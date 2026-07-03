Οι αρχές στη Βενεζουέλα αναθεώρησαν εκ νέου προς τα πάνω τον απολογισμό των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς της περασμένης εβδομάδας, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 2.645. Παράλληλα, οι τραυματίες φτάνουν τους 12.666, ενώ περίπου 15.000 άνθρωποι παραμένουν άστεγοι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Πληροφοριών.

Χθες, η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες είχε αναφερθεί σε 2.595 θανάτους, γεγονός που δείχνει τη συνεχή αναθεώρηση των στοιχείων καθώς προχωρούν οι επιχειρήσεις διάσωσης και καταγραφής.

Την ίδια ώρα, οι αρχές αποφεύγουν να δώσουν επίσημο αριθμό για τους αγνοούμενους. Ωστόσο, εκτιμήσεις του ΟΗΕ ανεβάζουν τον αριθμό τους ακόμη και στις 50.000, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για το συνολικό μέγεθος της καταστροφής.