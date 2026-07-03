Ο Ολυμπιακός προχωράει για την περίπτωση του Ζότα Σίλβα, ώστε να ενισχυθεί στις θέσεις των εξτρέμ. Οι Πειραιώτες είναι σε συζητήσεις τόσο με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, όσο και με τον ίδιο τον παίκτη, ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο 26χρονος εξτρέμ ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Μπεσίκτας ως δανεικός. Με την Τουρκική ομάδα είχε 22 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και μέτρησε 5 γκολ και 1 ασίστ

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν και ένα ατού στην υπόθεση αυτή, που δεν είναι άλλο από τον Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο καθώς τον είχε ποδοσφαιριστή όσο ήταν πρόεδρος στην Βιτόρια Γκιμαράες.

Μάλιστα ο Ζότα Σίλβα αποκτήθηκε από την Γκιμαράες το καλοκαίρι του 2022 αντί 700 χιλιάδων ευρώ και μέσα σε δύο χρόνια έφτασε στο σημείο να πουληθεί στη Νότιγχαμ Φόρεστ αντί 7 εκατ. ευρώ. Στους Πορτογάλους είχε σε 83 ματς, 20 γκολ και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.