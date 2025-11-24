play

Ο κόσμος του 2040 γεννιέται τώρα

EUROLIFE FFH

Όλγα Μπαλαφούτη
Δημοσιογράφος
Ο κόσμος του 2040 γεννιέται τώρα -

Ο κόσμος του 2040 δεν είναι μια μακρινή ιδέα, ούτε ένα αόριστο μέλλον. Είναι τα παιδιά που παίζουν σήμερα, είναι οι οικογένειες που πήραν μια βαθιά ανάσα και τόλμησαν να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα, είναι οι μικρές πράξεις που αλλάζουν τη ζωή σε μέρη που για χρόνια έμεναν στο περιθώριο. Ο κόσμος του 2040 γεννιέται τώρα. Κυριολεκτικά.

Σε ορεινά χωριά και ακριτικά νησιά της Ελλάδας, όπου κάποτε η καθημερινότητα ήταν σιωπηλή και οι παιδικές φωνές σπάνιες, κάτι έχει αρχίσει να αλλάζει. Παιδιά γεννιούνται, οικογένειες μένουν, παιδικοί σταθμοί ανοίγουν, και η ζωή – με όλη τη σημασία της λέξης – επιστρέφει.

Σε αυτή την ήσυχη, σταθερή μεταμόρφωση, έχει συμβάλλει μια ουσιαστική συνεργασία: από το 2019, η Eurolife FFH, σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία HOPEgenesis, υλοποιεί ένα πρόγραμμα που στηρίζει τη μητρότητα και την οικογένεια και ενισχύει την παρουσία της ζωής εκεί όπου η απομάκρυνση, η ανασφάλεια και η απομόνωση μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εμπόδια στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

Όταν η στήριξη γίνεται πράξη

Η απόφαση να αποκτήσει κάποιος παιδί είναι βαθιά προσωπική, αλλά σε πολλές περιοχές της Ελλάδας είναι και αντικειμενικά δύσκολη. Η απόσταση από γιατρούς, η έλλειψη υποδομών, οι ελλιπείς υπηρεσίες φροντίδας και η γενικότερη αίσθηση εγκατάλειψης, καθιστούν την εμπειρία της μητρότητας και τη δημιουργία οικογένειας μια ακόμα πιο σπουδαία απόφαση.

Σε αυτό το πλαίσιο, γεννήθηκε το πρόγραμμα στήριξης της Eurolife FFH σε συνεργασία με τη HOPEgenesis. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος: να βρίσκεται κάποιος δίπλα σε κάθε γυναίκα που θέλει να φέρει ένα παιδί στον κόσμο, αλλά δεν έχει τα μέσα, την υποστήριξη ή την πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες υγείας.

Και η υποστήριξη αυτή δεν έμεινε στη θεωρία. Περιλαμβάνει πλήρη ιατρική κάλυψη, τακτική παρακολούθηση της κύησης, γυναικολογικές εξετάσεις, μεταφορά σε κέντρα υγείας και μαιευτήρια, υποστήριξη κατά τον τοκετό, αλλά και ψυχολογική βοήθεια όποτε χρειάζεται. Στόχος δεν είναι μόνο η ασφάλεια της εγκυμοσύνης, αλλά και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των γυναικών απέναντι στη ζωή και στις δυνατότητές τους.

Μητέρα κρατάει αγκαλιά την νεαρή κόρη της

Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα έχει αναγνωριστεί ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών. Ο πληθυσμός γερνάει, οι γεννήσεις μειώνονται, και σε πολλές περιοχές το μέλλον διαγράφεται ζοφερό. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, κάθε νέα ζωή που έρχεται στον κόσμο αποκτά πολλαπλασιαστική σημασία και αξία: δεν είναι μόνο ένα παιδί για μια οικογένεια, είναι η ελπίδα για μια κοινότητα που κινδύνευε να χαθεί.

Από τα Άγραφα ως το Καστελόριζο: 12 περιοχές γεμίζουν ζωή

Η δράση του προγράμματος ξεκίνησε με την «υιοθεσία» 10 απομακρυσμένων περιοχών και επεκτάθηκε σύντομα σε 12. Πρόκειται για σημεία του χάρτη που συχνά δεν βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, αλλά κουβαλούν μια μοναδική πολιτιστική και ανθρώπινη αξία.

