Ο Ιούλιος μπήκε και παρότι στη χώρα δεν έχουν καταγραφεί ακόμη ακραίες θερμοκρασίες, όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει ελληνικό καλοκαίρι και πόσο εύκολα μπορεί να γίνει εξαντλητικό. Το πρόβλημα όμως με τις υψηλές θερμοκρασίες δεν είναι μόνο ότι προκαλούν δυσφορία, αλλά μπορεί να γίνουν πραγματικά επικίνδυνες πιο γρήγορα απ’ όσο νομίζουμε.

Και παρά την κυρίαρχη αντίληψη, η ακραία ζέστη δεν απειλεί μόνο τους ηλικιωμένους ή όσους έχουν προβλήματα υγείας. Όταν το σώμα δεν μπορεί να δροσιστεί αποτελεσματικά, κανείς δεν είναι απολύτως ασφαλής. Γι’ αυτό και το να ξέρουμε πώς να μειώσουμε σωστά τη θερμοκρασία μας δεν είναι απλώς χρήσιμο, αλλά μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο και σίγουρα θα μας βοηθήσει κατά την περίοδο που θα… «σφίξουν οι ζέστες».

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από θερμική εξάντληση

Αναμφίβολα ορισμένες ομάδες είναι πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις της ακραίας ζέστης, καθώς η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να επιδεινώσει υπάρχοντα προβλήματα υγείας, όπως καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά επεισόδια, άσθμα, αναπνευστικές παθήσεις και νεφρική ανεπάρκεια.

Οι ενήλικες άνω των 65 ετών, τα μικρά παιδιά, όσοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, οι έγκυες, οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους και οι αθλητές έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να επηρεαστούν όταν το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο. Ωστόσο, ειδικοί στο Time τονίζουν ότι σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας μπορεί να επηρεαστεί οποιοσδήποτε περνά πολλή ώρα κάτω από τον ήλιο. Κάποιοι διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο, όμως όλοι μπορούν να εμφανίσουν συμπτώματα ή ασθένεια λόγω της υπερβολικής έκθεσης στη ζέστη.

Πώς να μειώσετε με ασφάλεια τη θερμοκρασία του σώματος

Αν βρίσκεστε έξω στον ήλιο, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε το σώμα σας για σημάδια θερμικής καταπόνησης. Οι κράμπες λόγω ζέστης, η ζάλη, η σύγχυση και η αδυναμία είναι συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοηθούν. Αν αρχίσετε να νιώθετε μεγάλη αδυναμία ή ότι θα λιποθυμήσετε, αυτό μπορεί να είναι ένδειξη θερμικής εξάντλησης, η οποία προηγείται της θερμοπληξίας όταν το σώμα υπερθερμαίνεται.

Για να την αποφύγετε, το πιο σημαντικό βήμα είναι να απομακρυνθείτε από τη ζέστη. Αν είστε στον ήλιο, μετακινηθείτε στη σκιά. Αν δεν βρίσκεστε σε κλιματιζόμενο χώρο και έχετε τη δυνατότητα, πηγαίνετε σε ένα μέρος με κλιματισμό.

Για να δροσίσετε το σώμα σας, μπορείτε να τοποθετήσετε κρύα υφάσματα πάνω στο δέρμα ή να ψεκάσετε τα ρούχα σας με νερό. Μια ακόμη επιλογή είναι το ντους, αλλά χρειάζεται προσοχή: το νερό δεν πρέπει να είναι υπερβολικά κρύο. Οι ειδικοί συστήνουν ένα δροσερό ή χλιαρό ντους, επειδή το πολύ κρύο νερό μπορεί να κάνει το σώμα να συγκρατήσει ακόμη περισσότερο την εσωτερική του θερμοκρασία.

