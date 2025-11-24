«To Freenow χτίζει τον ρόλο του ως στρατηγικός συνεργάτης των πόλεων, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής»

Αν μας έλεγαν πριν από μια δυο δεκαετίες πως η έννοια της ιδιοκτησίας Ι.Χ. θα περιοριστεί σημαντικά στο μέλλον, ενδεχομένως να κοιτούσαμε τον συνομιλητή μας κάπως περίεργα. Σήμερα, αυτό το περίεργο φαντάζει μέρος της λύσης μιας απαιτητικής εξίσωσης. Οι αστικές μετακινήσεις του μέλλοντος οραματίζονται και σχεδιάζονται ήδη. Η Freenow, πάντως, το κάνει.

Είμαστε, όμως, κοντά σε αστικές μεταφορές χωρίς ρύπους; Τι νέο θα φέρει η τεχνολογία το 2040; Μεγάλες προκλήσεις αναζητούν λύσεις. Η Άσπα Τοπαλίδου, γενική διευθύντρια της Freenow, αναλύει τα σχέδια της εταιρείας και μιλάει για την έξυπνη πόλη του μέλλοντος.

– Πού βρίσκεται σήμερα η Freenow σε αριθμούς, παρουσία, χρήστες;

Η Freenow είναι το #1 taxi app στην Ελλάδα, με περισσότερους από 13.000 συνεργαζόμενους οδηγούς ταξί και πάνω από 2 εκατ. εγγεγραμμένους χρήστες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δραστηριοποιούμαστε σε 9 αγορές και 180 πόλεις, με εκατομμύρια χρήστες καθημερινά. Από τον Ιούλιο 2025 αποτελούμε μέρος της Lyft, δημιουργώντας μαζί μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες κινητικότητας σε Ευρώπη και Β. Αμερική. Προσφέρουμε μια πλατφόρμα φιλική στη χρήση και με απόλυτο επίκεντρο την ασφάλεια και την ποιότητα, αποτελώντας έναν αξιόπιστο τρόπο μετακίνησης στην πόλη.

– Πώς έχει αλλάξει η εικόνα της Freenow την τελευταία 5ετία;

Η τελευταία 5ετία ήταν καθοριστική: από το Beat περάσαμε στο ευρωπαϊκό brand Freenow, ενώ με την εξαγορά μας από τη Lyft το 2025 συνδεθήκαμε με μια κορυφαία παγκόσμια πλατφόρμα. Παράλληλα, εξελίξαμε την εφαρμογή μας σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα πολλαπλών μετακινήσεων, με επιλογές όπως ενοικίαση αυτοκινήτου, ποδήλατα, e-scooters, e-mopeds και car sharing σε 180 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα ξεκινήσαμε από την Αθήνα, επεκταθήκαμε στη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, και από τον Ιούλιο του 2025 δίνουμε πλέον τη δυνατότητα σε επαγγελματίες οδηγούς ταξί από όλη τη χώρα να εγγράφονται στην πλατφόρμα μας και να εξυπηρετούν διαδρομές σε πανελλαδικό επίπεδο. Η Freenow αναπτύχθηκε σημαντικά και εσωτερικά: οι ομάδες μας απαρτίζονται από επαγγελματίες με διαφορετικές δεξιότητες και καταγωγή από όλο τον κόσμο, φέρνοντας επιπλέον τεχνογνωσία και ενισχύοντας τη δυναμική ανάπτυξης της εταιρείας. Και φυσικά, παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας για νέες συνεργασίες, επενδύοντας σε λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητα στις πόλεις.

– Ποιος είναι ο ρόλος της εταιρείας στο οικοσύστημα των μεταφορών στην πόλη;

Η Freenow δεν είναι μόνο taxi app αλλά κρίκος σε μια αλυσίδα αστικής κινητικότητας. Συνεργαζόμαστε με οδηγούς, δήμους και φορείς, ώστε να διαμορφώνουμε λύσεις που μειώνουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση, ενισχύουν την ηλεκτροκίνηση και διευκολύνουν την πρόσβαση σε εναλλακτικές μορφές μετακίνησης. Ο απώτερος στόχος μας είναι να εξυπηρετούμε και να συνδέουμε τους ανθρώπους, συμβάλλοντας στη δημιουργία πιο ανθρώπινων, καθαρών και βιώσιμων πόλεων.