Πάτμος, Άγραφα, Καστελόριζο, Ανάφη, Άνω Κουφονήσι, Νίσυρος, Χάλκη, Κάσος, Τήλος, Λειψοί, Σίκινος και Οινούσσες

Σε κάθε μία από αυτές τις περιοχές, η Eurolife FFH έχει δεσμευτεί να παρέχει στήριξη όχι μόνο στην εγκυμοσύνη, αλλά και στη συνέχεια της ζωής των οικογενειών που δημιουργούνται. Και αυτό αποτυπώνεται στην κατασκευή και παράδοση παιδικών σταθμών, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που δημιουργούνται ποτέ στην εκάστοτε κοινότητα. Οι σταθμοί είναι πλήρως εξοπλισμένοι προκειμένου να υποδεχτούν τα παιδιά για να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην κοινωνικοποίηση και τη μάθηση. Παράλληλα, διευκολύνουν τις μαμάδες να επιστέψουν στην εργασία τους και επιτρέπουν και στους δύο γονείς να νιώθουν πιο ήρεμοι την ώρα που δουλεύουν, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά τους βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Έτσι, μέσα από αυτό το σκέλος του προγράμματος, η Eurolife FFH σε συνεργασία με τη HOPEgenesis στηρίζει όλο τον «κύκλο της ζωής» των οικογενειών που ζουν στις 12 «υιοθετημένες» περιοχές.

Οι αριθμοί που λένε μια ανθρώπινη ιστορία

Μέχρι σήμερα, 258 παιδιά έχουν γεννηθεί μέσω του προγράμματος, ενώ άλλα 25 αναμένονται. Συνολικά 279 οικογένειες έχουν ωφεληθεί. Παράλληλα, 6 παιδικοί σταθμοί έχουν ήδη παραδοθεί σε Πάτμο, Άγραφα, Λειψούς, Καστελόριζο, Χάλκη και πιο πρόσφατα στην Κάσο, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή των υπόλοιπων έξι.

Αυτά τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα, αλλά παράλληλα λένε και βαθιά ανθρώπινες ιστορίες. Πίσω από κάθε γέννηση υπάρχει μια γυναίκα που αισθάνθηκε σιγουριά. Ένα ζευγάρι που πήρε μια απόφαση ζωής. Μια οικογένεια που ένιωσε ότι δεν είναι μόνη. Και μια τοπική κοινωνία που ξαναβρήκε έναν ρυθμό που κινδύνευε να χάσει.

Κάθε αριθμός κρύβει πίσω του δεκάδες πρόσωπα. Γιατρούς, μαίες, εθελοντές, αλλά και ανθρώπους της κοινότητας που αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια. Όταν μια γυναίκα στην Ανάφη ταξιδεύει με ασφάλεια για τις εξετάσεις της ή όταν ένα ζευγάρι στο Καστελόριζο αποφασίζει να μείνει στον τόπο του αντί να μετακινηθεί, τότε οι αριθμοί αποκτούν φωνή και συναισθήματα.

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αγράφων

Ιστορίες από τις άκρες του χάρτη

Στις τελετές εγκαινίων των παιδικών σταθμών, δεν υπάρχουν εντυπωσιακές δηλώσεις. Υπάρχουν αυθεντικές στιγμές. Ένα «ευχαριστώ» από μια γιαγιά στην Πάτμο. Ένα παιδί που παίζει με το πρώτο του παιχνίδι στον σταθμό των Λειψών. Μια μητέρα που λέει: «Χωρίς αυτούς, δεν θα είχαμε καταφέρει να φτάσουμε στον τοκετό με ασφάλεια».

Παιδικοί σταθμοί: Κάτι πολύ περισσότερο από ένα κτίριο

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λειψών

Η δημιουργία παιδικών σταθμών στις απομακρυσμένες περιοχές δεν είναι μόνο μια επένδυση στην εκπαίδευση. Είναι μια δήλωση παρουσίας, φροντίδας και μονιμότητας.

Για πολλά παιδιά, οι σταθμοί αυτοί είναι το πρώτο μέρος κοινωνικοποίησης, το πρώτο τους «σχολείο». Για τους γονείς, είναι ένας χώρος στήριξης που τους δίνει χρόνο, ηρεμία και μια αίσθηση συνέχειας. Για τις κοινότητες, είναι σημάδι ότι κάτι αλλάζει – ότι η περιοχή δεν ξεχνιέται.

