«Το 2040 θα οδηγούμε ένα ‘ρομπότ’ – Το αυτοκίνητο θα συνεχίσει να δίνει ελευθερία, ασφάλεια και διασκέδαση»

Με ένα μερίδιο που αγγίζει το ένα τέταρτο της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου και ένα δίκτυο που επενδύει σταθερά στους ανθρώπους του, στις υποδομές και στις ψηφιακές υπηρεσίες νέας γενιάς, ο Όμιλος Συγγελίδη συνεχίζει να δίνει τον ρυθμό σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Δημήτρης Καββούρης, μιλά για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που θα καθορίσουν το μέλλον της αυτοκίνησης: από την ηλεκτροκίνηση και την αυτόνομη οδήγηση μέχρι το «Mobility as a Service». Περιγράφει έναν κόσμο όπου ο οδηγός ζητά λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία, ασφάλεια και πραγματική αξία και δεν κρύβει τη συγκίνηση που νιώθει κάθε φορά που βλέπει έναν άνθρωπο χαρούμενο να παραλαμβάνει το νέο του αυτοκίνητο.

– Κύριε Καββούρη, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο επετειακό αφιέρωμα του Newsbeast με αφορμή τα 15 χρόνια συνεχούς παρουσίας στον χώρο της ενημέρωσης.

Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς. Εκ μέρους της διοίκησης, των μετόχων και όλης της ομάδας θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας κάνετε και να ευχηθούμε για τα 15 χρόνια που το Newsbeast βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Είναι χρόνια σημαντικά για τον χώρο, και από όλη αυτή τη δουλειά ξεχωρίζουμε την πολυεπίπεδη ενημέρωση που προσφέρετε και τους σημαντικούς ανθρώπους που βρίσκουμε μέσα από εσάς. Διαβάζουμε καθημερινά την ενημέρωση που παράγετε και αισθανόμαστε χαρά και τιμή που θα μοιραστούμε σήμερα κάποιες ιδέες μαζί σας. Και να ευχηθούμε και σε άλλα 15, κι άλλα 15, κι άλλα 15…

– Ο Όμιλος Συγγελίδη έχει ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Ποιο θεωρείτε σήμερα το μεγαλύτερο στοίχημα για τον Όμιλο;

Ο Όμιλος Συγγελίδη σήμερα έχει μερίδιο 23,5% της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, εκπροσωπώντας τις Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles, Mazda και MG. Αυτό το μεγάλο μερίδιο αυξάνει την ευθύνη μας απέναντι σε έναν σύγχρονο, πολυεπίπεδο καταναλωτή που ενημερώνεται, συγκρίνει και αποφασίζει μέσα από τον ψηφιακό κόσμο. Το αυτοκίνητο είναι μια σοβαρή αγορά για κάθε Έλληνα και για εμάς η πρόκληση είναι να επενδύουμε σταθερά σε τεχνολογία, υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και δίκτυο, ώστε να στηρίζουμε το ένα τέταρτο της συνολικής αγοράς. Με πάνω από 180.000 ενεργούς πελάτες, με ηλικία αυτοκινήτου μέχρι δέκα χρόνια, οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, όμως η διαρκής μας επιτυχία –κάθε μήνα, κάθε χρόνο– δείχνει ότι πετυχαίνουμε και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη πελατών και συνεργατών.

– Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει το τοπίο στις μεταφορές. Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η σχέση του Έλληνα οδηγού με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο την επόμενη δεκαπενταετία;

Πρόκειται για ένα θέμα που έχει απασχολήσει έντονα τον Τύπο, τα διεθνή ΜΜΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μέσος καταναλωτής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, ενδιαφέρεται κυρίως για το μέσο μετακίνησης που καλύπτει τις πραγματικές του ανάγκες. Η ηλεκτροκίνηση δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό. Έρευνες δείχνουν ότι η επιλογή αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος δεν βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες του καταναλωτή. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα αξιόπιστο αυτοκίνητο που να καλύπτει τις ανάγκες του και να δικαιολογεί το κόστος του. Η ηλεκτροκίνηση σίγουρα είναι το μέλλον, όμως ο ρυθμός υιοθέτησης θα εξαρτηθεί από υποδομές, κρατικές αποφάσεις και επενδύσεις των εταιρειών αυτοκινήτου. Πρέπει να εξασφαλίσουμε καλά, αξιόπιστα αυτοκίνητα που αποτελούν ρεαλιστική λύση για τον μέσο οδηγό, όχι τεχνολογίες που υπάρχουν απλώς γιατί «πρέπει».

– Ο Όμιλος Συγγελίδη αντιπροσωπεύει μάρκες με διαφορετικό DNA. Πώς καταφέρνετε να ισορροπείτε ανάμεσα στην παράδοση, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη;

Κάθε μάρκα έχει τη δική της τοποθέτηση στην αγορά και ένα πιστό κοινό. Τα εργοστάσια που εκπροσωπούμε διαθέτουν σαφή στρατηγική διείσδυσης παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Τα μοντέλα που λανσάρουν έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά και προσωπικότητα που κάνουν κάθε μάρκα ξεχωριστή. Η δική μας δουλειά είναι να «διαβάζουμε» σωστά τις μάρκες, την τοποθέτηση που έχουν στην αγορά, να ξέρουμε σε ποιες κατηγορίες απευθύνονται και να επικοινωνούμε τις αξίες τους με τρόπο που να παίρνουμε το μέγιστο δυνατό που μπορούμε.

– Πέρα από τα οχήματα, ποιες νέες μορφές κινητικότητας θεωρείτε ότι θα κυριαρχήσουν έως το 2040;

Η πρόβλεψη του μέλλοντος είναι πάντα παρακινδυνευμένη. Η αυτοκίνηση εξελίσσεται, δεν επαναστατεί απότομα. Όμως η κινητικότητα είναι πολύ σημαντική. Το «Mobility as a Service» φαίνεται να έχει μεγάλη σημασία για τις νεότερες γενιές, περισσότερο από ό,τι για τις μεγαλύτερες. Οι νέοι βλέπουν την κινητικότητα ως υπηρεσία: να μπορούν να επιλέγουν ανάμεσα σε αυτοκίνητο, scooter, ποδήλατο, πατίνι, μέσα σταθερής τροχιάς. Όμως αυτό απαιτεί σοβαρό κεντρικό σχεδιασμό, υποδομές και συνεργασία κράτους, εταιρειών και τοπικών φορέων. Σήμερα, πόλεις όπως η Αθήνα δεν έχουν ακόμη τις υποδομές για αυτό το νέο μοντέλο. Χρειάζονται συγκεκριμένα έργα, σαφές σχέδιο και πραγματικές παρεμβάσεις για να σχεδιαστεί ένα τέτοιο μέλλον που σίγουρα ακούγεται πάρα πολύ καλό, αλλά είμαστε ακόμη μακριά.

Όσο για το πρόβλημα του κυκλοφοριακού, σήμερα τα περισσότερα αυτοκίνητα μετακινούνται με έναν μόνο επιβάτη. Τα δεδομένα που συλλέγονται δείχνουν ότι στο μέλλον θα υπάρχουν λύσεις που θα αξιοποιούν την κινητικότητα ως υπηρεσία. Οι νεότερες γενιές, όπως είπαμε, βλέπουν την ιδιοκτησία αυτοκινήτου διαφορετικά. Εάν υπάρξει συγκεκριμένο πλάνο, οι υποδομές μπορούν να προσαρμοστούν σε νέα μοντέλα μετακίνησης, όμως αυτό απαιτεί σοβαρό σχεδιασμό και την κατάλληλη τεχνογνωσία.

Η κινητικότητα δεν είναι μόνο προϊόν, είναι εμπειρία που βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων. Η μεγαλύτερη χαρά για εμένα είναι όταν βλέπω κάποιον να παραλαμβάνει το νέο του αυτοκίνητο· αυτή η στιγμή συνοψίζει την αξία της δουλειάς μας.

– Ποια θεωρείτε την πιο καθοριστική τεχνολογική εξέλιξη στην αυτοκινητοβιομηχανία της επόμενης δεκαετίας;

Η συνδεσιμότητα των αυτοκινήτων και η αυτόνομη οδήγηση είναι δύο πυλώνες που αναπτύσσονται δυναμικά. Δεν έχει βρεθεί ακόμη ο τρόπος να «κουμπώσουν» μεταξύ τους, ώστε να οδηγήσουν σε ένα ενιαίο τεχνολογικό άλμα. Η αυτόνομη οδήγηση έχει προχωρήσει και πέρα από τα πειραματικά στάδια, η συνδεσιμότητα και το Internet of Things μετατρέπουν τα αυτοκίνητα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που συλλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει μία τεχνολογία που θα αλλάξει τα πάντα μέσα σε τρία χρόνια. Πολλά εξελίσσονται ταυτόχρονα και όλα μαζί θα σχηματίσουν το επόμενο βήμα.

