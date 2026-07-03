Σε λίγες ώρες η Αίγυπτος θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία για την φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, με την συμμετοχή του Μοχάμεντ Σαλάχ στην αναμέτρηση να είναι αμφίβολη.

Ο άσος της Αιγύπτου αντιμετωπίζει μυϊκά προβλήματα από το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στο Ιράν και έτσι θα κριθεί την τελευταία στιγμή αν θα μπορέσει να βοηθήσει την χώρα του στην προσπάθεια που θα κάνει για να πάρει την πρόκριση.

Μάλιστα ο τεχνικός της ομάδας, Χασάμ Χασάν δήλωσε για το θέμα του Σαλάχ: «Ο Σαλάχ θέλει να βοηθήσει κόντρα στην Αυστραλία, αλλά δεν είναι 100% έτοιμος αυτή τη στιγμή και δεν θέλω να πάρω κανένα ρίσκο. Θα ξεκινήσει μόνο αν είναι 100% έτοιμος και σίγουρος για αυτό. Δεν είμαι σίγουρος αν θα τον ξεκινήσω αυτή την στιγμή».