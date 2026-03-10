Τη δράση της σκληρής συμμορίας των δυτικών προαστίων της Αττικής, που χτυπούσε και λήστευε ντελιβεράδες σε Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό και Κερατσίνι, παρουσιάζει αναλυτικά το Newsbeast, με τους 6 δράστες που συνελήφθησαν να αντιστέκονται με γροθιές και κλοτσιές στους αστυνομικούς που τους συνέλαβαν.

Η δράση της εγκληματικής ομάδας ξεκίνησε περίπου στις αρχές Νοεμβρίου του 2025 κι από τότε τα μέλη της έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 10 επιθέσεις με στόχο τη ληστεία ντελιβεράδων. Το χαρακτηριστικό της συμμορίας του «Νταφού» και του «Πατάτα» δεν ήταν άλλο από την ιδιαίτερη σκληρότητα που επιδείκνυαν στα θύματά τους, κάτι που έχει αποτυπωθεί και σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας και αξιοποίησε η ΕΛΑΣ για να φτάσει στη σύλληψή τους.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, τα μέλη της συμμορίας είτε πολύ νωρίς το πρωί είτε αργά το βράδυ, προσποιούμενοι τους πελάτες πραγματοποιούσαν παραγγελίες φαγητού μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών ντελίβερι, από καταστήματα εστίασης που βρίσκονται σε διάφορες περιοχές της Αττικής (Αθήνα, Αιγάλεω, Κορυδαλλό, Καμίνια, Νίκαια, Δραπετσώνα κ.α.). Προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτοί, χρησιμοποιούσαν ψευδή στοιχεία και άλλαζαν συνεχώς ονόματα και διευθύνσεις, επιλέγοντας ως σημεία παράδοσης δρόμους με πολύ λίγη κίνηση και σχετικά κοντά στα σπίτια τους.

Όταν οι ντελιβεράδες έφταναν στα σημεία παράδοσης των παραγγελιών, οι δράστες άλλαζαν προσχηματικά τη διεύθυνση παράδοσης, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν θα γίνουν αντιληπτοί από κάποιον διερχόμενο. Μέχρι την τελευταία στιγμή οι δράστες παρέμεναν κρυμμένοι πίσω από σταθμευμένα οχήματα και αιφνιδίαζαν τα θύματά τους, καθώς εμφανίζονταν ξαφνικά μπροστά τους φορώντας κουκούλες ή full face και κρατώντας μαχαίρια, πτυσσόμενα γκλοπ ακόμα κι ένα πιστόλι που εντοπίστηκε στην κατοχή τους. Όποιος ντελιβεράς επιχειρούσε να αντισταθεί τότε τον χτυπούσαν προκειμένου να τον ληστέψουν και να διαφύγουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχαν περιπτώσεις που οι δράστες τοποθετούσαν τα μαχαίρια στις αρτηρίες των χεριών και τον λαιμό των θυμάτων τους, ενώ ταυτόχρονα τους χτυπούσαν και τους έβριζαν. Αμέσως μετά τη ληστεία, πετούσαν την κάρτα SIM με τον τηλεφωνικό αριθμό που είχαν χρησιμοποιήσει για την εγγραφή τους στις διαδικτυακές πλατφόρμες (σ.σ. «πακιστανικά» νούμερα), ενώ συχνά πυκνά άλλαζαν και τη συσκευή.

Μάλιστα, τον τελευταίο μήνα, ο «Νταφού» και ο «Πατάτας» δραστηριοποιούνταν και στη διακίνηση κοκαΐνης. Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής προχώρησε σε συνολικά 6 συλλήψεις, ενώ ανάμεσά τους είναι κι ένας ανήλικος.