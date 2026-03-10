Άγιο είχε μία 27χρονη κοπέλα, σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου, όταν τα ξημερώματα της Τρίτης παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Έβανς.

Το όχημα που οδηγούσε ένας άνδρας πήρε τρελή πορεία και ο οδηγός έχασε τον έλεγχό του, με αποτέλεσμα να καταλήξει στην είσοδο καταστήματος, ενώ εκείνη τη στιγμή περνούσε μία 27χρονη κοπέλα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει στα κάτω άκρα.

Στο σημείο βρέθηκε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 27χρονη στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.