Από τα εμβληματικά έργα υποδομής στο στρατηγικό όραμα και την αξιοπιστία που χτίζουν το αύριο

Με ιστορία που εκτείνεται σε επτά δεκαετίες, ο Όμιλος AKTOR έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους φορείς έργων υποδομής στην Ελλάδα και κορυφαίος παίκτης της αγοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με βαθιά τεχνογνωσία και ισχυρή παρουσία, έχει υπογράψει μερικά από τα πιο εμβληματικά έργα μεγάλης κλίμακας που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη εικόνα της χώρας. Παράλληλα, ο όμιλος επενδύει στρατηγικά – μέσα από ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων- σε τομείς όπως: πράσινη ενέργεια, έργα παραχώρησης – ΣΔΙΤ και real estate, επιδιώκοντας να αποτελεί διαρκώς δύναμη εξέλιξης και προόδου.

Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος και CEO του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, «o Όμιλος AKTOR έχει μια τεχνική επάρκεια απαράμιλλη, αλλά κυρίως έχει κόσμο που έχει ταυτιστεί με το όνομα Άκτωρ». Η φράση αυτή αποτυπώνει τη φιλοσοφία ενός ομίλου που έχει καταφέρει να μετατρέψει την τεχνογνωσία σε κουλτούρα, δημιουργώντας μια ομάδα ανθρώπων με υψηλό αίσθημα ευθύνης, συνέπειας και περηφάνειας για το έργο που παράγουν. Το 2025, ο αριθμός του προσωπικού του Ομίλου ξεπερνά τους 7.000 εργαζόμενους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Με το βλέμμα στο μέλλον, ο Όμιλος προσανατολίζεται σε έργα που θα καθορίσουν τη νέα εποχή των υποδομών. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου υπογραμμίζει την ανάγκη εξεύρεσης νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για μεγάλα δημόσια έργα, καθώς τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης τελειώνουν τον Αύγουστο του 2026 και απαιτείται συνέχιση του αναπτυξιακού ρυθμού με βιώσιμα μέσα. «Χρειάζονται αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, επεκτάσεις του Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έργα κοινωνικώς απαραίτητα», σημειώνει, τονίζοντας πως πρωτοβουλίες όπως εκείνες που αφορούν τον Κηφισό συνδέουν το κυκλοφοριακό με την αντιπλημμυρική προστασία και πρέπει να αποτελέσουν άμεση προτεραιότητα για τη χώρα.

Πάνω απ’ όλα, όμως, κυρίαρχη αξία για τον ίδιο και τον Όμιλο παραμένει η αξιοπιστία – η συνέπεια λόγων και πράξεων που αποτελεί θεμέλιο κάθε επιτυχίας. «Ό,τι λέμε το κάνουμε», τονίζει ο ίδιος στη συνέντευξή του. Μια αρχή που συνοδεύει τον όμιλο AKTOR σε κάθε έργο και καθορίζει τη διαδρομή από το σήμερα προς το 2040 – το αύριο, που ήδη αρχίζει να παίρνει μορφή.

– Ο Όμιλος AKTOR έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα σε εμβληματικά έργα υποδομής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το στοιχείο που καθορίζει διαχρονικά την ταυτότητα του Ομίλου;

O Όμιλος AKTOR, μέσα στα χρόνια, έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που τον κάνουν μοναδικό και έχει αναπτύξει μια ισχυρή και αναγνωρίσιμη ταυτότητα που δεν περιορίζεται μόνο στα όρια της Ελλάδας αλλά εκτείνεται και σε χώρες του εξωτερικού, ιδιαίτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η τεχνική επάρκεια είναι πραγματικά απαράμιλλη, και αυτό οφείλεται στη μακρά εμπειρία που έχει συσσωρευτεί μέσα από έργα μεγάλης πολυπλοκότητας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Αλλά περισσότερο από την τεχνική κατάρτιση, είναι οι άνθρωποι που καθορίζουν την ταυτότητα του Ομίλου AKTOR. Οι «άνθρωποι της AKTOR» θεωρούν ότι είναι τιμή και χαρά να εργάζονται για τον Όμιλο. Βγάζουν τον καλύτερό τους εαυτό σε κάθε έργο, με συνέπεια, προσωπική ευθύνη και επαγγελματισμό. Αυτή η αίσθηση αφοσίωσης και επαγγελματικής υπερηφάνειας είναι που διαφοροποιεί τον AKTOR από κάθε άλλη κατασκευαστική εταιρεία, τόσο στη χώρα όσο και εκτός αυτής. Είναι πολύ σπάνιο να βρει κανείς εταιρεία της οποίας οι εργαζόμενοι, και κυρίως ο κορμός – οι μηχανικοί και οι άνθρωποι των εργοταξίων – θεωρούν τιμή τους να δουλεύουν για αυτήν, να ταυτίζονται με το όνομά της και να αντιλαμβάνονται την επιτυχία της ως προσωπική τους υπόθεση.

– Η αγορά των κατασκευών βρίσκεται σε περίοδο άνθησης, αλλά υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις. Τι πρέπει να γίνει για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου;

Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF), που αποτελεί το κύριο εργαλείο χρηματοδότησης της ΕΕ προς τα μέλη της, τελειώνουν τον Αύγουστο του 2026. Συνεπώς, όλα τα έργα τα οποία στηρίχθηκαν στο Ταμείο και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα ολοκληρωθούν. Όμως από εδώ και πέρα απαιτούνται νέα, βιώσιμα εργαλεία χρηματοδότησης για να εκτελεστούν πολύ μεγάλα και αναγκαία έργα στην Ελλάδα, όπως αυτά που αφορούν τη λειψυδρία –κατά τη γνώμη μου, το μεγαλύτερο και πιο σοβαρό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα– αλλά και το κυκλοφοριακό της Αθήνας. Παράλληλα, χρειάζονται αντιπλημμυρικά έργα και επεκτάσεις του Μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παρεμβάσεις που αφορούν άμεσα την ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και την ομαλή καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Έργα κοινωνικώς απαραίτητα.

Πρέπει να βρεθούν νέα εργαλεία εκτέλεσης δημοσίων έργων, όχι με την κλασική μέθοδο που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά με τρόπους όπου το κύριο βάρος της χρηματοδότησης θα πέσει στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο. Αντίστοιχα μοντέλα έχουν εφαρμοστεί στο παρελθόν με διάφορες μορφές και έχουν προσφέρει οφέλη και στο ελληνικό Δημόσιο και στους ιδιώτες που αναλαμβάνουν την υλοποίησή τους και τα εκτελούν. Αυτό το πλαίσιο μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε η χώρα να προχωρήσει σε έργα υψηλών προϋπολογισμών που δεν μπορούν να καλυφθούν αποκλειστικά από δημόσιους πόρους– όπως για παράδειγμα τα έργα που αφορούν τον Κηφισό, που συνδέουν τη διαχείριση του κυκλοφοριακού και την αντιπλημμυρική προστασία περιοχών που επηρεάζονται άμεσα.

Εξίσου σημαντική είναι η ανάγκη να αντιμετωπιστεί άμεσα το ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα της λειψυδρίας στην Αττική. Είναι ένα θέμα που αφορά την ασφάλεια των υδάτινων πόρων και επομένως την ίδια τη λειτουργία και τη ζωή της πόλης, και πρέπει να απασχολήσει σοβαρά την κυβέρνηση και όλους εμάς πριν λάβει διαστάσεις που θα είναι δύσκολο να ανατραπούν.

– Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ΑΚΤΟΡ Παραχωρήσεις. Ποιες προοπτικές ανοίγονται και ποιο είναι το όραμά σας για τα επόμενα χρόνια, ειδικά σε ό,τι αφορά τα έργα νέας γενιάς;

Έχω πει πολλές φορές ότι μια κατασκευαστική εταιρεία που στηρίζεται μόνο σε ροές από την κατασκευή δημοσίων έργων κινδυνεύει, γιατί ο κλάδος έχει κύκλους και περιόδους όπου η δραστηριότητα μπορεί να μειωθεί. Όταν το ανεκτέλεστο μειώνεται, είναι απαραίτητο να υπάρχουν σταθερές πηγές εσόδων που διατηρούν την τεχνική επάρκεια και τη δυναμική της εταιρείας. Οι Παραχωρήσεις προσφέρουν αυτό το πλεονέκτημα, επειδή εξασφαλίζουν σταθερές και προβλέψιμες ροές, που προστατεύουν τις εταιρείες από την ανάγκη να προσφέρουν υπερβολικά χαμηλές τιμές για να διασφαλίσουν έργα, κάτι που συχνά οδηγεί σε ζημιές.

Γι’ αυτό και η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις ήταν εξαιρετικά σημαντική. Το πακέτο παραχωρήσεων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ιδιαίτερα ποιοτικό και μας δίνει τη δυνατότητα να σταθούμε με ισχυρά θεμέλια απέναντι στα έργα νέας γενιάς. Τα έργα αυτά, που εκτιμώ ότι θα αποτελέσουν την κύρια μορφή υλοποίησης μεγάλων έργων στο άμεσο μέλλον, απαιτούν εμπειρία, οργανωτική δομή και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

– Ποια είναι τα σχέδια σας για την Ενέργεια;

Έχουμε ανακοινώσει σημαντικές επενδύσεις και την απόκτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μια περίοδο που ο κλάδος δοκιμάζεται από το curtailment (σ.σ μη απορροφούμενη ενέργεια από ΑΠΕ). Το πλεονέκτημά μας είναι ότι αποκτούμε τα πάρκα, λαμβάνοντας υπόψη έναν συντελεστή curtailment που δεν είχε υπολογιστεί όταν αυτά αναπτύχθηκαν στο παρελθόν. Πιστεύω ότι είμαστε προστατευμένοι από το υφιστάμενο επίπεδο, και είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση θα ασχοληθεί σοβαρά με το ζήτημα, γιατί όσο αυξάνεται το curtailment θα μειώνονται οι αποδόσεις των έργων και των πάρκων ΑΠΕ και θα δημιουργούνται προβλήματα στις τράπεζες που τα έχουν χρηματοδοτήσει. Αναμένω λοιπόν γενναίες ρυθμίσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, κάτι που θα μας βρει έτοιμους, καθώς έχουμε αποκτήσει έργα με τιμές που ήδη λαμβάνουν υπόψη το curtailment.

– Πρόσφατα, υπογράψατε πολύ μεγάλες συμφωνίες στον χώρο του LNG. Πώς προέκυψε αυτή η εξέλιξη και ποιος είναι ο στόχος σας;

Στον Όμιλο AKTOR υλοποιούμε με συνέπεια μία στρατηγική για επέκταση σε διαφορετικές δραστηριότητες και πολλά υποσχόμενους τομείς, με στόχο τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων, τη θωράκιση του Ομίλου μας από τις μεταπτώσεις που κατά παράδοση εμφανίζει η αμιγώς κατασκευαστική αγορά και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους μας και την ελληνική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής είμαστε υποχρεωμένοι να αξιολογούμε συνεχώς τις ευκαιρίες της αγοράς. Και όταν είδαμε την ευκαιρία του Αμερικανικού LNG να παρουσιάζεται, σπεύσαμε να την αξιοποιήσουμε, καθώς θεωρούμε ότι θα προσθέσει τεράστια αξία για τον Όμιλο, αλλά και για τη χώρα μας. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αλλά και των ευρύτερων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η Ελλάδα έχει στα χέρια της μία ιστορική ευκαιρία ανάπτυξης από αυτές που δεν εμφανίζονται συχνά.

Η συμμετοχή μας στο εγχείρημα της εμπορίας LNG στην νοτιοανατολική Ευρώπη, από κοινού με τον εταίρο μας τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, μας γεμίζει υπερηφάνεια. Σπάνια ένα ελληνικό επιχειρηματικό σχήμα γίνεται μέρος ενός project παγκόσμιου, ουσιαστικά ενδιαφέροντος. Γιατί αυτό αποτελεί ο συνδυασμός του κάθετου ευρωπαϊκού ενεργειακού διαδρόμου και της χρήσης της Ελλάδας ως βάσης διανομής του αμερικανικού LNG: Ένα κολοσσιαίο επενδυτικό έργο διεθνούς ενδιαφέροντος που θα προσφέρει αναρίθμητες ευκαιρίες ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία.

– Η αγορά της Ρουμανίας φαίνεται να είναι υψηλής προτεραιότητας για τον Όμιλο AKTOR. Ποια είναι τα σχέδιά σας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και πώς αξιολογείτε τις προοπτικές στην περιοχή;

Η Ρουμανία είναι μία χώρα που έχει κάνει τεράστια βήματα προς την πρόοδο και οι προοπτικές της είναι εξαιρετικά σημαντικές. Εκεί έχουμε παρουσία 20 ετών και συμμετέχουμε στην κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής που με την αποπεράτωσή τους θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της χώρας. Η Ρουμανία αποτελεί για εμάς βασικό πυρήνα της στρατηγικής μας για το αύριο και φιλοδοξούμε να γίνουμε καταλύτης στην ανάπτυξη των υποδομών της, διευρύνοντας αποφασιστικά τα μερίδια αγοράς μας. Ήδη, έχουμε ένα σημαντικό ανεκτέλεστο και θα επιδιώξουμε να το αυξήσουμε, στοχεύοντας σε σειρά μεγάλων έργων τα οποία αναμένεται να προκηρυχθούν. Παράλληλα, πιστεύουμε ότι η Ρουμανία θα αξιοποιήσει τη μεθοδολογία των έργων ΣΔΙΤ ή παραχώρησης, ενδεχόμενο που θα διευρύνει ακόμη περισσότερο τις ευκαιρίες της αγοράς για εμάς.

– Η Credia Bank εξαγόρασε την HSBC Μάλτας, με τις διαπραγματεύσεις να ολοκληρώνονται ταχύτατα. Ως partner της Thrivest Holdings, τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη και τι φέρνει για την Credia;

Η Thrivest ενεπλάκη στο τραπεζικό σύστημα όταν απέκτησε ποσοστό της Παγκρήτιας πριν μερικά χρόνια. Αν σκεφτεί κανείς πού βρισκόμασταν τότε και πού βρισκόμαστε σήμερα, με την Credia και τη συναλλαγή με τη Μάλτα, θα έλεγα ότι αυτή η εξέλιξη δεν ήταν κάτι που μπορούσε να προβλεφθεί από την αρχή.

Εκμεταλλευτήκαμε όλες τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν μεθοδεύοντας βήμα-βήμα την ανασυγκρότηση του σχήματος και δημιουργώντας ένα περιβάλλον που έγινε ελκυστικό τόσο για επενδυτές όσο και για το ίδιο το ελληνικό Δημόσιο να συμμετάσχει ενεργά. Το πιο ικανοποιητικό όμως για μένα, πέρα από την υπεραξία που αποκτήσαμε ως μέτοχοι, είναι ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια διασώθηκαν ουσιαστικά τρεις τράπεζες: η Παγκρήτια, η Αττικής και των Σερρών.

Επιπλέον, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) έχει πλέον τη δυνατότητα όχι μόνο να ανακτήσει όσα χρήματα τοποθέτησε, αλλά και να έχει κέρδος. Και αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα για εμάς. Μετά την πλήρη ενοποίηση της HSBC Μάλτας με την Credia, η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, κάτι που αποτελεί μεγάλη ικανοποίηση για όλους μας, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι επενδύσαμε σε ένα σχήμα που τότε είχε αρνητικά κεφάλαια.

– Αν σας ζητούσα να ξεχωρίσετε μια αξία που θεωρείτε αδιαπραγμάτευτη τόσο για τον Όμιλο όσο και για εσάς προσωπικά, ποια θα ήταν;

Η αξιοπιστία. Ό,τι λέμε το κάνουμε. Είπαμε ότι θα ολοκληρώσουμε το Μετρό Θεσσαλονίκης σε συγκεκριμένο χρόνο – το κάναμε. Είπαμε ότι θα τελειώσουμε τον αυτοκινητόδρομο Πάτρα – Πύργος στο μισό χρόνο των υπολοίπων, και παρότι ξεκινήσαμε ενάμιση χρόνο αργότερα, το ολοκληρώσαμε στην ώρα του. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της εξυγίανσης της Τράπεζας Αττικής και της Παγκρήτιας, η οποία επίσης επιτεύχθηκε.

Αυτά τα παραδείγματα δεν είναι μεμονωμένα, αλλά αντιπροσωπεύουν μια σταθερή φιλοσοφία. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη αξία μας, ως επιχειρηματικό σχήμα είναι να κάνουμε αυτό που λέμε, ώστε όλοι να μπορούν να μας εμπιστευτούν.

– Αν βάζατε σήμερα ένα προσωπικό μήνυμα σε μια χρονοκάψουλα που θα ανοιχτεί το 2040, τι θα θέλατε να πείτε στον Αλέξανδρο του μέλλοντος;

Το 2040 θα με βρει… 74 ετών, οπότε θεωρώ ότι θα έχω ακόμη χρόνια μπροστά μου. Αν όμως μιλήσουμε προσωπικά, το μόνο που θα ήθελα είναι να είμαι τότε εξίσου ευτυχής με τη σύζυγό μου, τα παιδιά μου και τα παιδιά της, όπως είμαι σήμερα.