– Πώς φαντάζεστε το τοπίο των αστικών μετακινήσεων το 2040;

Το 2040 φαντάζομαι πόλεις όπου η μετακίνηση θα είναι απολύτως βιώσιμη, ψηφιοποιημένη και αξιόπιστη. Οι πολίτες θα επιλέγουν εύκολα, μέσα από μία ενιαία πλατφόρμα, αν θα κινηθούν με ηλεκτρικό ταξί, αυτόνομο όχημα, κοινόχρηστο ποδήλατο ή ακόμα και μέσα από ολοκληρωμένα συστήματα δημόσιας συγκοινωνίας. Βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας επανάστασης στις μεταφορές. Τα αυτόνομα οχήματα υπόσχονται να αλλάξουν τον τρόπο που αξιοποιούμε τον χρόνο μας, τον τρόπο που μετακινούμαστε, ακόμα και τον τρόπο που σχεδιάζουμε τις πόλεις μας. Αυτή η επανάσταση δεν θα συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη. Ο κλάδος της αυτόνομης οδήγησης βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και εξελίσσεται ραγδαία, με δεκάδες παίκτες στην Αμερική ήδη στο πεδίο και πολλούς ακόμη να ακολουθούν. Το ρυθμιστικό πλαίσιο συνεχίζει να διαμορφώνεται, με τεράστιες συνέπειες για το πώς -και πόσο γρήγορα- θα αναπτυχθούν τα αυτόνομα οχήματα σε όλο τον κόσμο. Και βέβαια, απέχουμε ακόμα μερικές τεχνολογικές καινοτομίες από το να δούμε παντού προσιτά, αυτόνομα οχήματα που θα μπορούν να αντεπεξέλθουν σε κάθε είδους καιρικές συνθήκες, κυκλοφορία και έδαφος. Η έννοια της ιδιοκτησίας Ι.Χ. θα έχει περιοριστεί σημαντικά, με τους κατοίκους να χρησιμοποιούν την «κινητικότητα ως υπηρεσία» (Mobility as a Service). Και φυσικά, η τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα θα αποτελούν τον αόρατο ενορχηστρωτή που θα κάνει την πόλη πιο λειτουργική, ασφαλή και οικολογική.

– Τι ρόλο θα παίξει η Freenow στο μέλλον των πόλεων;

Η Freenow θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο μέλλον των πόλεων. Δεν μιλάμε μόνο για μια εφαρμογή που καλεί ταξί, αλλά για έναν ενιαίο κόμβο κινητικότητας, όπου ο πολίτης θα μπορεί να επιλέγει κάθε φορά τον τρόπο μετακίνησης που του ταιριάζει. Στο μέλλον, βλέπουμε την πλατφόρμα μας να συνδέει τις δημόσιες μεταφορές, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε όλα τα μέσα, όλα από μία μόνο εφαρμογή. Η ανθρωποκεντρική προσέγγιση αποτελεί βασικό στοιχείο της δραστηριότητάς μας, είτε πρόκειται για τα προϊόντα μας είτε για το μάρκετινγκ και τη δημιουργικότητά μας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να προσαρμόζουμε καλύτερα την εμπειρία των χρηστών στην πλατφόρμα μας, ώστε να ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Παράλληλα, με την αξιοποίηση του ΑΙ, θα μπορούμε να συμβάλουμε στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, στην καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και τελικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα στην πόλη.

– Πόσο κοντά είμαστε σε «αστικές μεταφορές χωρίς ρύπους»;

Η μετάβαση σε αστικές μεταφορές χωρίς ρύπους είναι πρόκληση αλλά και μεγάλη ευκαιρία. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα βήματα και χρειάζεται συνεργασία σε όλα τα επίπεδα: κράτος, δήμοι, εταιρείες και πολίτες. Επενδύουμε στην ηλεκτροκίνηση των ταξί με πρωτοβουλίες όπως το ZAP Taxi Club, που παρέχει δίκτυο ταχείας φόρτισης και λύσεις χρηματοδότησης για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Στόχος μας είναι να μειώσουμε σημαντικά τις εκπομπές CO₂ και να συμβάλουμε σε πιο καθαρές, βιώσιμες πόλεις. Φανταστείτε ότι, αν όλα τα 13.661 ταξί της Αττικής γίνουν ηλεκτρικά, το όφελος σε εκπομπές θα είναι ισοδύναμο με το να έχουμε φυτέψει έκταση δάσους ίση με 1,5 φορές τον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας. Η Ελλάδα έχει όλα τα εφόδια να κάνει άλματα τα επόμενα χρόνια και η Freenow θα είναι παρούσα για να στηρίξει αυτή τη μετάβαση.

– Ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι της εταιρείας για την επόμενη 15ετία;

Στόχος μας για την επόμενη 15ετία είναι να βρεθούμε ακόμα πιο κοντά στο όραμά μας: να εξυπηρετούμε και να συνδέουμε ανθρώπους, προσφέροντας ευέλικτες, ασφαλείς και καινοτόμες λύσεις κινητικότητας που θα κάνουν την καθημερινότητά τους καλύτερη.

– Η Freenow θα παραμείνει μια πλατφόρμα διαμεσολάβησης ή θα εξελιχθεί σε κάτι πιο σύνθετο;

Η Freenow χτίζει τον ρόλο της ως στρατηγικός συνεργάτης των πόλεων, αξιοποιώντας τεχνολογία, δεδομένα και συνεργασίες, ώστε να συμβάλει στη μείωση της συμφόρησης, στη βιωσιμότητα και στην καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών. Το επόμενο βήμα είναι να μετατραπούμε σε έναν ψηφιακό κόμβο αστικής κινητικότητας, προσφέροντας μια ενιαία εμπειρία μέσα από μία μόνο εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης θα μπορεί να οργανώνει ολόκληρο το ταξίδι του -από το μετρό έως το ταξί και το ποδήλατο- χωρίς εμπόδια και με τον πιο έξυπνο συνδυασμό.

Η τεχνολογία θα φέρει μια πραγματική επανάσταση στο χώρο των αστικών μετακινήσεων τα επόμενα χρόνια. Σύντομα, η εμπειρία του χρήστη θα είναι πλήρως εξατομικευμένη, με τη βοήθεια του AI

– Στροφή προς Mobility-as-a-service: Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η στροφή προς το Mobility-as-a-Service είναι ο φυσικός επόμενος σταθμός. Στόχος μας είναι να φέρουμε όλες τις επιλογές μετακίνησης σε μία εφαρμογή, σε συνεργασία με πόλεις και φορείς. Γι’ αυτό συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως το έργο SUM, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πανεπιστήμιο και τον Δήμο Πεντέλης, που προωθεί τη βιώσιμη κινητικότητα σε 15 πόλεις έως το 2026 και 30 έως το 2030, δίνοντας στους χρήστες μας ακόμα περισσότερες επιλογές. Με το συγκεκριμένο έργο, έχουμε εντάξει στην πλατφόρμα μας 38 ηλεκτρικά ποδήλατα και 6 σταθμούς στάθμευσης στην περιοχή του Δήμου Πεντέλης, κάνοντας τη μετακίνηση των πολιτών στην πόλη πιο εύκολη και βιώσιμη.

– Τι νέο θα φέρει η τεχνολογία στον χώρο των αστικών μετακινήσεων;

Η τεχνολογία θα φέρει μια πραγματική επανάσταση στον χώρο των αστικών μετακινήσεων τα επόμενα χρόνια. Σύντομα, η εμπειρία του χρήστη θα είναι πλήρως εξατομικευμένη, με τη βοήθεια του ΑΙ. Παράλληλα, θα δούμε μεγάλη πρόοδο στα αυτόνομα οχήματα, τα οποία θα ενταχθούν σταδιακά στα αστικά δίκτυα, αλλά και στις πράσινες τεχνολογίες, με τα ηλεκτρικά οχήματα να γίνονται ο κανόνας. Οι υποδομές φόρτισης και η διασύνδεσή τους με τις πλατφόρμες κινητικότητας θα διευκολύνουν την καθημερινή χρήση τους. Η Freenow επενδύει ήδη σε αυτές τις εξελίξεις, με στόχο να μετατραπεί σε έναν ενιαίο ψηφιακό κόμβο κινητικότητας, που θα εξυπηρετεί και θα συνδέει τους ανθρώπους, πάντα με προτεραιότητα την ασφάλεια.

– Ποιες είναι οι επενδύσεις της Freenow σε ESG και ηλεκτροκίνηση;

Η Freenow έχει δεσμευτεί στρατηγικά στη βιωσιμότητα, κάτι που αποτυπώνεται και στο πρόσφατο Sustainability Highlights Report της εταιρείας. Βασικός μας στόχος είναι να μειώσουμε τις εκπομπές CO₂ στις πόλεις, επενδύοντας στην ηλεκτροκίνηση του στόλου των ταξί. Για τον σκοπό αυτό, θέσαμε επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους με την επικύρωση του Science Based Targets initiative (SBTi) στις αρχές του 2024, ενώ πραγματοποιήσαμε και την πρώτη Double Materiality Assessment, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι δράσεις μας παραμένουν ουσιαστικές και μετρήσιμες, ευθυγραμμισμένες με τα European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Στο πεδίο των επενδύσεων, εστιάζουμε σε πρωτοβουλίες που επιταχύνουν την ηλεκτροκίνηση. Συγκεκριμένα, εντάξαμε στις επιλογές της εφαρμογής τον στόλο «Green ταξί», ώστε οι επιβάτες να έχουν εύκολη πρόσβαση σε πιο βιώσιμες διαδρομές χωρίς επιπλέον κόστος. Συνεργαζόμαστε με πόλεις και αρχές για να ενισχύσουμε τη βιώσιμη κινητικότητα, εντάσσοντας, για παράδειγμα, το εισιτήριο δημόσιας συγκοινωνίας μέσα στην εφαρμογή μας ή μοιράζοντας δεδομένα για καλύτερο αστικό σχεδιασμό. Στην Ελλάδα, όπου λιγότερο από το 1% των ταξί της Αθήνας ήταν πλήρως ηλεκτρικά το 2024, κάναμε ένα σημαντικό βήμα με τη δημιουργία του ZAP Taxi Club, σε συνεργασία με τη Sirec Energy και την Εθνική Leasing. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που στηρίζει τους οδηγούς ταξί στη μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας δυνατότητα αντικατάστασης του παλιού οχήματος με ηλεκτρικό με την ευέλικτη χρηματοδότηση, τα χαμηλότερα λειτουργικά κόστη (έως και -30%), την ασφάλιση και τη σχεδόν μηδενική συντήρηση, την πρόσβαση σε δίκτυο ταχείας φόρτισης 24/7 και τις κρατικές επιδοτήσεις, την προτεραιότητα στα αιτήματα διαδρομών μέσα από τον στόλο «Green ταξί» και τη συμμετοχή σε πρόγραμμα επιβράβευσης. Με αυτές τις πρωτοβουλίες, η Freenow δεν επενδύει μόνο στην ηλεκτροκίνηση, αλλά χτίζει τις βάσεις για μια πιο βιώσιμη, πράσινη και ανθρώπινη αστική κινητικότητα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

