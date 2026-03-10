Ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, στις 12:00, η υποβολή αιτήσεων των ωφελουμένων για το νέο έργο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού», στο πλαίσιο της Δράσης 16913.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές προοπτικές τους σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας gov.gr, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη δημόσια πρόσκληση, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Εργαζομένων για κατάρτιση σε προγράμματα για αναβάθμιση δεξιοτήτων σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:00.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης διατίθενται 114.384 θέσεις.

Σε περίπτωση που πριν από την παραπάνω προθεσμία καλυφθούν οι θέσεις, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μέσω νέου Δελτίου Τύπου για την πρόωρη λήξη της διαδικασίας.

Μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων, θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ το Μητρώο Ωφελουμένων, το οποίο θα περιλαμβάνει τους εγκεκριμένους και τους απορριφθέντες.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς.

Όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται έως 750 ευρώ (μικτά).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Διευκρινίσεις από τη ΔΥΠΑ

Λόγω της πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας που καταγράφεται από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων, παρατηρούνται προσωρινά τεχνικά προβλήματα στην πλατφόρμα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Οι τεχνικές ομάδες εργάζονται ήδη για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας.

Η ΔΥΠΑ τονίζει ότι θα διασφαλίσει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν επαρκή χρόνο για την υποβολή της αίτησής τους, χωρίς να θιγεί κανείς από τη σημερινή καθυστέρηση.

Σημειώνεται ότι θα υπάρξει νέα ενημέρωση σύντομα.

Εναλλακτικά μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση:

