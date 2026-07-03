Στην Ιερά Μονή Οσίας Μακρίνας στη Νότια Τανζανία και στο μοναστήρι της Παναγίας Τριχερούσας στην Κένυα είναι πλέον μοιρασμένη η καθημερινότητα που ακολουθεί η Ναταλία Λιονάκη ως μοναχή, με νέα οπτικά ντοκουμέντα να έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την εκπομπή Super Κατερίνα.

Η πρώην ηθοποιός, η οποία έχει επιλέξει το όνομα Φεβρωνία, απέχει οριστικά από την τηλεόραση και τα εγχώρια καλλιτεχνικά δρώμενα, έχοντας στρέψει τη δραστηριότητά της στην ορθόδοξη ιεραποστολή και τη θρησκευτική αφοσίωση στην αφρικανική ήπειρο.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε η εκπομπή, η μοναχή Φεβρωνία δεν περιορίζεται σε έναν μόνο χώρο, αλλά μετακινείται για να βοηθήσει στην ενίσχυση και την οικοδόμηση των εκεί κτιριακών εγκαταστάσεων.

Στα πλάνα που προβλήθηκαν, η ίδια καταγράφεται να συμμετέχει στις προσευχές και τις ακολουθίες μαζί με τα υπόλοιπα μέλη των κοινοτήτων, ενώ παράλληλα εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην εκπομπή, η πρώην ηθοποιός εργάζεται για την ανέγερση της Μονής της Παναγίας της Τριχερούσας στην Τανζανία, συμβάλλοντας ενεργά στην ολοκλήρωση του έργου.

Η συνειδητή απομόνωση και η καθημερινή προσφορά

Στο στούντιο της εκπομπής αναλύθηκε η στάση ζωής που κρατά η Φεβρωνία τα τελευταία χρόνια, με τον Αντρέα Καραγιάννη να τοποθετείται για την απόφαση της να αλλάξει ριζικά πορεία.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στα κίνητρα και την παρούσα κατάσταση της πρώην ηθοποιού, τονίζοντας ότι η Ναταλία Λιονάκη επέλεξε συνειδητά να αφήσει πίσω της την καλλιτεχνική της πορεία και να αφιερωθεί στον μοναχισμό. Όπως πρόσθεσε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, η μοναχή Φεβρωνία βιώνει μια ήρεμη και γεμάτη ζωή, έχοντας βρει την εσωτερική ισορροπία μέσα από την πνευματική της πορεία και την καθημερινή της προσφορά.