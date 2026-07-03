Ο σκύλος διάσωσης Tsunami συμμετείχε στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τον σεισμό στη Βενεζουέλα, εντοπίζοντας επιζώντες κάτω από κατεστραμμένα κτίρια και συμβάλλοντας στον απεγκλωβισμό τουλάχιστον 13 ανθρώπων.

Ο 8χρονος Μπόρντερ Κόλι της ομάδας K-SAR ECID βρέθηκε στο πεδίο δίπλα στον εκπαιδευτή του Jorge Beens, χρησιμοποιώντας την όσφρησή του για να εντοπίζει σημεία όπου υπήρχε ανθρώπινη παρουσία μέσα στα συντρίμμια.

Από εγκαταλελειμμένο κουτάβι στην εκπαίδευση διάσωσης

Η αρχή της ζωής του δεν προμήνυε την πορεία που θα ακολουθούσε. Ως κουτάβι εντοπίστηκε στους δρόμους του Καράκας, σε κατάσταση υποσιτισμού στη La Floresta. Τον διέσωσε η Anita Vidal, η οποία τον μετέφερε σε ασφαλές περιβάλλον και του έδωσε δεύτερη ευκαιρία.

Στη συνέχεια εντάχθηκε στο εκπαιδευτικό κέντρο K-SAR ECID, όπου ξεκίνησε εξειδικευμένη εκπαίδευση για εντοπισμό εγκλωβισμένων σε καταρρεύσεις κτιρίων. Η εξέλιξή του τον οδήγησε σε αποστολές τόσο εντός όσο και εκτός Βενεζουέλας, με συμμετοχή σε επιχειρήσεις μετά τους σεισμούς σε Τουρκία και Συρία το 2023, αλλά και σε φυσικές καταστροφές στη Λατινική Αμερική.

Η επιχείρηση που ξεχώρισε στο San Bernardino

Σε μία από τις επιχειρήσεις στο San Bernardino του Καράκας, ο Tsunami εντόπισε σημάδι ζωής κάτω από ερείπια οκταώροφου κτιρίου.

Στάθηκε επανειλημμένα στο ίδιο σημείο, οδηγώντας τα σωστικά συνεργεία να διακόψουν προσωρινά την επιχείρηση και να προχωρήσουν σε προσεκτική εκσκαφή.

Λίγη ώρα αργότερα, ένας άνδρας 60 ετών απεγκλωβίστηκε ζωντανός, έχοντας παραμείνει κάτω από τα συντρίμμια για περίπου έξι ώρες. Η διάσωση καταγράφηκε και μεταδόθηκε ευρέως, αναδεικνύοντας τη συνεργασία διασωστών και κυνοφιλικής ομάδας.

Κόπωση και τελευταία αποστολή

Μετά από συνεχόμενες επιχειρήσεις, ο κτηνίατρος Aníbal Hurtado ανέφερε ότι ο σκύλος εμφάνισε έντονη σωματική καταπόνηση.

Ακολούθησε ιατρική παρακολούθηση, ενυδάτωση και περίοδος ανάπαυσης. Στη συνέχεια, οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η αποστολή του στους σεισμούς του 2026 ήταν η τελευταία επίσημη πριν την αποστράτευση.

Ο Tsunami ολοκληρώνει την πορεία του με τουλάχιστον 13 επιβεβαιωμένες διασώσεις επιζώντων.

Η πορεία που τον ξεχώρισε

Κατά τη διάρκεια της δράσης του, ο Tsunami έγινε σημείο αναφοράς για τις κυνοφιλικές ομάδες διάσωσης στη Βενεζουέλα.

Η πορεία του έχει συγκριθεί με άλλες ιστορικές περιπτώσεις σκύλων διάσωσης στη χώρα, με το έργο του να συνδέεται με επιχειρήσεις σε συνθήκες φυσικών καταστροφών και εκτεταμένων καταρρεύσεων υποδομών.

Ο εκπαιδευτής του Jorge Beens έχει αναφερθεί στον ρόλο των σκύλων διάσωσης λέγοντας:

«Το καθήκον μας είναι να είμαστε η ελπίδα ανάμεσα στα ερείπια»

Ο 8χρονος σκύλος διάσωσης συμμετείχε στις επιχειρήσεις μετά τον σεισμό στη Βενεζουέλα και ολοκληρώνει την πορεία του με 13 διασώσεις επιζώντων

Φωτογραφίες: instagram/perrosextremos / ksar_ecid_oficial