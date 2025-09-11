Σάλο προκαλεί στην Πορτογαλία το δημοσίευμα ενός περιοδικού που υποστηρίζει ότι ο Ρούμπεν Νέβες, κολλητός του Ντιόγκο Ζότα, σύναψε παράνομο δεσμό με τη χήρα του Ρουτ Καρντόσο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το περιοδικό TV GUIA δημοσίευσε «αποκλειστική» φωτογραφία με τον Νέβες και η Καρντόσο να είναι ένα βήμα πριν φιληθούν.

Επίσης, το ρεπορτάζ του πορτογαλικού περιοδικού υποστήριξε πως ήρθαν κοντά μετά την απώλεια του ποδοσφαιριστή, όσο ο χαφ της Αλ Χιλάλ την παρηγορούσε για την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου.

Έκτοτε, έχουν ξεσπάσει αντιδράσεις στην Πορτογαλία, αλλά και από φίλους της Λίβερπουλ, που θεωρούν ψευδή την είδηση και ότι κυκλοφόρησε για να πουλήσει το περιοδικό.

Ο Νέβες διαψεύδοντας την είδηση, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Καλησπέρα. Πάντα πιστεύω στο καλό των ανθρώπων, αν και με έχουν προειδοποιήσει να μην το κάνω, έχω ήδη εξαπατηθεί και δεν εύχομαι ποτέ κακό σε κανέναν.

Το άτομο που έβαλε αυτή τη φωτογραφία στο εξώφυλλο του περιοδικού δεν αξίζει να είναι ευτυχισμένο, μιας και η επιλογή της φωτογραφίας ήταν εντελώς ατυχής. Εγώ και η γυναίκα μου, @deboralourenco23, είμαστε μαζί πάνω από 11 χρόνια, ευτυχισμένοι, με μια οικογένεια που με κάνει περήφανο. Σε όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουμε βρεθεί ποτέ μπλεγμένοι σε καμία διαμάχη.

Κάναμε το καλύτερο δυνατό για να βοηθήσουμε τη Ρουτ και την οικογένειά της με όποιον τρόπο μπορούμε. Η επιλογή αυτής της φωτογραφίας είναι τόσο άστοχη όσο και το άτομο που την έκανε και το άτομο που τη δημοσίευσε.

Σέβομαι ότι ο καθένας έχει τη δουλειά του, σέβομαι ότι όλοι θέλουν να κάνουν το καλύτερο, δεν σέβομαι αυτούς που δεν σέβονται τους άλλους.

Ξαναλέω, είμαι περήφανος για τη γυναίκα που έχω, για την οικογένεια που έχω. Είμαστε περήφανοι για τη Ρουτ, για τη δύναμη που έδειξε, είμαστε εδώ για ό,τι χρειαστεί, και εκείνη το ξέρει. Ευχαριστώ».

Υπενθυμίζεται, πως στις 3 Ιουλίου το παγκόσμιο ποδόσφαιρο πάγωσε από την είδηση του θανάτου του Πορτογάλου παίκτη της Λίβερπουλ σε τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο έχασε τη ζωή του και ο αδερφός του που επέβαινε στο όχημα.

Ήταν ένα σοκ για όλους και στη συνέχεια η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δραματική, καθώς ο Ζότα είχε παντρευτεί με τη Ρούτε Καρντόσο λίγες μέρες πριν το τραγικό γεγονός.