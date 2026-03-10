Ισχυρή ανοδική αντίδραση καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της υποχώρησης των τιμών πετρελαίου μετά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.179,52 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 3,66%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 52,82 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 3,93%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 2,87%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Πειραιώς (+8,04%), της Alpha Bank (+6,54%), της Elvalhalcor (+6,08%) και της Optima Bank (+5,61%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (-2,12%) και των ΕΛΠΕ (-0,66%).

Ανοδικά κινούνται 95 μετοχές, 6 πτωτικά και 5 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Πειραιώς (+8,04%) και Unibios (+7,79%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Motor Oil (-2,12%) και Alpha Αστικά Ακίνητα (-0,85%).