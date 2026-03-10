Η νέα εποχή της Formula 1 ξεκίνησε με έντονο θέαμα αλλά και πολλές συζητήσεις. Το πρώτο Γκραν Πρι της χρονιάς στη Μελβούρνη άφησε πίσω του ερωτήματα και έντονες αντιδράσεις από αρκετούς οδηγούς σχετικά με τους νέους κανονισμούς, που στηρίζονται πλέον σε κινητήριες μονάδες με ποσοστό έως και 50% ηλεκτρικής ισχύος.

Στις κατατακτήριες δοκιμές, αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα – ιδίως στην εκκίνηση – οι οδηγοί βρέθηκαν να διαχειρίζονται κυρίως τις μπαταρίες και τα συστήματα ανάκτησης ενέργειας. Σε αρκετές περιπτώσεις οι μπαταρίες ήταν ήδη αποφορτισμένες στην εκκίνηση, γεγονός που άλλαξε σημαντικά τον τρόπο οδήγησης. Οι παραδοσιακές μάχες στο φρενάρισμα της τελευταίας στιγμής έχουν σε μεγάλο βαθμό αντικατασταθεί από την τακτική διαχείρισης ενέργειας.

Ο Σαρλ Λεκλέρ, που τερμάτισε 3ος, περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο τη νέα πραγματικότητα. Ο Μονεγάσκος, ο οποίος άρχισε 4ος αλλά κατάφερε να κερδίσει θέσεις χάρη στο μικρότερο τούρμπο της Ferrari που ενεργοποιείται πιο γρήγορα, παρομοίασε το πάτημα του κουμπιού επιπλέον ισχύος με το γνωστό «μανιτάρι» από το παιχνίδι Mario Kart.

Η αλλαγή αυτή δεν έχει πείσει όλους τους οδηγούς. Ο Μαξ Φερστάπεν, που εδώ και καιρό εκφράζει τη δυσφορία του για τις τεχνολογικές «υπερβολές» της σύγχρονης Formula 1, ήταν ιδιαίτερα επικριτικός. Ο Ολλανδός, που τερμάτισε 6ος ύστερα από εντυπωσιακή ανάκαμψη από την 20ή θέση μετά από ένα ασυνήθιστο ατύχημα στις κατατακτήριες, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του.

«Θέλαμε μια αυθεντική Formula 1, όχι μια υπερενισχυμένη εκδοχή της», δήλωσε. «Προσπέρασα μονοθέσια που ήταν δύο δευτερόλεπτα πιο αργά. Η ομοσπονδία πρέπει να εξετάσει σοβαρά αυτούς τους κανονισμούς».

Παρόμοια ήταν και η στάση του παγκόσμιου πρωταθλητή Λάντο Νόρις, ο οποίος τερμάτισε 5ος, σχεδόν 50 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή Τζορτζ Ράσελ. «Αυτό δεν είναι Formula 1, είναι ένα τεχνητό χάος. Υπάρχει κίνδυνος ακόμη και για την ασφάλειά μας», σχολίασε.

Από την άλλη πλευρά, ο Ράσελ – ο μεγάλος νικητής του αγώνα – υπερασπίστηκε το νέο πλαίσιο κανονισμών και απάντησε στους επικριτές. «Αν ο Νόρις κέρδιζε, δύσκολα θα έλεγε τα ίδια», τόνισε. Υπενθύμισε επίσης ότι πέρυσι οι οδηγοί διαμαρτύρονταν για τη σκληρότητα των μονοθεσίων και το φαινόμενο porpoising, που προκαλούσε έντονους πόνους στη μέση.

«Στη Formula 1 όλοι βλέπουν τα πράγματα μέσα από το δικό τους συμφέρον», είπε χαρακτηριστικά. «Πέρυσι η McLaren έκανε καλύτερη δουλειά από εμάς με τον ίδιο κινητήρα και μας κέρδισε. Φέτος χρησιμοποιούμε όλοι την ίδια μονάδα ισχύος – εμείς, η McLaren, η Williams και η Alpine – και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι εμείς κάναμε καλύτερη δουλειά».

Πράγματι, η νέα Formula 1 θυμίζει σε κάποιο βαθμό… videogame, κάτι που δεν ενοχλεί ιδιαίτερα το νεότερο κοινό. Οι προσπεράσεις στο πρώτο Γκραν Πρι ήταν σχεδόν τριπλάσιες σε σχέση με το 2025, κυρίως στους πρώτους δέκα γύρους, όπου οι οδηγοί προσπαθούσαν να αξιοποιήσουν όσο το δυνατόν καλύτερα την ηλεκτρική ισχύ.

Παράλληλα, οι νέοι κανονισμοί αποτέλεσαν και κίνητρο για την προσέλκυση νέων κατασκευαστών στο πρωτάθλημα, με την Audi να ετοιμάζεται να εισέλθει δυναμικά και τη Honda να επιστρέφει, αυτή τη φορά σε συνεργασία με την Aston Martin.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) παρακολουθεί στενά την κατάσταση και δεν αποκλείει παρεμβάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το Γκραν Πρι της Κίνας θα πραγματοποιηθεί ειδική συνάντηση για να εξεταστεί κυρίως το ζήτημα της διαχείρισης ενέργειας. «Μετά την Κίνα θα επανεξετάσουμε τη διαχείριση ενέργειας. Έχουμε ορισμένες λύσεις που προτιμήσαμε να μην εφαρμόσουμε πριν από τον πρώτο αγώνα, ώστε να αξιολογήσουμε πρώτα τα δεδομένα από τα αγωνιστικά Σαββατοκύριακα», αναφέρουν πηγές.