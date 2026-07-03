Σαν σήμερα στις 3 Ιουλίου 2025 έφυγε ο Ντιόγκο Ζότα μετά από τροχαίο δυστύχημα στη Θερναδίγια της Ισπανίας, μαζί με τον 25χρονο αδελφό του Αντρέ.

Κανείς στην Εθνική ομάδα της Πορτογαλίας δεν τον έχει ξεχάσει και μετά τον αγώνα με την Κροατία για το Μουντιάλ 2026, όπου η ομάδα της Ιβηρικής Χερσονήσου νίκησε με 2-1 και πήρε την πρόκριση, όλοι του αφιέρωσαν τη νίκη.

Μάλιστα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έστειλε το δικό του μήνυμα για τον Ντιόγκο Ζότα. Ο Πορτογάλος σταρ στο συγκινητικό μήνυμα του ανέφερε:

«Ο Ντιόγκο Ζότα βρίσκεται τώρα εκεί ψηλά στον ουρανό και μας φωτίζει το δρόμο. Είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή.

Όλοι αισθανθήκαμε ότι ήταν μαζί μας, και γι’ αυτό το μόνο που είχε σημασία ήταν να κερδίσουμε τον αγώνα, ώστε να τον τιμήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».