«Πρόοδος σημαίνει να δημιουργούμε προϊόντα και εμπειρίες που κάνουν τους ανθρώπους χαρούμενους»

Θα υπάρχουν ακόμη κουμπιά στις οικιακές συσκευές το 2040; Ή θα αρκεί μια φωνή, μια κίνηση, μια σκέψη για να λειτουργήσουν; Σε έναν κόσμο που μεταμορφώνεται από την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιωσιμότητα και την ανάγκη για ουσιαστικές εμπειρίες, η Miele επιχειρεί να φανταστεί το μέλλον μέσα από τη σιωπηλή τεχνολογία που απελευθερώνει τον άνθρωπο.

Ο Θάνος Κυριαζής, διευθύνων σύμβουλος της Miele Hellas, εξηγεί πως οι συσκευές του αύριο θα μαθαίνουν τις συνήθειές μας. Θα συνεργάζονται μεταξύ τους. Θα εξοικονομούν ενέργεια. Μιλά για μια εποχή όπου η καινοτομία φιλοδοξεί να έχει ανθρώπινο πρόσωπο και η εμπιστοσύνη θα είναι το πολυτιμότερο τεχνολογικό χαρακτηριστικό.

Είναι μια συζήτηση για το μέλλον, τη φιλοσοφία του «Immer Besser» (πάντα καλύτερα) και τη διαχρονική αξία της ποιότητας.

– Τι θα μπορεί να κάνει το 2040 μια συσκευή της Miele που δεν μπορεί σήμερα;

Στη Miele εξετάζουμε σενάρια με ορίζοντα δεκαετίας, ώστε να μπορούμε να προβλέπουμε και να ικανοποιούμε τις μελλοντικές καταναλωτικές ανάγκες. Η τεχνολογία, ιδιαίτερα η τεχνητή νοημοσύνη, εξελίσσεται με τέτοια ταχύτητα, που κάθε απόπειρα για συγκεκριμένες προβλέψεις πέρα από αυτό τον χρονικό ορίζοντα χάνει την αξία της.

Είμαστε σίγουροι όμως πως οι συσκευές θα γίνουν ακόμη πιο εύχρηστες, έξυπνες και αυτόνομες. Θα αναγνωρίζουν υφάσματα και θα επιλέγουν μόνες τους το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης. Θα ρυθμίζουν τη μαγειρική διαδικασία ανάλογα με τα υλικά και τις προσωπικές προτιμήσεις, μια εξέλιξη του Smart Food ID που ήδη προσφέρουν οι φούρνοι μας από το 2020. Θα λειτουργούν αυτόματα ανάλογα με το ενεργειακό κόστος ή τη διαθέσιμη ενέργεια του σπιτιού και θα εντάσσονται σε «έξυπνα» οικοσυστήματα που απλοποιούν την καθημερινότητα.

Το όραμά μας είναι μια τεχνολογία που λειτουργεί αθόρυβα στο παρασκήνιο, δίνοντας χώρο στη ζωή και στον άνθρωπο να έρθουν στο προσκήνιο.

– Η ανάπτυξη και η καινοτομία τρέχουν πιο γρήγορα από παλιά ή είναι ένας μύθος;

Η τεχνολογία εξελίσσεται αναμφισβήτητα με εκπληκτικούς, πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Ωστόσο, η αληθινή πρόκληση είναι να προσφέρει νόημα και ουσία. Η Miele δεν επενδύει σε εντυπωσιακές καινοτομίες μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά σε λύσεις που βελτιώνουν πραγματικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής. Αυτό απαιτεί επιλεκτικότητα και εστίαση. Θέλουμε να είμαστε συστηματικά οι πιο αξιόπιστοι σε τεχνολογίες που έχουν πραγματική αξία.

– Πόσο σας ανησυχεί μια πιθανή έλλειψη πρώτων υλών;

Η διαθεσιμότητα πρώτων υλών είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ειδικά για υλικά όπως μέταλλα και βιομηχανικά ορυκτά η εξασφάλιση σταθερής πρόσβασης είναι καθοριστική. Εμείς επενδύουμε με συνέπεια τις τελευταίες δεκαετίες στη στρατηγική μας ανεξαρτησία. Κατασκευάζουμε μόνοι μας κρίσιμα εξαρτήματα, όπως μοτέρ, πλακέτες και τα περισσότερα μέρη των συσκευών μας, ενώ παράλληλα έχουμε καθετοποιήσει μεγάλο μέρος της παραγωγής μας.

Επιπλέον κάθε συσκευή Miele δοκιμάζεται, ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα για τουλάχιστον 20 χρόνια μειώνοντας την ανάγκη για αντικαταστάσεις. Η βιωσιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μέρος της φιλοσοφίας μας και μας θωρακίζει για το μέλλον.

– Ποια είναι η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική σας και την γκάμα προϊόντων;

Για εμάς στη Miele η κλιματική κρίση δεν είναι απλά ένας εξωτερικός παράγοντας που επηρεάζει τις αποφάσεις μας. Είναι μέρος της στρατηγικής μας που εκφράζεται πάντα μέσα από την υπόσχεσή μας για «Immer Besser» (πάντα καλύτερα).

Ενδεικτικές πρωτοβουλίες αυτής της στρατηγικής μας επιλογής:

Ενταχθήκαμε στο Science Based Targets initiative (SBTi) για να ευθυγραμμίσουμε τους στόχους μας με τη Συμφωνία των Παρισίων.

Από το 2021 όλα τα εργοστάσιά μας είναι CO₂ ουδέτερα (Scope 1 & 2).

Σχεδιάζουμε προϊόντα με έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα, τη διάρκεια και την κυκλική οικονομία.

Ο στόχος μας δεν είναι μόνο η μείωση του δικού μας αποτυπώματος, αλλά και η ενδυνάμωση των καταναλωτών μας, ώστε να μειώσουν το δικό τους.

– Θα αλλάξει ουσιαστικά ο ρόλος των λευκών συσκευών στο σπίτι ή απλώς τεχνολογικά;

Οι συσκευές εξελίσσονται ουσιαστικά από απλά λειτουργικά εργαλεία σε αληθινούς συνεργάτες στην καθημερινότητα. Γίνονται μέρος ενός οικοσυστήματος που σέβεται τον χρόνο, την ενέργεια, το περιβάλλον και τις ανάγκες του χρήστη.

Στο μέλλον δεν θα χρειάζεται να γνωρίζουμε πώς να τις χειριστούμε για να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Η τεχνολογία θα αναλάβει αυτή την πολυπλοκότητα καθιστώντας τη χρήση τους απλή και φυσική ακόμα και μέσω φωνητικού ελέγχου ή συσκευών που θυμούνται τις προτιμήσεις μας.

Η διασύνδεση, η φωνητική αλλά και απομακρυσμένη χρήση, καθώς επίσης και η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι βασικοί πυλώνες με βάση τους οποίους θα αλλάξει η σχέση μας με τις λευκές συσκευές στο σπίτι μέχρι το 2040.

– Πού φτάνει ένα διασυνδεδεμένο οικοσύστημα; Ποιος είναι ο κίνδυνος;

Ένα σπίτι όπου οι συσκευές επικοινωνούν μεταξύ τους και προσαρμόζονται στις διαφορετικές ανάγκες κάθε χρήστη δεν είναι πλέον σενάριο επιστημονικής φαντασίας αλλά μια πραγματικότητα που εξελίσσεται συνεχώς.

Ωστόσο η εμπιστοσύνη είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Η Miele θέτει ως προτεραιότητα την ασφάλεια δεδομένων, την ιδιωτικότητα και τον έλεγχο από τον χρήστη. Θέλουμε να απολαμβάνουμε τα οφέλη της τεχνολογίας χωρίς κινδύνους ή περιορισμούς. Για εμάς ένα έξυπνο σπίτι πρέπει να παραμένει πάντα υπό τον έλεγχο του ιδιοκτήτη του.

– Το smart home απαιτεί συνέργειες με άλλους κλάδους;

Η Miele πιστεύει στα ανοικτά οικοσυστήματα και στη συνεργασία με άλλους κατασκευαστές και κλάδους. Για αυτόν τον λόγο συμμετέχουμε ενεργά σε συμμαχίες που εξελίσσουν και αναπτύσσουν τις δυνατότητες του smart home. Σκοπός μας είναι ο χρήστης να μπορεί να συνδέει, να ενσωματώνει και να εξατομικεύει, χωρίς περιορισμούς. Για αυτό και χτίζουμε τεχνολογίες που συνεργάζονται με παρόχους ενέργειας, άλλες συσκευές ή συστήματα διαχείρισης κτιρίων. Οι συνεργασίες είναι μονόδρομος και η Miele θα συνεχίσει να έχει ενεργό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση.

– Ποιο είναι το σημείο αναφοράς για να πείτε «είμαστε καλύτεροι από χθες»;

Για εμάς πρόοδος σημαίνει να δημιουργούμε προϊόντα και εμπειρίες που κάνουν τους ανθρώπους χαρούμενους. Θέλουμε οι συσκευές μας να είναι συνώνυμες με την αξιοπιστία, την ποιότητα και την επιθυμία.

Είμαστε καλύτεροι όταν διευρύνουμε συνεχώς και με συνέπεια τον κύκλο των πελατών μας, όχι μόνο επειδή επιλέγουν τα προϊόντα μας, αλλά και γιατί μοιράζονται τις αξίες που πρεσβεύει η Miele. Αυτή η βαθύτερη σχέση εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή είναι ο αληθινός μας δείκτης επιτυχίας.

– Τι σημαίνει «αλλάζετε την αγορά»; Ποιο είναι το πλεονέκτημά σας;

Η Miele είναι συνώνυμη με την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής όσο καμία άλλη εταιρεία στον κλάδο. Αυτή είναι η φιλοδοξία μας και για το μέλλον. Το ουσιαστικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι η ασυμβίβαστη δέσμευσή μας στην υπόσχεση του «Immer Besser» που είναι μέρος του DNA μας από την ίδρυσή μας το 1899 έως και σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε τα πάντα για να είμαστε καλύτεροι όχι μόνο από τους ανταγωνιστές μας, αλλά ακόμα και από τον ίδιο μας τον εαυτό!

Αλλάζεις την αγορά όταν αναβαθμίζεις τη συνολική εμπειρία που προσφέρεις στον καταναλωτή θέτοντας τον πήχη ψηλότερα για το σύνολό της. Η Miele το έχει κάνει αυτό πολλές φορές στην ιστορία της. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν το πρώτο πλήρως αυτόματο ηλεκτρικό πλυντήριο ρούχων, οι οικιακοί φούρνοι ατμού, το Smart Food ID που χρησιμοποιεί ενσωματωμένη κάμερα και τεχνητή νοημοσύνη για να αναγνωρίσει το είδος του φαγητού, η τεχνολογία υδρόπλυσης φούρνου HydroClean, η αυτόματη δοσολογία πλυντηρίων ρούχων TwinDos και πλυντηρίων πιάτων AutoDos.

Θέλουμε να κάνουμε την καθημερινότητα των ανθρώπων πιο εύκολη με συνεχώς καλύτερα προϊόντα και να δημιουργούμε μοναδικές εμπειρίες για τους πελάτες μας. Αυτό τους δημιουργεί την αυτοπεποίθηση ότι έκαναν τη σωστή επιλογή με τη Miele. Μια επιλογή που πιθανότατα θα τους συνοδεύει για μια ζωή. Μια φορά Miele, για πάντα Miele.

– Πώς εξασφαλίζετε ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα;

Η κλιματική ουδετερότητα χτίζεται με χιλιάδες μικρές σωστές επιλογές και εμείς στη Miele ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση για να την πετύχουμε. Η Miele έχει επιτύχει ουδετερότητα CO₂ σε όλα τα εργοστάσια ήδη από το 2021. Γνωρίζουμε όμως ότι πάνω από το 83% του αποτυπώματος ενός προϊόντος προκύπτει κατά τη χρήση του. Γι’ αυτό η στρατηγική βιωσιμότητας της Miele ξεπερνά τα όρια της παραγωγής. Δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να μειώσουν το δικό τους ανθρακικό αποτύπωμα προσφέροντας συσκευές που είναι οι πιο ενεργειακά αποδοτικές στην αγορά.

Για παράδειγμα τα πλυντήρια πιάτων της σειράς Generation 7000 πληρούν την υψηλότερη κλάση ενεργειακής απόδοσης και διαθέτουν λειτουργίες όπως το AutoDos με PowerDisk, που βελτιστοποιεί τη χρήση απορρυπαντικού ανάλογα με το φορτίο και το επίπεδο λερώματος. Ένα ακόμα παράδειγμα είναι το Consumption Dashboard το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί από κοντά την κατανάλωση νερού και ρεύματος δίνοντας παράλληλα συμβουλές για το πώς να τη βελτιώσει.

Παράλληλα εργαζόμαστε για τη δημιουργία μιας κυκλικής αλυσίδας με μηδενικά απόβλητα, ώστε όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις συσκευές μας να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος (net zero waste). Ουσιαστικά δεν στοχεύουμε μόνο στη μείωση του δικού μας αποτυπώματος αλλά, όπως προανέφερα, βοηθάμε και τους πελάτες μας να μειώσουν το δικό τους.

– Έχουν σχεδιαστεί τα καταστήματα της Miele του 2040;

Όταν μιλάμε για το κατάστημα Miele του 2040, δεν αναφερόμαστε σε ένα στατικό σχέδιο αλλά σε μια ολιστική φιλοσοφία. Σε έναν κόσμο όπου η ψηφιακή επικοινωνία, οι αγοραστικές συνήθειες και η τεχνολογία εξελίσσονται διαρκώς, θα ήταν παρακινδυνευμένο να σχεδιάσουμε σήμερα ένα κατάστημα για το 2040. Αυτό που σχεδιάζουμε όμως είναι τα θεμέλια: Ένα ξεκάθαρο όραμα για το πώς οι άνθρωποι θα μπορούν να συνδέονται με τη Miele με όλες τις αισθήσεις τους με έναν μοναδικό και εμπνευσμένο τρόπο.

Το κατάστημα του μέλλοντος δεν θα είναι απλώς μια έκθεση, αλλά μια πλατφόρμα για δημιουργία αυθεντικών εμπειριών. Τα καταστήματά μας είναι χώροι εμπειρίας όπου η τεχνολογία εξυπηρετεί και οι άνθρωποί μας, όπως οι σύμβουλοι πωλήσεων και οι culinary experts μας, πρωταγωνιστούν για να αναδείξουν το brand και τις αξίες του. Το λιανικό εμπόριο ήταν και θα παραμείνει μια υπόθεση ανθρώπων. Τα καλύτερα αρχιτεκτονικά concepts δεν έχουν αξία, αν η εμπειρία δεν αγγίζει πραγματικά τον πελάτη.

Επενδύουμε όχι μόνο σε ευέλικτα, βιώσιμα καταστήματα αλλά κυρίως σε αυτό που συμβαίνει μέσα σε αυτά: live cooking, εμπειρίες, προσωπική συμβουλευτική και ουσιαστική αλληλεπίδραση. Με λίγα λόγια, το Miele Store του 2040 δεν είναι ένα έτοιμο σχέδιο αλλά μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση ποιότητας, εμπειρίας και του καλύτερου δυνατού. Και αυτή η υπόσχεση δεν ξεκινά σε 15 χρόνια. Ξεκινά σήμερα.

– Τι θα θέλατε να πει ένας πελάτης για τη Miele το 2040;

Αν καταφέρουμε ο πελάτης Miele του 2040 να πει «έχω εμπιστοσύνη» χωρίς να χρειάζεται να διαβάσει τεχνικά χαρακτηριστικά ή να το σκεφτεί πολύ, τότε μάλλον θα έχουμε πετύχει. Η εμπιστοσύνη είναι το πιο δύσκολο πράγμα να χτίσεις και το πιο πολύτιμο να διατηρήσεις. Θέλουμε η Miele να συνεχίσει να είναι σημείο αναφοράς όχι μόνο για την ποιότητα των προϊόντων αλλά και για τις διαχρονικές σχέσεις ουσίας που χτίζουμε. Σχέσεις που στο επίκεντρό τους έχουν πάντοτε τον καταναλωτή και τις συνεχώς εξελισσόμενες και πιο απαιτητικές ανάγκες του.

– Αν γράφατε ένα προσωπικό μήνυμα σε μια χρονοκάψουλα για το 2040, τι θα λέγατε;

Αυτό που κάνει την ουσιαστική διαφορά είναι η αυθεντικότητα, η θετική στάση ζωής και η γνήσια εστίαση στη δημιουργία καλού για τους ανθρώπους γύρω μας.