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πάτμου

Η Ελλάδα του 2040 είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε

Η Ελλάδα του 2040 δεν είναι μια υπόθεση για τις επόμενες γενιές, αλλά ένα στοίχημα που κερδίζεται από τώρα. Γιατί το αύριο δεν θα το φέρουν μόνο οι μεγάλες αποφάσεις, αλλά και οι μικρές νίκες: μια οικογένεια που αποφασίζει να μείνει στον τόπο της, ένα παιδί που κάνει τους  πρώτους  του φίλους  μέσα σε έναν παιδικό σταθμό, μια κοινότητα που ξαναβρίσκει ζωή. Εκεί, στα απλά και χειροπιαστά, γεννιέται η Ελλάδα του 2040.

Το μέλλον δε συμβαίνει απλά. Σχεδιάζεται μέσα από πράξεις ουσίας απέναντι στις οικογένειες στην Ελλάδα.

Και κάπως έτσι, ο κόσμος του 2040 δεν μοιάζει πια με σενάριο. Μοιάζει με πραγματικότητα που γεννιέται. Τώρα. Σήμερα. Από ένα παιδί που γελά σ’ έναν παιδικό σταθμό στη Χάλκη. Από μια μητέρα που αισθάνθηκε ασφάλεια στη Σίκινο. Από μια οικογένεια που δεν έφυγε, αλλά έμεινε. Και άνθισε.

«Αν θέλεις ένας τόπος να γεμίσει ζωή, πρέπει πρώτα να γεμίσει παιδιά».

Μιλούν για το 2040

«Το σπίτι του 2040: Έξυπνο, ενεργειακά αυτόνομο και πλήρως διασυνδεδεμένο»
Σταύρος Παπαδόπουλος
BSH Οικιακές Συσκευές

«Το σπίτι του 2040: Έξυπνο, ενεργειακά αυτόνομο και πλήρως διασυνδεδεμένο»
«Πρόοδος σημαίνει να δημιουργούμε προϊόντα και εμπειρίες που κάνουν τους ανθρώπους χαρούμενους»
Θάνος Κυριαζής
Miele Hellas

«Πρόοδος σημαίνει να δημιουργούμε προϊόντα και εμπειρίες που κάνουν τους ανθρώπους χαρούμενους»
Ανάπτυξη, επενδύσεις, βιωσιμότητα: Η στρατηγική της Μασούτης για τα επόμενα 15 χρόνια
Θοδωρής Γεροστεργιούδης
Μασούτης

Ανάπτυξη, επενδύσεις, βιωσιμότητα: Η στρατηγική της Μασούτης για τα επόμενα 15 χρόνια
«Χτίζουμε ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο, με πίστη στη θετική αλλαγή και κινητήριο δύναμη τους ανθρώπους μας»
Γιώργος Μαργώνης
Παπαστράτος

«Χτίζουμε ένα μέλλον χωρίς τσιγάρο, με πίστη στη θετική αλλαγή και κινητήριο δύναμη τους ανθρώπους μας»
Το επενδυτικό πλάνο ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων
ΕΥΔΑΠ

Το επενδυτικό πλάνο ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων
«Υπάρχει μεγάλη διαφορά του σωστού και του σοφού. Οι διαχειριστές θα κάνουν το σωστό, οι ηγέτες θα κάνουν το σοφό»
Δημήτρης Μιχόπουλος
Thought Igniter & Fixer

«Υπάρχει μεγάλη διαφορά του σωστού και του σοφού. Οι διαχειριστές θα κάνουν το σωστό, οι ηγέτες θα κάνουν το σοφό»
«Ο πολιτικός ηγέτης του 2040 πρέπει να καταλαβαίνει ποια είναι τα ερωτήματα τα οποία καλείται να απαντήσει»
Παύλος Μαρινάκης
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ & Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

«Ο πολιτικός ηγέτης του 2040 πρέπει να καταλαβαίνει ποια είναι τα ερωτήματα τα οποία καλείται να απαντήσει»
Να χτίσουμε την Ελλάδα της καινοτομίας, της ηθικής και της μακροζωίας
Ιουλία Τσέτη
ΟΦΕΤ

Να χτίσουμε την Ελλάδα της καινοτομίας, της ηθικής και της μακροζωίας
«Τα δημόσια ακίνητα μπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για πόλεις πιο συμπαγείς, βιώσιμες και ανθρώπινες»
Ηρώ Χατζηγεωργίου
ΕΤΑΔ

«Τα δημόσια ακίνητα μπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη για πόλεις πιο συμπαγείς, βιώσιμες και ανθρώπινες»
«To Freenow χτίζει τον ρόλο του ως στρατηγικός συνεργάτης των πόλεων, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής»
Άσπα Τοπαλίδου
Freenow

«To Freenow χτίζει τον ρόλο του ως στρατηγικός συνεργάτης των πόλεων, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής»
«Η Ελλάδα διαθέτει εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη και ένα από τα βασικά της κεφάλαια είναι η εκπαίδευση»
Σοφία Ζαχαράκη
Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

«Η Ελλάδα διαθέτει εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη και ένα από τα βασικά της κεφάλαια είναι η εκπαίδευση»
Η Υγεία του μέλλοντος χτίζεται σήμερα
Θεόδωρος Καρούτζος
Affidea Ελλάδος

Η Υγεία του μέλλοντος χτίζεται σήμερα
Επιχειρηματική αριστεία, με ισχυρό επενδυτικό και κοινωνικό αποτύπωμα
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Επιχειρηματική αριστεία, με ισχυρό επενδυτικό και κοινωνικό αποτύπωμα
«Αν αφήσουμε τον άνθρωπο έξω από όλη τη διαδικασία της εξέλιξης, θα ζήσουμε γκρίζες στιγμές στο χώρο της τεχνολογίας»
Στέλιος Ζωντός
Πρόεδρος της The Newtons Laboratory & CEO της Gravity The Newtons

«Αν αφήσουμε τον άνθρωπο έξω από όλη τη διαδικασία της εξέλιξης, θα ζήσουμε γκρίζες στιγμές στο χώρο της τεχνολογίας»
«Το όραμά μας είναι να εξελίξουμε τα αεροδρόμια σε δυναμικούς οικονομικούς και κοινωνικούς κόμβους»
Γιώργος Βήλος
Fraport Greece

«Το όραμά μας είναι να εξελίξουμε τα αεροδρόμια σε δυναμικούς οικονομικούς και κοινωνικούς κόμβους»
«Η πολιτική είναι management με πειθώ &#8211; Αν καταλήξεις να είσαι ένας πολιτικός των δημοσίων σχέσεων δεν μπορείς να έχεις ουσιαστικό ρόλο»
Κωστής Χατζηδάκης
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

«Η πολιτική είναι management με πειθώ – Αν καταλήξεις να είσαι ένας πολιτικός των δημοσίων σχέσεων δεν μπορείς να έχεις ουσιαστικό ρόλο»
«Η συνεισφορά της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση»
Ελληνικός Χρυσός

«Η συνεισφορά της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση»
«Η ασφάλιση του μέλλοντος θα μας δίνει δύναμη να ζούμε με σιγουριά, να προλαμβάνουμε κινδύνους και να χτίζουμε μια πιο αισιόδοξη καθημερινότητα»
Δημήτρης Μαζαράκης
Εθνική Ασφαλιστική

«Η ασφάλιση του μέλλοντος θα μας δίνει δύναμη να ζούμε με σιγουριά, να προλαμβάνουμε κινδύνους και να χτίζουμε μια πιο αισιόδοξη καθημερινότητα»
«Σε εποχές σεισμικών μετασχηματισμών, ο διάλογος είναι πιο αναγκαίος από ποτέ για την εξεύρεση νέων δρόμων, νέων ισορροπιών και κοινών τόπων»
Συμεών Τσομώκος
Ιδρυτής και πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών

«Σε εποχές σεισμικών μετασχηματισμών, ο διάλογος είναι πιο αναγκαίος από ποτέ για την εξεύρεση νέων δρόμων, νέων ισορροπιών και κοινών τόπων»
Από τα εμβληματικά έργα υποδομής στο στρατηγικό όραμα και την αξιοπιστία που χτίζουν το αύριο
Αλέξανδρος Εξάρχου
Όμιλος AKTOR

Από τα εμβληματικά έργα υποδομής στο στρατηγικό όραμα και την αξιοπιστία που χτίζουν το αύριο