Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, καθώς καταγράφηκε νέο περιστατικό ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα κοντά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με την υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO), η οποία παρακολουθεί ζητήματα ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα, ελήφθη αναφορά για περιστατικό που σημειώθηκε 36 ναυτικά μίλια βόρεια του Άμπου Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όπως ανέφερε η υπηρεσία, ο πλοίαρχος του πλοίου ενημέρωσε ότι παρατηρήθηκε εκτίναξη νερού συνοδευόμενη από έναν δυνατό κρότο. Η σχετική ενημέρωση δημοσιεύθηκε την Τρίτη μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X της αμερικανικής εταιρείας κοινωνικών μέσων.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης περιφερειακής κλιμάκωσης, η οποία πυροδοτήθηκε μετά από κοινή επίθεση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Από την επίθεση αυτή σκοτώθηκαν περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι, ενώ πάνω από 10.000 τραυματίστηκαν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις με drones και πυραύλους, στοχεύοντας το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Ιράκ και χώρες του Κόλπου όπου φιλοξενούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων εναντίον της Τεχεράνης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στοχοθέτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας «ένα υπόγειο συγκρότημα» των Φρουρών της Επανάστασης στην πρωτεύουσα του Ιράν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν ένα κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι ισραηλινές δυνάμεις στην ανακοίνωσή τους.

Την ίδια ώρα, δημοσιογράφος του Agence France-Presse (AFP) μετέδωσε ότι εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Τεχεράνης, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι σημειώθηκαν πολλές εκρήξεις σε διάφορες συνοικίες της ιρανικής πρωτεύουσας, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στην περιοχή.

Τραμπ: Πιθανή συνομιλία με την Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες, Δευτέρα, στο Fox News ότι είναι πιθανό να συνομιλήσει με το Ιράν, προσθέτοντας όμως ότι εξαρτάται από τους όρους, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, ο Τραμπ απάντησε ότι έχει ακούσει πως η Τεχεράνη θέλει πολύ να συνομιλήσει, όπως ανέφερε το Fox News.

Ο Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε επίσης τη δυσαρέσκειά του για την εκλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, λέγοντας: «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει εν ειρήνη».

Τόνισε εξάλλου ότι τα αποτελέσματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Ιράν είναι «πέρα από τις προσδοκίες», επαναλαμβάνοντας σχόλια που είχε κάνει νωρίτερα χθες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο Τραμπ σημείωσε ότι εξεπλάγη που το Ιράν πλήττει χώρες του Κόλπου με πυραύλους και drones.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του ιρανικού Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Αλί Λαριτζανί, τόνισε ότι η χώρα «δεν φοβάται» τις «κενές απειλές» του Τραμπ, απαντώντας στη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν «σκληρότερα» το Ιράν, εάν η Τεχεράνη μπλοκάρει τις παραδόσεις πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

«Το Ιράν δεν φοβάται τις κενές απειλές σας. Πιο ισχυροί από εσάς προσπάθησαν να εξαλείψουν το ιρανικό έθνος και δεν τα κατάφεραν. Προσέξτε να μην εξαλειφθείτε εσείς!», έγραψε ο Λαριτζανί στο Χ.

Χτυπήματα και στον Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε σήμερα πλήγμα κοντά στην παράκτια πόλη Τύρο στον νότιο Λίβανο, αφού είχε προειδοποιήσει ότι θα στοχοθετήσει υποδομές της Χεζμπολάχ και είχε καλέσει τους κάτοικους να απομακρυνθούν.

«Ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε πλήγμα στην περιοχή που είχε απειληθεί», την Αμπασιγέ, κοντά στην Τύρο, όπως μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ANI.

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε προειδοποιήσει ότι θα εξαπολύσει πλήγμα εναντίον πολυκατοικίας στην Τύρο, καθώς και εναντίον μιας άλλης στη Σιδώνα.

Ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής την περασμένη εβδομάδα, όταν η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ έπληξε το Ισραήλ σε απάντηση στη δολοφονία του Ιρανού ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Χθες Δευτέρα ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, είχε κατηγορήσει τη Χεζμπολάχ ότι επιδιώκει «να προκαλέσει την κατάρρευση» της χώρας και πρότεινε «άμεσες διαπραγματεύσεις» με το Ισραήλ.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χεζμπολάχ, ο Μοχάμεντ Ράαντ, ορκίστηκε τη συνέχιση της μάχης ενάντια στο Ισραήλ «ανεξαρτήτως κόστους». «Δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή από την αντίσταση», τόνισε.