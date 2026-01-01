Ανεξιχνίαστη παραμένει η υπόθεση του θανάτου των δύο ηλικιωμένων αδελφών, μιας γυναίκας 89 ετών και ενός άνδρα 84, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι τους στη Ναύπακτο, τον Φεβρουάριο του 2024.

Ενώ, οι Αρχές είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα ο 84χρονος προκάλεσε τη φωτιά, ωστόσο τα μεταγενέστερα δεδομένα έδειξαν ότι η έντασή της δεν ήταν τέτοια που να εξηγεί από μόνη της τον θάνατο και των δύο.

Το MEGA έφερε στο φως στοιχεία από την έκθεση της Πυροσβεστικής σχετικά με το περιστατικό.

Όπως προκύπτει από την αυτοψία, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπνοδωμάτιο μονοκατοικίας. Η αρχική εστία εντοπίστηκε σε μαξιλαροθήκη και κουβέρτα, ενώ μέσα στην κουβέρτα βρέθηκε λιωμένο μπουκάλι οινοπνεύματος και στο πάτωμα ένας αναπτήρας. Αυτό οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η ανάφλεξη ξεκίνησε από τον αναπτήρα και ενισχύθηκε με τη χρήση οινοπνεύματος.

Ολοσχερώς καταστράφηκε ένα μαξιλάρι, ενώ μερικώς υπέστησαν ζημιές μία κουβέρτα, ένα σεντόνι και ένα υποσέντονο.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», παρουσίασε στην εκπομπή τα ευρήματα που επικαλείται η Αστυνομία για τον θάνατο των δύο αδελφών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι η μπαλκονόπορτα ήταν κλειστή, υπήρχαν ίχνη καπνού στο χώρο και η 89χρονη, η οποία αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, βρέθηκε πεσμένη στο πάτωμα, δεξιά από το κρεβάτι.

Ατύχημα ή έγκλημα;

Ο 84χρονος, ο οποίος δεν είχε κινητικές δυσκολίες, εντοπίστηκε καθισμένος στο κρεβάτι του, φέροντας εγκαύματα.

Ο ίδιος δημοσιογράφος σημείωσε ότι, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος αποδίδεται κυρίως στα εγκαύματα, χωρίς ωστόσο να γίνεται λόγος για ξεκάθαρη εγκληματική ενέργεια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση έχουν και τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης, καθώς στον οργανισμό του 84χρονου ανιχνεύθηκαν ηρεμιστικά φάρμακα, παρότι δεν λάμβανε τέτοια αγωγή.

Η υπόθεση πρόκειται να επανεξεταστεί από Τριμελή Επιτροπή.

Αρχικά, το συμβάν είχε χαρακτηριστεί ατύχημα, ωστόσο πλέον η Αστυνομία διερευνά σοβαρά και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

«Από την τοξικολογική εξέταση εντοπίστηκε ότι ο αδερφός είχε λάβει ηρεμιστικά χάπια χωρίς αυτά να έχουν συνταγογραφηθεί και δεν υπάρχει τέτοια εικόνα ότι έπαιρνε τέτοιου είδους χάπια», είχε επισημάνει ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Για τα δύο αδέλφια είχε επικρατήσει αρχικά το σενάριο ότι ο αδελφός προκάλεσε τη φωτιά στο δωμάτιο, απελπισμένος από τη σοβαρή κατάσταση υγείας της αδελφής του.

Ήταν όμως αυτή η πραγματική αλληλουχία των γεγονότων ή μήπως πίσω από την πρόκληση της φωτιάς κρύβεται κάτι πιο σύνθετο, που οδήγησε στον θάνατο των δύο ηλικιωμένων;

«Η ιατροδικαστική χαρακτηρίστηκε ασαφής και πλέον η υπόθεση ερευνάται από τριμελή επιτροπή ιατροδικαστών».

Οι πέντε διαθήκες

Τα δύο αδέλφια διέμεναν μαζί επί τουλάχιστον οκτώ χρόνια. Ο 84χρονος είχε ζήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Γερμανία, όπου είχε αποκτήσει περιουσιακά στοιχεία.

Ιδιαίτερη εντύπωση και ταυτόχρονα έντονες υποψίες προκαλεί το γεγονός ότι μετά τον θάνατό τους εμφανίστηκαν πέντε διαφορετικές διαθήκες.

Όλα τα δεδομένα δείχνουν πλέον ότι ο θάνατός τους δεν αντιμετωπίζεται ως απλό ατύχημα, με τις έρευνες να στρέφονται τόσο στο περιεχόμενο των διαθηκών όσο και σε άτομα από το στενό τους περιβάλλον.

«Βρέθηκε μία διαθήκη που συμπεριλαμβάνει την οικιακή βοηθό ως κληρονόμο»

Συγγενής των δύο ηλικιωμένων, μιλώντας στο Live News, αποκάλυψε ότι η οικογένεια δεν γνώριζε καν την ύπαρξη οικιακής βοηθού στο σπίτι τους.

Κληρονόμος και η οικιακή βοηθός

Όπως ανέφερε, έχει εντοπιστεί διαθήκη στην οποία ως κληρονόμος φέρεται να περιλαμβάνεται η οικιακή βοηθός, στοιχείο που διερευνάται από τους συγγενείς.

«Εκείνο το πρωί ήμουν σε δουλειά και με κάλεσε στο τηλέφωνο η οικιακή βοηθός τους και μου είπε ότι πήγε στο σπίτι τους το πρωί και τους βρήκε καμένους. Τελευταία φορά πήγα να τους επισκεφθώ 20 ημέρες πριν από τον θάνατό τους. Δεν γνώριζα ότι έχουν οικιακή βοηθό, δεν μου το είχαν πει κι ούτε την είδα στο σπίτι τους όταν πήγα. Εκείνη με κάλεσε από το τηλέφωνο του 84χρονου για να μου πει τι συνέβη. Γενικά, οι άνθρωποι στην υγεία τους ήταν μια χαρά παρότι ήταν μεγάλης ηλικίας. Τα δύο αδέλφια δεν είχαν άλλη οικογένεια εκτός από εμάς. Δεν παντρεύτηκαν ποτέ, γιατί έχασαν ξαφνικά την άλλη τους αδελφή και αυτό τους είχε στοιχίσει.

«Είναι περίεργο που δεν μου είχαν πει ότι είχαν οικιακή βοηθό. Εγώ την είδα πρώτη φορά στην κηδεία τους και μιλήσαμε μόνο 5 λεπτά. Μου είπε ότι τους βρήκε καμένους μέσα στο δωμάτιο, ενώ το σπίτι δεν κάηκε. Δηλαδή, η φωτιά ήταν τοπική! Το άλλο περίεργο στην υπόθεση είναι ότι τα δύο αδέλφια κοιμούνταν σε δύο διαφορετικά δωμάτια, ο καθένας στο δικό του, αλλά βρέθηκαν καμένοι στο ίδιο δωμάτιο. Ακούσαμε ότι μάλλον βρέθηκε μία διαθήκη που συμπεριλαμβάνει την οικιακή βοηθό ως κληρονόμο και αυτό είναι που ψάχνουμε να διαπιστώσουμε τώρα για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί».