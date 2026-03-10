Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 10/3 επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνται στην παράνομη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων, με κέρδη εκατομμυρίων ευρώ, εξαπατώντας παράλληλα τους παίκτες.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 17 συλλήψεις ενώ διενεργούνται έρευνες σε κατοικίες και κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντας σε διάφορες περιοχές της Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Αγρίνιο.

Η δράση του συγκεκριμένου κυκλώματος μετρά τουλάχιστον 8 χρόνια, ενώ έχουν εντοπιστεί 37 καταστήματα υγειονομικών ενδιαφέροντος με τα παράνομα αυτά παιχνίδια.

Τα κέρδη του κυκλώματος ξεπερνούν τα 16 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ. θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.