Η Υγεία του μέλλοντος χτίζεται σήμερα

Η Affidea Ελλάδος, κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και μέλος του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού ομίλου διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών, γιορτάζει φέτος 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη χώρα. Με αφορμή τη διπλή αυτή επέτειο – τα 20 χρόνια της Affidea στην Ελλάδα και τα 15 χρόνια πορείας του Newsbeast στον χώρο της ενημέρωσης – συναντήσαμε τον κ. Θεόδωρο Καρούτζο, διευθύνοντα σύμβουλο της Affidea Ελλάδος.

Ο κ. Καρούτζος μοιράζεται το όραμά του για την Affidea του 2040, μιλά για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης, των big data και της τηλεϊατρικής στη διαμόρφωση της φροντίδας υγείας του μέλλοντος. Σε μια εποχή που η τεχνολογία μεταμορφώνει το τοπίο της υγείας, ο επικεφαλής της Affidea Ελλάδος περιγράφει πώς η εταιρεία φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πρόληψη, την καινοτομία και την ισότιμη πρόσβαση στην ποιοτική φροντίδα.

-Κύριε Καρούτζο, σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο επετειακό αφιέρωμα του Newsbeast με αφορμή τα 15 χρόνια ανελλιπούς παρουσίας στον χώρο των μέσων ενημέρωσης.

Εύχομαι στο Newsbeast να συνεχίσει με την ίδια συνέπεια και δυναμική την πορεία του στον χώρο της έγκυρης ενημέρωσης, πολλά χρόνια μετά το 2040. Με αφορμή τη συμπλήρωση των 15 ετών της παρουσίας σας στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, θα ήθελα να σας συγχαρώ θερμά για τη διαδρομή και τον ρόλο σας στη διαμόρφωση της σωστής και ανεπηρέαστης ενημέρωσης. Η φετινή χρονιά είναι και για εμάς επετειακή, καθώς η Affidea γιορτάζει 20 χρόνια στην Ελλάδα, και μοιραζόμαστε τη χαρά αυτής της σημαντικής συγκυρίας.

-Πώς φαντάζεστε την Affidea το 2040; Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του μακροπρόθεσμου οράματός σας για την εταιρεία;

Το 2040 οραματιζόμαστε την Affidea ως σημείο αναφοράς της φροντίδας υγείας σε Ελλάδα και Ευρώπη, μέσα από ένα δίκτυο «έξυπνων» διαγνωστικών και θεραπευτικών κέντρων που θα συνδυάζουν τεχνολογία αιχμής και ανθρωποκεντρική φροντίδα. Επιδιώκουμε να αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, τα big data, τη γονιδιωματική και την εξατομικευμένη ιατρική μέσα από καθετοποιημένα Κέντρα Αριστείας για κάθε χρόνια νόσο, ώστε η υγεία να αναφέρεται εξίσου σε θεραπεία, πρόληψη αλλά και ποιότητα ζωής. Απώτερος στόχος είναι να συνεισφέρουμε σε ένα βιώσιμο και ισότιμο σύστημα υγείας, που θα προσφέρει αξία σε κάθε πολίτη και θα στηρίζεται σε ισχυρές συνεργασίες με την πολιτεία, την ακαδημαϊκή και την επιστημονική κοινότητα.

-Ποιοι είναι οι κύριοι στρατηγικοί άξονες στους οποίους σκοπεύετε να επενδύσετε για να διασφαλίσετε τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της εταιρείας τα επόμενα 15 χρόνια;

Η στρατηγική της Affidea για τη βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα 15 χρόνια στηρίζεται σε πέντε βασικούς άξονες. Πρώτον, στη συνεχή επένδυση σε τεχνολογία αιχμής και ιατρικό εξοπλισμό. Διαθέτουμε ήδη τον νεότερο στόλο ιατρικών μηχανημάτων στην Ευρώπη και συνεχίζουμε να ενσωματώνουμε καινοτόμες λύσεις, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι υπερσύγχρονες πλατφόρμες διαχείρισης δεδομένων, ώστε να διασφαλίζουμε ακριβείς και ασφαλείς διαγνώσεις.

Δεύτερον, ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Προχωράμε στη δημιουργία πλήρως ψηφιακών κέντρων, με ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο, online υπηρεσίες και τηλεσυμβουλευτική, που επιτρέπουν στον εξεταζόμενο να έχει άμεση, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στη φροντίδα. Τρίτον, η ανάπτυξη Κέντρων Αριστείας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε εξειδικευμένες καθετοποιημένες δομές για χρόνιες νόσους υψηλής πολυπλοκότητας, συνδυάζοντας τεχνολογία, επιστημονική τεχνογνωσία και διεθνείς συνεργασίες, για εξατομικευμένη και ολιστική φροντίδα.

Τέταρτον, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Οι άνθρωποί μας είναι η καρδιά της Affidea. Επενδύουμε σε προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης, στη διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την εξέλιξη και την καινοτομία. Κλείνω με την κοινωνική υπευθυνότητα. Υιοθετούμε πράσινες πρακτικές, μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και παράλληλα ενισχύουμε δράσεις που προάγουν την πρόληψη και την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία. Αυτοί οι άξονες δεν αποτελούν αποσπασματικές δράσεις, αλλά μια συνεκτική στρατηγική που στοχεύει στο να κρατήσει την Affidea στην αιχμή της καινοτομίας, με σταθερό προσανατολισμό στον άνθρωπο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

-Πώς σχεδιάζετε να διαφοροποιηθεί η Affidea μέσα σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον παροχής υπηρεσιών υγείας;

Η Affidea διαφοροποιείται γιατί συνδυάζει με μοναδικό τρόπο τρεις βασικούς πυλώνες, τεχνολογία, ποιότητα και ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία, η στρατηγική μας δεν είναι απλώς να ακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά να τις μεταβάλλουμε προς το καλύτερο. Επενδύουμε στον νεότερο και πιο προηγμένο στόλο ιατρικής τεχνολογίας στην Ευρώπη, ενσωματώνουμε καινοτομίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή κλινική πράξη και δημιουργούμε Κέντρα Αριστείας που παρέχουν εξειδικευμένες λύσεις υγείας σε νόσους υψηλής πολυπλοκότητας, κάνοντας την αρχή με τη Νευρολογία στο Affidea neuraCare Athens.

Ταυτόχρονα, διασφαλίζουμε ότι η εμπειρία του ασθενούς βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε μας δράσης. Από τον σύγχρονο και φιλικό σχεδιασμό των κέντρων μας, μέχρι την ταχύτητα εξυπηρέτησης και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια εμπειρία υγείας που συνδυάζει επιστημονική ακρίβεια, ασφάλεια και σεβασμό στον άνθρωπο.

Τέλος, η διαφοροποίησή μας πηγάζει και από τη βαθιά μας δέσμευση στην κοινωνική υπευθυνότητα. Αναλαμβάνουμε δράσεις πρόληψης, ενισχύουμε ευάλωτες ομάδες και συμβάλλουμε ενεργά στη δημόσια υγεία. Έτσι, η Affidea δεν αποτελεί απλώς έναν πάροχο υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αλλά έναν παίκτη που θέτει νέα πρότυπα φροντίδας και διαμορφώνει το μέλλον του κλάδου στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

-Ποιον ρόλο θα παίξουν η τεχνητή νοημοσύνη, τα big data και η τηλεσυμβουλευτική στις υπηρεσίες της Affidea τα επόμενα χρόνια;

Η τεχνητή νοημοσύνη, τα big data και η τηλεϊατρική δεν είναι απλώς τεχνολογικές τάσεις· αποτελούν βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί το μέλλον της υγείας, και η Affidea πρωτοστατεί στην υιοθέτησή τους. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη ενσωματωθεί στις υπηρεσίες μας, βελτιώνοντας την ποιότητα και την ασφάλεια των εξετάσεων. Για παράδειγμα, μέσω αλγορίθμων AI, επιτυγχάνουμε σημαντική μείωση της δόσης ακτινοβολίας στις απεικονιστικές εξετάσεις, χωρίς καμία έκπτωση στην ακρίβεια της διάγνωσης.

Παράλληλα, το AI μας δίνει τη δυνατότητα ταχύτερης και πιο αξιόπιστης ερμηνείας δεδομένων, ενισχύοντας τον ρόλο του ιατρού και απελευθερώνοντας πολύτιμο χρόνο, ώστε να επικεντρωθεί στην κλινική πράξη και στην προσωπική φροντίδα του ασθενούς. Τα big data θα αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο της προγνωστικής και εξατομικευμένης ιατρικής. Η δυνατότητα συγκέντρωσης, ανάλυσης και αξιοποίησης τεράστιου όγκου δεδομένων υγείας θα μας επιτρέψει να εντοπίζουμε έγκαιρα παράγοντες κινδύνου, να σχεδιάζουμε στοχευμένα προγράμματα πρόληψης και να προσφέρουμε θεραπείες προσαρμοσμένες στο γενετικό και κλινικό προφίλ κάθε ασθενούς.

Η τηλεσυμβουλευτική, τέλος, αποτελεί το εργαλείο που θα εξασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία για όλους, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης. Ήδη εργαζόμαστε σε λύσεις που θα επιτρέπουν σε κάθε πολίτη να έχει πρόσβαση σε ιατρική συμβουλή, παρακολούθηση και αξιολόγηση από τον χώρο του, μειώνοντας την ανάγκη για φυσική παρουσία στα κέντρα μας, όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Με αυτόν τον τρόπο, οι απομακρυσμένες περιοχές θα πάψουν να είναι αποκομμένες από υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ενώ θα βελτιωθεί συνολικά η αποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας. Η σύμπραξη αυτών των τριών τεχνολογικών πυλώνων θα μεταμορφώσει ριζικά το οικοσύστημα της υγείας. Στην Affidea δεν βλέπουμε την τεχνολογία ως αυτοσκοπό, αλλά ως μέσο για να παρέχουμε υπηρεσίες πιο γρήγορες, πιο ασφαλείς, πιο προσιτές και πιο εξατομικευμένες, με τελικό αποδέκτη τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής του.

-Πώς θα εξελιχθεί ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας μέσα στην Affidea την επόμενη 15ετία;

Οι επαγγελματίες υγείας είναι η καρδιά της Affidea και ο σημαντικότερος παράγοντας διαφοροποίησής μας. Η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει τεράστιες δυνατότητες, αλλά η ουσιαστική φροντίδα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον άνθρωπο. Το βλέμμα μας στο μέλλον εστιάζει στη συνεχή ενδυνάμωση του ρόλου των γιατρών, των τεχνολόγων και όλων των επαγγελματιών υγείας που αποτελούν το δίκτυό μας.

Την επόμενη 15ετία, ο ρόλος τους θα εξελιχθεί σε τρεις κατευθύνσεις. Αρχικά, θα περάσει από την εκτελεστική πράξη στη συμβουλευτική καθοδήγηση. Με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματοποιημένων εργαλείων, οι επαγγελματίες υγείας θα απαλλαγούν από χρονοβόρες και επαναλαμβανόμενες διαδικασίες. Αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα να επικεντρωθούν περισσότερο στη σχέση με τον ασθενή, προσφέροντας ουσιαστική καθοδήγηση, εξατομικευμένες λύσεις και σφαιρική υποστήριξη στη διαχείριση της υγείας. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε εκπαίδευση και εξειδίκευση. Η επιστήμη εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Η Affidea έχει δεσμευτεί να παρέχει στους ανθρώπους της πρόσβαση σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα, σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης και ευκαιρίες εξειδίκευσης, ώστε να βρίσκονται πάντα στον πυρήνα των εξελίξεων. Ο επαγγελματίας υγείας της Affidea θα είναι πάντα ένα βήμα μπροστά, πλήρως καταρτισμένος να αξιοποιήσει την καινοτομία στην πράξη, με διεύρυνση του ρόλου πέρα από τη διάγνωση. Ο γιατρός και ο επαγγελματίας υγείας δεν θα είναι απλώς εκτελεστές εξετάσεων· θα είναι σύμβουλοι πρόληψης και προαγωγής υγείας. Θα συμμετέχουν σε προγράμματα πρόληψης, θα αξιοποιούν big data για τον εντοπισμό κινδύνων και θα λειτουργούν ως κρίσιμος σύνδεσμος μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας. Η Affidea θα συνεχίσει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, όχι μόνο γιατί είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξής μας, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι η αριστεία στην υγεία ξεκινά πάντοτε από τον άνθρωπο.

-Μιλήστε μας για το Affidea Home που ήταν και προσωπικό σας όνειρο. Το Affidea Home δεν είναι απλώς ένα έργο· είναι ένα κομμάτι καρδιάς.

Γεννήθηκε από την ανάγκη να προσφέρουμε ζεστασιά, στήριξη και ανακούφιση σε οικογένειες που περνούν ίσως την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής τους – όταν το παιδί τους νοσηλεύεται. Θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν χώρο που δεν θα θυμίζει ξενώνα, αλλά σπίτι· ένα περιβάλλον φροντίδας και ασφάλειας, όπου οι γονείς μπορούν να σταθούν δυνατοί δίπλα στα παιδιά τους.

Για εμάς, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν περιορίζεται σε αριθμούς και δείκτες· έχει πρόσωπο και ψυχή. Είναι μια δέσμευση απέναντι στην κοινωνία· ένα χρέος προς τον άνθρωπο.

-Πώς φαντάζεστε την Affidea ως παράγοντα επιρροής στη δημόσια υγεία σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι το 2040;

Πρώτα από όλα, φανταζόμαστε την Affidea ως ηγέτη στην πρόληψη και την πρώιμη διάγνωση. Οι τεχνολογίες τελευταίας γενιάς που ήδη εφαρμόζουμε θα εξελιχθούν σε εργαλεία που θα επιτρέπουν την έγκαιρη και καθολική ανίχνευση ασθενειών. Μέχρι το 2040, στόχος μας είναι να έχουμε συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση της επιβάρυνσης από χρόνιες ασθένειες, όπως ο καρκίνος και οι νευρολογικές παθήσεις, μέσα από Κέντρα Αριστείας που φέρνουν κοντά κορυφαία ονόματα γιατρών, νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα και ολιστική προσέγγιση της κάθε νόσου.

Στην κατεύθυνση αυτή, βλέπουμε την Affidea ως πρωτοπόρο στη δημιουργία Κέντρων Αριστείας σε όλη την Ευρώπη. Το παράδειγμα του Affidea neuraCare Athens δείχνει τον δρόμο, προσφέροντας μεταξύ άλλων προηγμένη διάγνωση, ολιστικές θεραπείες και πρόσβαση σε κλινική έρευνα. Παράλληλα, η Affidea μπορεί να εξελιχθεί σε κομβικό συνεργάτη των συστημάτων υγείας. Στην Ελλάδα ήδη εξυπηρετούμε πάνω από 1 εκατομμύριο ασθενείς ετησίως, λειτουργώντας συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα. Στο μέλλον, η συνεργασία μας με κυβερνήσεις, ασφαλιστικούς φορείς και διεθνείς οργανισμούς θα επεκταθεί ακόμα περισσότερο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι πόροι της υγείας κατανέμονται αποδοτικά και ισότιμα, αλλά και ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αποτελεί κομβικό παράγοντα αντιμετώπισης κάθε ασθένειας.

Τέλος, η Affidea φιλοδοξεί να είναι φορέας κοινωνικής αλλαγής και εκπαίδευσης. Θέλουμε να συμβάλουμε στην ενίσχυση της υγειονομικής παιδείας, ώστε οι πολίτες να γίνουν ενεργοί συμμέτοχοι στη διατήρηση της υγείας τους. Με δράσεις πρόληψης, προγράμματα ενημέρωσης και κοινωνικές πρωτοβουλίες, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε μια υγιέστερη κοινωνία. Οραματιζόμαστε την Affidea ως έναν οργανισμό που δεν θα ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά θα τις καθορίζει. Έναν οργανισμό που θα λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην επιστήμη, την τεχνολογία και την κοινωνία, θέτοντας νέα πρότυπα ισότιμης, ποιοτικής και βιώσιμης φροντίδας υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

-Αν βάλουμε σήμερα ένα προσωπικό μήνυμα σε μια χρονοκάψουλα ώστε να ανοιχτεί το 2040, τι θα θέλατε να πείτε στον εαυτό σας μετά από 15 χρόνια;

Αν το 2040 άνοιγα μια χρονοκάψουλα με ένα μήνυμα που άφησα σήμερα, θα ήθελα να διαβάσω το εξής: «Η υγεία είναι δικαίωμα όλων, και η αποστολή σου ήταν πάντα να κάνεις τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων. Ελπίζω να παραμένεις πιστός στις αξίες της φροντίδας, της ποιότητας και της αξιοπιστίας, αλλά και να έχεις το θάρρος να προσαρμόζεσαι σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Αλλά πέρα από τους αριθμούς, τις επενδύσεις και τις στρατηγικές, η μεγαλύτερη επιτυχία είναι να έχεις αγγίξει θετικά τη ζωή όσων σε εμπιστεύθηκαν.”