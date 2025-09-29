Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε το «24 Καρατίων Χρυσό Οβάλ Γραφείο» και τα σχόλια δεν έχουν τέλος. Ο Αμερικανός πρόεδρος, γνωστός για την αδυναμία του στο χρυσό, μετέτρεψε τον Λευκό Οίκο σε ένα λαμπερό σκηνικό που θυμίζει περισσότερο παλάτι. Από κορνίζες και φωτιστικά μέχρι μικροαντικείμενα και τρόπαια, κάθε γωνιά του Οβάλ Γραφείου έχει «ντυθεί» με επιχρυσωμένες λεπτομέρειες, ενώ ο ίδιος έχει ήδη στα σκαριά και μία νέα αίθουσα χορού, κόστους 200 εκατ. δολαρίων.

«Δεν υπάρχει τίποτα σαν το χρυσό, τίποτα σαν το ατόφιο χρυσάφι», δήλωσε ο Τραμπ, επιχειρώντας μάλιστα να πείσει τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να αφήσει το αυθεντικό χρυσό τρόπαιο στο Γραφείο του – χωρίς επιτυχία.

Ο πρόεδρος, που φέρεται να έχει καλέσει ειδικό τεχνίτη από το εξωτερικό με το Air Force One για τις χρυσές λεπτομέρειες, δημοσίευσε βίντεο στα social media, υποστηρίζοντας πως «ξένοι ηγέτες τα χάνουν όταν βλέπουν την ποιότητα και την ομορφιά. Το καλύτερο Οβάλ Γραφείο όλων των εποχών, σε επιτυχία και εμφάνιση».

Ωστόσο, η μεγαλοπρεπής αποκάλυψη δεν βρήκε όλους σύμφωνους. Οι επικριτές του Τραμπ τονίζουν την αντίθεση ανάμεσα στο χρυσό σκηνικό του Λευκού Οίκου και την πραγματικότητα που βιώνουν οι Αμερικανοί με ακρίβεια σε τρόφιμα, στέγαση και υγειονομική περίθαλψη. «Αυτή η διακόσμηση δεν είναι αμερικανική, είναι βγαλμένη από τις Βερσαλλίες ή την Αγία Πετρούπολη, όπου οι βασιλιάδες και οι τσάροι έδειχναν τον πλούτο τους», σχολίασε ένας πολίτης.

Η εθνική οικονομική εικόνα μόνο λαμπερή δεν είναι: το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ έχει φτάσει τα 37,47 τρισ. δολάρια, μετά από έναν αιώνα αυξήσεων που περιλαμβάνει τους δύο παγκόσμιους πολέμους, τους πολέμους σε Ιράκ και Αφγανιστάν, τη Μεγάλη Ύφεση του 2008 και την πανδημία Covid-19.

Άλλοι επικριτές κατηγόρησαν τον Τραμπ πως «παίζει θέατρο για δισεκατομμυριούχους φίλους και δικτάτορες», ενώ μερίδα των ψηφοφόρων της βάσης του εμφανίστηκε απογοητευμένη για την υπερηφάνεια που δείχνει για «χλιδάτες διακοσμήσεις και μια αίθουσα χορού που κανείς δεν ζήτησε», τη στιγμή που η καθημερινότητα των Αμερικανών δυσκολεύει.

Ο 79χρονος πρόεδρος είχε δηλώσει πως το Γραφείο «χρειαζόταν λίγη ζωή» μετά τον Τζο Μπάιντεν, αν και παραδέχτηκε πως ήταν δύσκολο να πετύχουν οι τεχνίτες το σωστό αποτέλεσμα ώστε η βαφή να μοιάζει με πραγματικό χρυσό. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι όλα τα χρυσά διακοσμητικά έχουν πληρωθεί προσωπικά από τον Τραμπ, ενώ η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ το χαρακτήρισε «χρυσό γραφείο για τη χρυσή εποχή της Αμερικής».