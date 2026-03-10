Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως επιδιώκει ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο με το Ιράν, την ώρα που ορισμένοι από τους συμβούλους του τον προτρέπουν κατ’ ιδίαν να αναζητήσει μια διέξοδο. Η ανησυχία τους πηγάζει από την κατακόρυφη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, αλλά και από τον φόβο ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να έχει μεγάλο πολιτικό κόστος.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επισημαίνουν σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ότι, όσο η Τεχεράνη συνεχίζει τις επιθέσεις σε χώρες της περιοχής και το Ισραήλ επιμένει να πλήττει ιρανικούς στόχους, είναι απίθανο οι ΗΠΑ να αποσυρθούν εύκολα από τον πόλεμο. Στις δηλώσεις του τη Δευτέρα, ο Τραμπ υπογράμμισε πως είναι έτοιμος να συνεχίσει τα πλήγματα κατά του Ιράν, εάν η χώρα συνεχίσει να εμποδίζει τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ανώτατο κυβερνητικό στέλεχος, ο Τραμπ δεν πρόκειται να σταματήσει τις εχθροπραξίες μέχρι να μπορέσει να ανακοινώσει πως πέτυχε μια ικανοποιητική νίκη, ειδικά από τη στιγμή που οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτικό πλεονέκτημα. Μάλιστα, άνθρωποι που γνωρίζουν το σκεπτικό του αναφέρουν ότι ο πρόεδρος εκπλήσσεται ορισμένες φορές από το γεγονός ότι η Τεχεράνη δεν έχει συνθηκολογήσει ακόμη.

Οι αντιφατικές δηλώσεις του Τραμπ για τον πόλεμο

Ο Τραμπ έχει προβεί σε αντιφατικές δηλώσεις για τον πόλεμο. Την περασμένη εβδομάδα, ζήτησε «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν και δεν απέκλεισε την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων, ενώ τη Δευτέρα δήλωσε στη New York Post ότι βρίσκεται «πολύ μακριά» από μια τέτοια απόφαση.

Μετά τη δήλωσή του τη Δευτέρα ότι ο πόλεμος ενδέχεται να τελειώσει σύντομα, ο πρόεδρος συμπλήρωσε με νόημα: «Θα μπορούσαμε να φτάσουμε πιο μακριά και θα φτάσουμε πιο μακριά». Σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ έχει δηλώσει σε συμβούλους του και έχει αφήσει να εννοηθεί δημόσια ότι θα στήριζε την εξόντωση του νεότερου Χαμενεΐ, αν αποδειχτεί ότι δεν είναι πρόθυμος να υποκύψει στις αμερικανικές απαιτήσεις.

Οι δηλώσεις του συνέπεσαν με τη μεταβλητότητα των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες κατέγραψαν σημαντική αύξηση προτού υποχωρήσουν και πάλι, εντείνοντας τις ανησυχίες των συμμάχων του Τραμπ για το οικονομικό και πολιτικό τίμημα του πολέμου.

Η ανησυχία των συμμάχων του Τραμπ

Τις τελευταίες ημέρες, σύμβουλοι του προέδρου τον παροτρύνουν, σύμφωνα με την Journal, να παρουσιάσει ένα πλάνο απεμπλοκής των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι ο στρατός έχει σε μεγάλο βαθμό επιτύχει τους στόχους του. Παρόλο που μεγάλο μέρος της συντηρητικής βάσης του προέδρου εξακολουθεί να στηρίζει την αρχική επιχείρηση, ορισμένοι σύμβουλοί του εξέφρασαν ιδιωτικά τον φόβο ότι ένας μακροχρόνιος πόλεμος θα μπορούσε να φθείρει αυτή τη στήριξη.

Ο Τραμπ έχει ενημερωθεί για σχετικές δημοσκοπήσεις, οι οποίες δείχνουν ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί αντιτίθενται στον πόλεμο. Παράλληλα, ορισμένοι ανήσυχοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν ήδη αρχίσει να εκφράζουν προβληματισμούς για τις ενδιάμεσες εκλογές.

Οι ΗΠΑ έχουν πλήξει χιλιάδες ιρανικούς στόχους, από κυβερνητικά κτίρια και στρατιωτικές βάσεις μέχρι εγκαταστάσεις πυραύλων. Η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει ότι βασικός της στόχος είναι να εμποδίσει το Ιράν να απειλεί τις ΗΠΑ ή τους συμμάχους τους, καταστρέφοντας στοιχεία του πυρηνικού προγράμματος και των βαλλιστικών πυραύλων της χώρας.

Η Τεχεράνη έχει απαντήσει στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις, καθώς και χώρες της Μέσης Ανατολής, εξαπολύοντας πυραύλους και drones που έχουν πλήξει διεθνή αεροδρόμια και διυλιστήρια.