περσινό Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, όταν τρανς ακτιβίστριες διαμαρτυρήθηκαν κατά της παρουσίας του ΜΩΒ ενώ από την πλευρά του, το ΜΩΒ κατήγγειλε ότι δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση στο τραπεζάκι του.

Μέχρι να υπάρξει επίσημη αιτιολόγηση από το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι αυτές οι θέσεις ήταν ο λόγος του αποκλεισμού. Είναι, ωστόσο, το βασικό πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται η σύγκρουση.