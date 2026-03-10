Μπορεί τα καπέλα MAGA να έχουν γίνει το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο του Ντόναλντ Τραμπ, όμως φαίνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πλέον αποκτήσει μια νέα… αγαπημένη συνήθεια: να χαρίζει παπούτσια στους στενούς συνεργάτες και υπουργούς του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Τραμπ έχει αναπτύξει ιδιαίτερη αδυναμία σε ένα συγκεκριμένο ζευγάρι παπούτσια αξίας περίπου 145 δολαρίων, τα οποία προσφέρει συχνά ως δώρο σε μέλη της κυβέρνησής του.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ, στις συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου δεν διστάζει να ρωτά τους συνεργάτες του: «Πήρατε τα παπούτσια;», ενώ κάποιοι από τους αποδέκτες τα δοκιμάζουν ακόμη και επιτόπου.

Το περιστατικό με τον Τάκερ Κάρλσον

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας αυτής «παράδοσης» σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός γεύματος τον Ιανουάριο, όταν ο Τραμπ άρχισε ξαφνικά να μιλά με ενθουσιασμό για τα νέα του παπούτσια.

Τότε χάρισε ένα ζευγάρι καφέ wingtips στον δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον, προκαλώντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.

«Όλα τα αγόρια τα έχουν», φέρεται να σχολίασε αστειευόμενη μια εργαζόμενη στον Λευκό Οίκο, ενώ άλλος συνεργάτης παραδέχθηκε πως η κατάσταση έχει καταντήσει σχεδόν… υστερική.

Τα αγαπημένα παπούτσια Florsheim

Τα συγκεκριμένα παπούτσια δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για τα κλασικά μοκασίνια της αμερικανικής μάρκας Florsheim, γνωστής για τον συνδυασμό άνεσης και κομψότητας εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Όπως αναφέρουν οι The Times, αρκετά κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης έχουν ήδη λάβει ένα ζευγάρι από τον ίδιο τον πρόεδρο, μεταξύ αυτών, ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης, ο υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός Άμυνας.

Στοίβες παπουτσιών στο Οβάλ Γραφείο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ έχει ενθουσιαστεί τόσο με τη συγκεκριμένη μάρκα, ώστε φέρεται να διατηρεί στοίβες από κουτιά παπουτσιών στο Οβάλ Γραφείο, έτοιμα για να τα προσφέρει ως δώρο στους συνεργάτες του.

Πάντως, επισήμως ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει την προτίμηση του προέδρου στα παπούτσια της Florsheim.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους, ο Thomas Florsheim Jr. δήλωσε ότι δεν γνώριζε για τις παραγγελίες του προέδρου, ενώ ο επικεφαλής της εταιρείας Weyco Group απέφυγε ευγενικά να σχολιάσει περαιτέρω το θέμα.