– Αν κοιτάξουμε μπροστά, πώς φαντάζεστε το αυτοκίνητο του 2040; Τι θα το ξεχωρίζει από τα σημερινά;

Πιστεύω ότι το 2040 θα οδηγούμε ουσιαστικά ένα «ρομπότ». Θα το οδηγούμε στον βαθμό που θα χρειάζεται να το οδηγήσουμε. Για να γίνει όμως πραγματικά αυτόνομο, πρέπει να υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα γύρω του: υποδομές, οδικό δίκτυο, κεντρικός έλεγχος. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Ευρώπη –ούτε στην Ελλάδα– μια μελέτη που να δείχνει ότι τα αυτοκίνητα θα κινούνται εντελώς μόνα τους σε μία δεκαετία. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι τα σημερινά αυτοκίνητα έχουν τεράστια υπολογιστική ισχύ και θα εξελιχθούν ακόμα περισσότερο στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και ψυχαγωγία.

– Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει και στα οχήματα, πώς πιστεύετε ότι θα επηρεάσει τη σχέση οδηγού–αυτοκινήτου;

Εγώ ανήκω σε μια γενιά που απολαμβάνει το αυτοκίνητο ως πάθος και διασκέδαση. Και πολλές μάρκες συνεχίζουν να κρατούν αυτή τη σχέση ζωντανή. Η τεχνολογία σήμερα επιτρέπει συνδυασμό επιδόσεων, ασφάλειας και ιπποδύναμης που παλιότερα ήταν προνόμιο μόνο των πολυτελών brands. Τα plug-in υβριδικά, τα ηλεκτρικά και οι σύγχρονες τεχνολογίες κάνουν το αυτοκίνητο πιο συναρπαστικό και πιο ασφαλές από ποτέ. Και πιστεύω ότι το αυτοκίνητο θα συνεχίσει να αποτελεί πηγή ευχαρίστησης για τον άνθρωπο. Το αυτοκίνητο είναι αυτό που προσφέρει ελευθερία, ταχύτητα και ανεξαρτησία και θα συνεχίσει να το κάνει.

– Ο Όμιλος Συγγελίδη έχει ισχυρή παρουσία στο after sales και στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ποια είναι τα πιο σημαντικά βήματα που έχετε κάνει;

Με την αγορά ενός αυτοκινήτου ξεκινά μια σχέση πολλών ετών με την κάθε μάρκα. Έχουμε επενδύσει σε ένα δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων – συνεργατών που αναπτύσσουν συνεχώς και επενδύουν και οι ίδιοι σε υποδομές, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό. Η εκπαίδευση είναι σημαντικός παράγοντας, ειδικά σε νέες τεχνολογίες όπως η ηλεκτροκίνηση. Ήμασταν το πρώτο δίκτυο πανελλαδικά που, ήδη από το 2018, ετοίμασε όλους τους dealer για την υποδοχή της ηλεκτροκίνησης. Παράλληλα, επενδύουμε στις νέες τεχνολογίες και τις ψηφιακές υπηρεσίες: online ραντεβού, video check, ψηφιακή επικοινωνία. Στόχος μας είναι ο πελάτης να έχει μία άριστη εμπειρία, είτε επισκέπτεται φυσικά το συνεργείο είτε εξυπηρετείται ψηφιακά.

– Πιστεύετε ότι η περιβαλλοντική συνείδηση του Έλληνα οδηγού έχει ωριμάσει ή χρειάζεται ακόμη εκπαίδευση και κίνητρα;

Η περιβαλλοντική συνείδηση θεωρητικά υπάρχει, αλλά στην πράξη ο καταναλωτής επιλέγει με βάση τις οικονομικές του δυνατότητες. Ένα αυτοκίνητο με χαμηλότερους ρύπους που είναι ακριβότερο και δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του, δεν θα το επιλέξει. Η Ευρώπη πιέζει για την ηλεκτροκίνηση, αλλά η απορρόφηση των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι στο 14% στην Ευρώπη και στην Ελλάδα στο 6%. Αυτό συμβαίνει γιατί οι προτάσεις της αγοράς δεν καλύπτουν ακόμη τις ανάγκες της πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών νοικοκυριών. Εμείς, ως Όμιλος Συγγελίδη, φέρνουμε μοντέλα οικονομικά, αξιόπιστα και προσβάσιμα, ώστε ένας οδηγός με περιβαλλοντική ευαισθησία να μπορεί πραγματικά να τα αγοράσει. Πιστεύω ότι η εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης θα είναι θετική, αλλά σταδιακή.

