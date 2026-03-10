Σε μια συμβολική κίνηση που συνδύαζε πατριωτισμό και στρατιωτική ισχύ, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, έψαλε τον γαλλικό εθνικό ύμνο «Μασσαλιώτιδα» μαζί με περίπου 2.500 ναύτες πάνω στο αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle», ενώ το πλοίο βρισκόταν στα ελληνικά ύδατα.

«Βρισκόμαστε σε κατάσταση ετοιμότητας», τόνισε ο ίδιος, αποβιβαζόμενος με στρατιωτικό ελικόπτερο στο ναυαρχικό πλοίο του γαλλικού στόλου.

Το «Charles de Gaulle», πρόσφατα ερχόμενο από τη Βαλτική Θάλασσα, αποδεικνύει τη «δύναμη της Γαλλίας» και την «ικανότητα προβολής των ενόπλων δυνάμεων», όπως τόνισε ο Μακρόν μπροστά στους ναύτες και τους δημοσιογράφους.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Μακρόν είχε πραγματοποιήσει τριμερή συνάντηση στην Κύπρο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Η τριμερής συνάντησή τους ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 14:15 το μεσημέρι, με τους τρεις ηγέτες -κάνοντας κοινές δηλώσεις- να υπογραμμίζουν τη σημασία της συνεργασίας και της σταθερότητας στην περιοχή, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και κοινής στρατηγικής.

Το αεροπλανοφόρο μεταφέρει είκοσι Rafale, τρία Hawkeye (αεροσκάφη επιτήρησης) και ελικόπτερα, αποτελώντας τον ακρογωνιαίο λίθο ενός νέου αποτρεπτικού οπλοστασίου που αναπτύχθηκε σταδιακά από την έναρξη, στις 28 Φεβρουαρίου, της αμερικανο-ισραηλινής επιχείρησης με την ονομασία «Επική Οργή». Η στρατιωτική αυτή επιχείρηση προκάλεσε αντίδραση από το Ιράν και τους περιφερειακούς συμμάχους του, ιδίως τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Η Μέση Ανατολή φλέγεται, οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται, οι χώρες του Κόλπου ανησυχούν και η χώρα των Κέδρων βυθίζεται ξανά σε συγκρούσεις.

Στο Παρίσι επικρατεί ανησυχία ότι η επιχείρηση μπορεί να οδηγήσει μόνο σε προσωρινή αποδυνάμωση της θεοκρατικής εξουσίας του Ιράν, ενισχύοντας τη δίψα του για εκδίκηση απέναντι στη Δύση, σύμφωνα με το γαλλικό μέσο Le Monde. Ο Μακρόν προειδοποίησε για «κινδύνους γεωγραφικής κλιμάκωσης» και είχε επίσης, τη Δευτέρα, τηλεφωνική συνομιλία με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν.