Η Εθνική Αγγλίας στην φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 θα αντιμετωπίσει το Μεξικό με τον μεγαλύτερο προβληματισμό των «τριών λιονταριών» να είναι το μεγάλο υψόμετρο που βρίσκεται το Στάδιο Αζτέκα.

Το Αζτέκα βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.240 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, εκεί όπου η αραιή ατμόσφαιρα και η χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου προκαλούν πρόωρη κόπωση και ζαλάδες.

Έτσι, οι παίκτες του Τόμας Τούχελ είναι πρακτικά αδύνατο να εγκλιματιστούν εγκαίρως στο υψόμετρο ταξιδεύοντας από το Κάνσας Σίτι στην πόλη του Μεξικού και για το λόγο αυτό η Εθνική Αγγλίας προσπαθεί να βρει λύσεις και μια από αυτές είναι το βιάγκρα!

Το συγκεκριμένο φάρμακο, παρότι είναι παγκοσμίως γνωστό κυρίως για άλλες χρήσεις, αναπτύχθηκε αρχικά για την καταπολέμηση της υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Η δραστική του ουσία μπλοκάρει ένα ένζυμο που περιορίζει τα αιμοφόρα αγγεία των πνευμόνων και μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της κόπωσης και της ζάλης που προκαλούνται σε μεγάλα υψόμετρα, όπως αυτό του Αζτέκα.

Μάλιστα το βιάγκρα δεν περιλαμβάνεται στη λίστα απαγορευμένων ουσιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) για το 2026.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο χάπι χρησιμοποίησε το 2019 η Ουνιόν ντε Σάντα Φε από την Αργεντινή για να ανταπεξέλθει σε αγώνα στο Κίτο, σε υψόμετρο 2.850 μέτρων.