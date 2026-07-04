Ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον δράστη της πολύνεκρης επίθεσης σε παιδικό εργαστήριο χορού στο Σάουθπορτ έχασε οριστικά την επαγγελματική του άδεια, καθώς κρίθηκε ότι δεν ανταποκρίθηκε όπως όφειλε μετά το μακελειό που ακολούθησε.

Ο Γκάρι Πόλαντ είχε μεταφέρει στις 29 Ιουλίου 2024 τον Άξελ Ρουντακουμπάνα στο κτίριο όπου διεξαγόταν εργαστήριο χορού με θέμα την Τέιλορ Σουίφτ. Λίγα λεπτά αργότερα, ο 17χρονος εισέβαλε στον χώρο και δολοφόνησε τα τρία μικρά κορίτσια, την Έλσι Ντοτ Στάνκομπ (7 ετών), τη Μπέμπε Κινγκ (6 ετών) και την Άλις ντα Σίλβα Αγκουιάρ (9 ετών), ενώ τραυμάτισε ακόμη δέκα ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά και ενήλικες.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε αποκαλύφθηκε ότι ο οδηγός, αν και άκουσε τις κραυγές των παιδιών και είδε πανικόβλητους ανθρώπους να τρέχουν έξω από το κτίριο, απομακρύνθηκε από το σημείο πιστεύοντας ότι είχαν πέσει πυροβολισμοί. Αντί να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές, παρέλαβε ακόμη έναν πελάτη, επέστρεψε στο σπίτι του και κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης περίπου 50 λεπτά αργότερα.

Καταθέτοντας στην ανακριτική διαδικασία, ο Γκάρι Πόλαντ υποστήριξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και φοβήθηκε για τη ζωή του, καθώς πίστευε ότι ο δράστης ήταν οπλισμένος με πυροβόλο όπλο. Περιέγραψε τα παιδιά να τρέχουν «σαν ποδοβολητό ανθρώπων που προσπαθούν να σωθούν», ενώ τόνισε πως δεν είχε αντιληφθεί ότι υπήρχαν τραυματίες. Αργότερα εξέφρασε τη βαθιά μεταμέλειά του, δηλώνοντας ότι εξακολουθεί να ακούει τις κραυγές των παιδιών και πως εύχεται να είχε καλέσει την αστυνομία πολύ νωρίτερα.

Έπειτα από επανεξέταση της υπόθεσης, το δημοτικό συμβούλιο του Sefton αποφάσισε την αφαίρεση της άδειας ταξί, κρίνοντας ότι ο οδηγός δεν πληρούσε πλέον τα πρότυπα που προβλέπει η πολιτική αδειοδότησης για τους επαγγελματίες οδηγούς. Στις σχετικές οδηγίες του δήμου επισημαίνεται, μάλιστα, ότι οι οδηγοί οφείλουν να καλούν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όταν αντιλαμβάνονται ότι κάποιο παιδί βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.