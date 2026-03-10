Eνα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό είναι πάντα αρκετό για να συσπειρώσει τον Ολυμπιακό. Ακόμη και με σημαντικές απουσίες, όπως αυτές των Βεζένκοφ και Γουόκαπ, οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν την περασμένη Παρασκευή να επικρατήσουν στο ΣΕΦ με 86-80. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντόρσεϊ με 13 πόντους, ο Μιλουτίνοφ –αγωνιζόμενος και πάλι με προστατευτικό στον αντίχειρα– πρόσθεσε 12, ενώ Τζόζεφ και Νιλικίνα συνέβαλαν με 10 πόντους ο καθένας, καλύπτοντας όσο μπορούσαν το κενό του Γουόκαπ.

Με τη νίκη αυτή ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 19-10 και βρίσκεται πλέον στην τρίτη θέση. Την Κυριακή το μεσημέρι, για το πρωτάθλημα, δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερη δυσκολία απέναντι στον ΠΑΟΚ, φτάνοντας σε άνετη επικράτηση με 100-73, με τον Πίτερς να ξεχωρίζει και πάλι σημειώνοντας 26 πόντους.

Πλέον στρτέφει το βλέμμα στην Παρί, ενώ επόμενη υποχρέωση είναι την Πέμπτη εκτός έδρας απέναντι στη Μονακό. Ο Γουόκαπ (5,4 π., 5,8 ασίστ) δεν ταξίδεψε λόγω του προβλήματος στη μέση, ενώ οι Βεζένκοφ (19,3 π., 6,9 ριμπ.) και Μόρις (2,8 π., 1,5 ασίστ) βρίσκονται μεν στην αποστολή, αλλά η συμμετοχή τους θα κριθεί λίγο πριν από το τζάμπολ. Εκτός παραμένει και ο Λαρεντζάκης λόγω τραυματισμού.

Παρότι βαθμολογικά δεν διεκδικεί πλέον κάτι ουσιαστικό, μετά τη διακοπή η Παρί δείχνει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, έχοντας ανεβάσει αισθητά την απόδοσή της και πανηγυρίζοντας δύο σημαντικές εκτός έδρας νίκες. Μετά το «διπλό» στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό (99-104), ακολούθησε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση στην έδρα της Μπασκόνια την προηγούμενη αγωνιστική. Εκεί, πάτησε… γκάζι στη δεύτερη περίοδο, πήρε διαφορά ασφαλείας και δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να επιστρέψουν, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 81-97. Πρωταγωνιστές ήταν οι Ιφί με 21 πόντους και Ρόμπινσον με 19, με την Παρί να ανεβαίνει στο 11-16 και να παραμένει πέντε νίκες μακριά από την πρώτη δεκάδα.

Η ανοδική της πορεία επιβεβαιώθηκε και την Κυριακή, όταν πέρασε με 80-86 από την έδρα της Λιμόζ, με τον Ρόντεν να σημειώνει 27 πόντους. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη επιτυχία της και η έκτη στα επτά πιο πρόσφατα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, όλα δείχνουν ότι ο Εμπαγέ (7,3 πόντοι μ.ο.) θα βρίσκεται κανονικά στη διάθεση της ομάδας, καθώς αγωνίστηκε απέναντι στη Λιμόζ, κάτι που αναμενόταν να συμβεί ήδη από το παιχνίδι με τη Μπασκόνια. Αντίθετα, εκτός δράσης παραμένει ο Σαρβέν (1,2 π., 2,1 ριμπ.).