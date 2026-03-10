Η σύζυγος του καθηγητή που σκοτώθηκε σε μια φάρσα που πήγε τραγικά στραβά ζητά να αποσυρθούν όλες οι κατηγορίες εναντίον των εφήβων που εμπλέκονται, λέγοντας ότι ο άνδρας της τους αγαπούσε και ήταν «ενθουσιασμένος» που θα συμμετείχε μαζί τους στη φάρσα.

Πέντε έφηβοι, όπως αναφέρει η New York Post, συνελήφθησαν αφού ο καθηγητής Τζέισον Χιουζ, 40 ετών, παρασύρθηκε από όχημα όταν γλίστρησε και έπεσε έξω από το σπίτι του στο Γκέινσβιλ της Τζόρτζια, ενώ τους κυνηγούσε επειδή είχαν καλύψει την αυλή του με χαρτί υγείας στο πλαίσιο ενός «πολέμου φάρσας» που αποτελούσε σχολική παράδοση εδώ και χρόνια.

Οι μαθητές αντιμετωπίζουν ποινές έως και 15 χρόνια φυλάκισης

Ο πατέρας δύο παιδιών δεν προσπαθούσε να τους αντιμετωπίσει θυμωμένος, αλλά «ήταν ενθουσιασμένος και περίμενε να τους πιάσει επ’ αυτοφώρω», δήλωσε η σύζυγός του, Λόρα, στους New York Times.

Η οικογένεια «υποστηρίζει πλήρως να αποσυρθούν οι κατηγορίες για όλους τους εμπλεκόμενους», είπε η χήρα που πενθεί, τονίζοντας ότι ο σύζυγός της αγαπούσε τους μαθητές, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ποινές έως και 15 χρόνια φυλάκισης.

Georgia teacher killed in prank gone wrong knew students were coming and was 'excited' to catch them, family reveals https://t.co/OC0nHpzc1a pic.twitter.com/XcIM2Uzx0f — New York Post (@nypost) March 9, 2026

«Πρόκειται για μια τρομερή τραγωδία και η οικογένειά μας είναι αποφασισμένη να αποτρέψει μια ακόμη τραγωδία που θα μπορούσε να καταστρέψει τη ζωή αυτών των μαθητών», συνέχισε η Λόρα, η οποία είναι επίσης καθηγήτρια μαθηματικών στο ίδιο Λύκειο. «Αυτό θα ήταν αντίθετο με τη διαχρονική αφοσίωση του Τζέισον να επενδύει στη ζωή αυτών των παιδιών».

Το χρονικό του δυστυχήματος

Ένας από τους εφήβους, ο Τζέιντεν Γουάλας, 18 ετών, αντιμετωπίζει ποινή έως και 15 χρόνια φυλάκισης, αφού η αστυνομία τον κατηγόρησε για ανθρωποκτονία με όχημα στον θάνατο του καθηγητή.

Ο Χιουζ βγήκε από το σπίτι γύρω στις 11:40 το βράδυ της Πέμπτης και πλησίασε τα αυτοκίνητα στα οποία έμπαινε ο Γουάλας μαζί με άλλους τέσσερις εφήβους για να φύγουν, αφού είχαν πετάξει χαρτί υγείας στην ιδιοκτησία του, σύμφωνα με τις αρχές. Ο εκπαιδευτικός σκόνταψε και έπεσε στον δρόμο, ο οποίος ήταν ολισθηρός λόγω βροχής, και παρασύρθηκε από το όχημα όταν ο Γουάλας έφυγε με το αγροτικό του.

Οι τρομοκρατημένοι έφηβοι σταμάτησαν για να δουν τι είχε συμβεί στον Χιουζ και του παρείχαν πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν οι διασώστες και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του. Οι υπόλοιποι τέσσερις έφηβοι που συμμετείχαν στη φάρσα, Έλιτζα Όουενς, Έιντεν Χακς, Άνα Κάθριν Λούκε και Αριάνα Κρουζ, όλοι 18 ετών, συνελήφθησαν έξω από το σπίτι του Χιουζ και κατηγορήθηκαν για παράνομη είσοδο σε ιδιοκτησία και ρύπανση.

Η οικογένεια ζητά προσευχές και κατανόηση για τους μαθητές

Η οικογένεια του Χιουζ ευχαρίστησε την κοινότητα για «το κύμα προσευχών και στήριξης καθώς πενθούμε την απώλεια του Τζέισον», σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο WSBTV. «Σας ζητούμε να συνεχίσετε να προσεύχεστε για την οικογένειά μας, αλλά και για τους μαθητές που εμπλέκονται στο δυστύχημα μαζί με τις οικογένειές τους. Σας παρακαλούμε να δείξετε επιείκεια και κατανόηση προς αυτούς, όπως έκανε και ο Χριστός για εμάς».

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου οι υπεύθυνοι του σχολείου είχαν προειδοποιήσει τους μαθητές της προτελευταίας και της τελευταίας τάξης να σταματήσουν τον ετήσιο «πόλεμο φάρσας», επειδή τα προηγούμενα χρόνια οι μαθητές είχαν «ξεπεράσει τα όρια».

«Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες. Ο Τζέισον Χιουζ ήταν ένας στοργικός σύζυγος, αφοσιωμένος πατέρας, παθιασμένος εκπαιδευτικός, μέντορας και προπονητής που τον αγαπούσαν και τον σέβονταν μαθητές και συνάδελφοι», ανέφερε η σχολική περιφέρεια σε ανακοίνωση. «Προσέφερε τόσα πολλά σε τόσους ανθρώπους με πολλούς τρόπους. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τη σύζυγο και την οικογένειά του».