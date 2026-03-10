Τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και των σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων για τις παθήσεις του μαστού ανέδειξε η Νατάσα Παζαΐτη, MD, PhD, FEBS, γενική χειρουργός- ειδική χειρουργός Μαστού και διευθύντρια Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας και Αποκατάστασης Μαστού, σε εκδήλωση ευαισθητοποίησης που συνδιοργάνωσαν, χθες, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και ο Σύλλογος Επιστημόνων Χαλανδρίου «Ευριπίδης».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Χαλανδρίου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η κυρία Παζαΐτη σημείωσε ότι ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τον συχνότερο καρκίνο στις γυναίκες, με περίπου μία στις οκτώ να αναμένεται να νοσήσει κατά τη διάρκεια της ζωής της, ενώ τα τελευταία χρόνια καταγράφεται αύξηση περιστατικών σε νεότερες ηλικίες. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η θνησιμότητα έχει μειωθεί σημαντικά χάρη στην έγκαιρη διάγνωση και τις σύγχρονες θεραπείες.

Όπως ανέφερε, η μαστογραφία παραμένει βασικό εργαλείο πρόληψης, σε συνδυασμό με υπερηχογράφημα και κλινική εξέταση για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών βλαβών.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου τόνισε τη σημασία της πρόληψης και της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στις υπηρεσίες υγείας, επισημαίνοντας ότι ο καρκίνος του μαστού επηρεάζει όχι μόνο τη γυναίκα αλλά και την οικογένεια, τον χώρο εργασίας και την κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν επίσης σύγχρονες ογκοπλαστικές τεχνικές και μέθοδοι αποκατάστασης του μαστού, οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση της εικόνας του σώματος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, οι βουλευτές Ζωή Ράπτη και Ασπασία Κουρουπάκη, ενώ στο τέλος απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις στη Νατάσα Παζαΐτη για το επιστημονικό της έργο και τη συμβολή της στην ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού.