Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο μετά τις 10:00 σήμερα, Τρίτη 10/3 ο 48χρονος υπήκοος Σουδάν ο οποίος πρωταγωνίστησε στο επεισόδιο με τις ενεργές χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στο γραφείο του αρμόδιου ανακριτή για να απολογηθεί στις 11:00.

«Ιδιαίτερα σοβαρά το επεισόδιο»

Ως «ιδιαίτερα σοβαρό», καθώς ακόμη κι από ατύχημα θα μπορούσε να είχε αφαιρεθεί ανθρώπινη ζωή, χαρακτηρίζεται από ανώτατες πηγές της ΕΛ.ΑΣ. το περιστατικό με τον 48χρονο Σουδανό και τις χειροβομβίδες έξω ακριβώς από τη ΓΑΔΑ.

Αυτό καθώς οι δύο χειροβομβίδες αμυντικού τύπου ήταν πλήρως λειτουργικές και ασφαλισμένες, δείγμα του ότι αυτός που τον προμήθευσε γνώριζε πολύ καλά την επικινδυνότητα.

Σε ό,τι αφορά τον 48χρονο είναι άτομο σεσημασμένο για υποθέσεις ναρκωτικών, που έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης (σ.σ. βρέθηκε και αποφυλακιστήριο πάνω του), ενώ το πρωί του Σαββάτου 7/3 οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Μεγάλο ερώτημα αποτελεί πώς ένα άτομο όπως ο άνδρας από το Σουδάν, που το ποινικό του παρελθόν δεν είχε καμία σχέση με σκληρούς ποινικούς παρά μόνο με ναρκωτικά, απέκτησε πρόσβαση σε βαρύ οπλισμό.