Προσοχή χρειάζεται και στη χρήση ανεμιστήρα, ειδικά όταν η θερμοκρασία είναι περίπου 35 βαθμοί Κελσίου ή υψηλότερη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ανεμιστήρας σε τόσο υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να επιταχύνει την αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας του σώματος. Αυτό συμβαίνει επειδή, πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο, ο ανεμιστήρας απλώς μετακινεί ζεστό αέρα προς το σώμα, αυξάνοντας τη θερμική επιβάρυνση αντί να τη μειώνει.

Τι να πίνετε στην ακραία ζέστη

Η ενυδάτωση είναι κρίσιμη, αλλά έχει σημασία και το τι πίνετε. Το νερό πρέπει να είναι η βασική επιλογή, ενώ καλό είναι να αποφεύγονται αλκοολούχα ποτά και καφές, καθώς μπορεί να συμβάλουν περισσότερο στην αφυδάτωση.

Αν και κάποιοι θεωρούν ότι τα αθλητικά ποτά είναι καλύτερη επιλογή, στις περισσότερες περιπτώσεις το απλό νερό είναι η καλύτερη λύση. Για τους περισσότερους ανθρώπους, εκτός από αθλητές που ασκούνται για μία ώρα ή περισσότερο την ημέρα σε ζεστό καιρό, το νερό παρέχει την ενυδάτωση που χρειάζεται ο οργανισμός.

Τι να φάτε αν έχετε θερμική εξάντληση

Φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως τα πορτοκάλια και το καρπούζι, μπορούν να βοηθήσουν. Ωστόσο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τίποτα δεν αντικαθιστά το νερό για την ενυδάτωση. Το πιο σημαντικό είναι να περιορίσετε την έκθεση στη ζέστη και να παραμείνετε καλά ενυδατωμένοι, κάτι που σημαίνει κυρίως να πίνετε άφθονο νερό.

Όταν υπάρχει θερμική καταπόνηση, καλό είναι να αποφεύγονται τα βαριά και λιπαρά φαγητά, όπως μπέργκερ, πίτσα κλπ. Αντί γι’ αυτά, προτιμήστε πιο ελαφριές επιλογές με άπαχη, κρύα πρωτεΐνη, όπως βραστά αυγά, τονοσαλάτα ή κοτόπουλο.

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε τα παυσίπονα όταν έχετε υπερθερμανθεί

Κατά τη διαδικασία που προσπαθείτε να δροσίσετε το σώμα σας, ειδικοί στο Time συστήνουν να αποφεύγεται η λήψη μη συνταγογραφούμενων παυσίπονων, εκτός αν έχει προηγηθεί έγκριση από γιατρό. Ο λόγος είναι ότι μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση, επιβαρύνοντας επιπλέον τα νεφρά και το ήπαρ.

Το βασικό σε περίπτωση υπερβολικής έκθεσης στη ζέστη δεν είναι να αντιμετωπιστούν απλώς τα συμπτώματα, αλλά να λυθεί το ίδιο το πρόβλημα, δηλαδή η υπερθέρμανση του σώματος. Με άλλα λόγια, το σώμα πρέπει να απομακρυνθεί από την πηγή της ζέστης και να δροσιστεί με ασφάλεια.

Οργανώστε την ημέρα σας έτσι ώστε οι εξωτερικές δουλειές ή η άσκηση σε ανοιχτό χώρο να γίνονται τις πιο δροσερές ώρες. Αν εργάζεστε έξω, προσπαθήστε να κάνετε συχνά διαλείμματα για νερό και σκιά.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πολλοί αναζητούν μια «μαγική λύση», όμως στην περίπτωση της ζέστης η πιο αποτελεσματική συμβουλή είναι απλή: μείνετε δροσεροί από την αρχή. Και παρότι η αντοχή στη ζέστη μπορεί να διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, η ουσία παραμένει η ίδια… λιγότερος ήλιος, περισσότερη σκιά, σωστή ενυδάτωση και άμεση αντίδραση στα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια του σώματος. Γιατί στην ακραία ζέστη, το σώμα δεν προειδοποιεί πάντα για πολύ. Και όταν το κάνει, πρέπει να το ακούσετε αμέσως.