– Πώς βλέπετε να εξελίσσεται ο ρόλος της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα της αυτοκινητοβιομηχανίας;

Η Ελλάδα έχει σαφές πρόγραμμα για πράσινη ανάπτυξη και πράσινη σύγκλιση. Η κυβέρνηση έχει εκφράσει ισχυρή πολιτική βούληση και επενδύει κονδύλια σε αυτή την κατεύθυνση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει μεγάλα χρηματοδοτικά εργαλεία και η Ελλάδα δείχνει συνεπής στη δημόσια πολιτική για τον πράσινο μετασχηματισμό. Για να συνεχιστεί η πρόοδος, απαιτείται συνέχιση επιδοτήσεων, διότι η αγορά αυτοκινήτων χαμηλών ρύπων –δηλαδή ηλεκτρικών– χρειάζεται ενίσχυση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

– Ποιο είναι το προσωπικό σας όραμα για την επόμενη γενιά κινητικότητας;

Πιστεύω βαθιά στην κινητικότητα και στο πώς βελτιώνει τη ζωή των ανθρώπων. Το αυτοκίνητο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη γυναίκα, για την οικογένεια, για τον εργαζόμενο που επιλέγει δουλειά μακριά από τον τόπο κατοικίας του. Η ελευθερία που προσφέρει είναι καθοριστική. Το προσωπικό μου όραμα είναι να συνεχίσω να βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή εταιρειών και μαρκών, προσφέροντας αξία, νέα προϊόντα, μοντέλα και λύσεις που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων. Η χαρά που νιώθει κάποιος όταν παραλαμβάνει το αυτοκίνητό του είναι για εμένα βαθιά συγκινητική και θέλω να συνεχίσω να προσφέρω αυτή τη χαρά όσο περισσότερο μπορώ.

– Από την πορεία σας έως τώρα, ποια στιγμή θεωρείτε πιο καθοριστική για τη δική σας διαδρομή;

Σημαντική στιγμή ήταν το 2017, όταν επέστρεψα στον Όμιλο Συγγελίδη ως γενικός διευθυντής της Citroën. Είχα εργαστεί ξανά στον όμιλο από το 2000 έως το 2004. Από το 2017 έως σήμερα συμμετείχα ενεργά σε σημαντικά projects και λανσαρίσματα που καθόρισαν την ανοδική πορεία του ομίλου. Πολλές μάρκες που ενισχύθηκαν ή μπήκαν στην ελληνική αγορά από τον όμιλό μας έχουν πίσω τους συλλογική προσπάθεια και θεωρώ ότι στην καριέρα κάθε ανθρώπου η επιτυχία μοιράζεται με τις ομάδες, τα προϊόντα και την κουλτούρα της εταιρείας όπου εργάζεται.

– Αν διαλέγατε μια αγαπημένη μάρκα ή μοντέλο, ποια θα ήταν;

Είναι σαν να ρωτάτε έναν πατέρα με τέσσερα παιδιά ποιο αγαπά περισσότερο. Έχω δουλέψει με τη Citroën, επέστρεψα με τη Citroën, άρα έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Λάνσαρα την DS Automobiles στην ελληνική αγορά, με εξαιρετική επιτυχία και ένα από τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς σε όλη την Ευρώπη. Σήμερα διοικώ άμεσα τη Mazda και την MG. Όλες οι μάρκες έχουν τη δική τους ταυτότητα και δυσκολεύομαι να ξεχωρίσω μία, αλλά, αν έπρεπε, θα έλεγα ότι πιο κοντά στην καρδιά μου είναι η Citroën.

– Αν βάζαμε ένα μήνυμα σε μια χρονοκάψουλα για να ανοιχτεί το 2040, τι θα γράφατε στον μελλοντικό σας εαυτό;

Ότι, εφόσον την άνοιξες, είσαι ήδη τυχερός. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούσα να σου κάνω δεκαπέντε χρόνια πριν. Πέρασαν δεκαπέντε χρόνια, ελπίζω να τα ευχαριστήθηκες. Τώρα ήρθε η στιγμή να χαλαρώσεις.