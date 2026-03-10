Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή προκαλεί έντονες αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, με το Ιράν να προχωρά σε αυστηρές προειδοποιήσεις σχετικά με τη διακίνηση πετρελαίου στην περιοχή. Την ώρα που η ένταση μεταξύ Τεχεράνης, Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ παραμένει υψηλή, οι εξελίξεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες για τη σταθερότητα των διεθνών ενεργειακών αγορών.

«Οι ιρανικές δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν τις εξαγωγές πετρελαίου που παράγεται στην περιοχή προς συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ και του Ισραήλ για όσο διάστημα συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή», δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

«Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις (…) δεν θα επιτρέψουν την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους συμμάχους του μέχρι νεοτέρας», δήλωσε ο Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Tasnim.

Αναταραχή στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Η κατάσταση έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα στο στρατηγικής σημασίας σημείο των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου. Η ένταση αυξήθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου και την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Σε απάντηση, η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον ισραηλινών και αμερικανικών συμφερόντων σε διάφορα σημεία της Μέσης Ανατολής, ενώ επανειλημμένα στοχοθέτησε πετρελαιοφόρα που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι εξελίξεις αυτές είχαν άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου εκτινάχθηκε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από την περίοδο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, πριν υποχωρήσει ξανά χθες, ύστερα από δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν ενδέχεται να ολοκληρωθούν «σύντομα».

«Οι προσπάθειές τους να μειώσουν και να ελέγξουν την τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα είναι προσωρινές και μάταιες. Σε περιόδους πολέμου το εμπόριο εξαρτάται από την περιφερειακή ασφάλεια», δήλωσε ο Ναϊνί.

Το μήνυμα του Ιράν προς αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες

Το βράδυ της Δευτέρας, οι Φρουροί της Επανάστασης απηύθυναν επίσης κάλεσμα προς αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες να απελάσουν τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ από τα εδάφη τους, συνδέοντας μια τέτοια κίνηση με την ελεύθερη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

«Οποιαδήποτε αραβική ή ευρωπαϊκή χώρα απελάσει τους πρεσβευτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ από το έδαφός της θα έχει πλήρη ελευθερία και άδεια διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ ήδη από αύριο», είχαν τονίσει οι Φρουροί της Επανάστασης.

Προειδοποίηση της Aramco για «καταστροφικές συνέπειες»

Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία εκφράζεται και από τον ενεργειακό τομέα. Η πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, Aramco, που αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, προειδοποίησε σήμερα ότι η συνέχιση της σύγκρουσης στο Ιράν και η διατάραξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να προκαλέσουν «καταστροφικές συνέπειες» στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου.

Ο αποκλεισμός της θαλάσσιας διόδου έχει ήδη δημιουργήσει προβλήματα στον τομέα της ναυτιλίας και των ασφαλίσεων, ενώ υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστούν σοβαρά και άλλοι βασικοί κλάδοι της παγκόσμιας οικονομίας, όπως οι αεροπορικές μεταφορές, η γεωργία και η αυτοκινητοβιομηχανία.

Αυτό ανέφερε σε δημοσιογράφους ο διευθύνων σύμβουλος της Aramco, Αμίν Νάσερ, ο οποίος επεσήμανε επίσης ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών. Όπως υπογράμμισε, είναι κρίσιμο να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

«Θα υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες για τις παγκόσμιες πετρελαϊκές αγορές και, όσο περισσότερο διαρκεί η αναστάτωση, τόσο πιο δραστικές θα είναι οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία», τόνισε.

Ο Νάσερ ανέφερε επίσης ότι μια μικρής έκτασης πυρκαγιά που προκλήθηκε έπειτα από επίθεση την προηγούμενη εβδομάδα στο διυλιστήριο Ρας Τανούρα της Aramco, το μεγαλύτερο εγχώριο διυλιστήριο της εταιρείας, κατασβέστηκε γρήγορα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επανεκκίνησης της εγκατάστασης, ώστε να επανέλθει σύντομα σε πλήρη λειτουργία.

Νετανιάχου: Το Ισραήλ «σπάει τα κόκαλα του ιρανικού καθεστώτος»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ «σπάει τα κόκαλα» του ιρανικού καθεστώτος από την αρχή της επίθεσης που εξαπέλυσε στις 28 Φεβρουαρίου από κοινού με τις ΗΠΑ, αλλά πρόσθεσε ότι «ακόμη δεν έχει τελειώσει».

«Φιλοδοξούμε να οδηγήσουμε τον ιρανικό λαό να σπάσει τον ζυγό της τυραννίας. Τελικά, εξαρτάται από αυτούς», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε κέντρο επειγόντων περιστατικών του ισραηλινού υπουργείου Υγείας. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής τους σπάμε τα κόκαλα και δεν έχουμε τελειώσει ακόμη», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε για επικείμενα πλήγματα στον Λίβανο

Εντωμεταξύ, ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα ότι θα εξαπολύσει σύντομα πλήγματα εναντίον της Τύρου και της Σιδώνας στον νότιο Λίβανο κατά της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και ζήτησε από τους ενοίκους πολλών πολυκατοικιών να τις εγκαταλείψουν.

«Ο στρατός θα επιτεθεί σύντομα σε στρατιωτικές υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στις δύο πόλεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή του, με την οποία καλούσε τους κατοίκους των πολυκατοικιών που υποδεικνύονται σε έναν χάρτη «να τις εγκαταλείψουν αμέσως» και να παραμείνουν μακριά από αυτές σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων.

Την ίδια ώρα σειρήνες ακούστηκαν σήμερα στην Ιερουσαλήμ ύστερα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για εκτόξευση ιρανικών πυραύλων, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρίσκονται εκεί.