– Πόσο δύσκολο είναι να αλλάξει η κουλτούρα του «κατέχω ΙΧ»;

Στην Αθήνα, η κουλτούρα του «κατέχω ΙΧ» παραμένει ισχυρή. Ο Αθηναίος οδηγός δεν έχει ακόμη εκπαιδευτεί πλήρως στη χρήση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, ενώ η μικροκινητικότητα, που σε άλλες μεγαλουπόλεις λειτουργεί αποσυμφορητικά, εδώ περιορίζεται. Έτσι, το αυτοκίνητο εξακολουθεί να θεωρείται το αυτονόητο μέσο μετακίνησης, παρά τις προσπάθειες της πόλης να ενισχύσει εναλλακτικές λύσεις. Για να αλλάξει πραγματικά αυτή η κουλτούρα, απαιτείται ενεργός ρόλος του κράτους μέσα από στοχευμένες πολιτικές για το πάρκινγκ, με δικαιότερη επιτήρηση και πρόστιμα. Μόνο έτσι θα γίνει πιο ελκυστικό για τον πολίτη να αφήσει το όχημά του περιφερειακά και να επιλέξει ταξί ή ΜΜΜ για να φτάσει στο κέντρο. Παράλληλα, η συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων είναι απαραίτητη για να έρθει αυτή η εξέλιξη. Οι ψηφιακές εφαρμογές παίζουν –και θα παίζουν όλο και περισσότερο– καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας, κάνοντας τις μετακινήσεις πιο απλές και έξυπνες. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου μπορείτε με ένα κλικ να κλείσετε το μέσο μετακίνησης ή το ραντεβού σας, γνωρίζοντας ότι θα φτάσετε στην ώρα σας χωρίς άγχος. Όπου θα οργανώνετε τη μέρα σας με ακρίβεια, συνδυάζοντας διαφορετικά μέσα –ταξί, μετρό, ποδήλατο– όλα μέσα από μία εφαρμογή, φτάνοντας γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας.

– Ποια ήταν η πιο καθοριστική απόφαση που πήρατε στο τιμόνι της Freenow;

Ως γυναίκα σε ηγετική θέση, πάντοτε επέλεγα την ηγεσία με ενσυναίσθηση – να ακούω, να κατανοώ και να επενδύω στην αμοιβαία ανάπτυξη. Όταν ξεκίνησα στη Freenow και βρέθηκα στον απαιτητικό χώρο των μεταφορών, αναρωτήθηκα αν έπρεπε να υιοθετήσω μια πιο «επιθετική» και παραδοσιακή μορφή ηγεσίας, ιδιαίτερα στις σχέσεις με τους επαγγελματίες του κλάδου των ταξί. Επέλεξα όμως να εμπιστευτώ το ένστικτό μου και να εργαστώ χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας, μέσα από ουσιαστικό διάλογο με τους βασικούς εταίρους, κατανόηση των αναγκών τους και αποφυγή στείρων συγκρούσεων. Αυτός ο δρόμος μας επέτρεψε, μαζί με την ομάδα μου, να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε πρωτοβουλίες αμοιβαία επωφελείς – για τους συνεργάτες οδηγούς μας, για τους επιβάτες και, τελικά, για την ίδια τη Freenow. Με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι εξυπηρετώ καλύτερα το όραμά μας: να προσφέρουμε μετακινήσεις με ποιότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια για όλους.

– Αν μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα στην ελληνική πόλη του 2040, ποιο θα ήταν αυτό;

Αν μπορούσα να αλλάξω ένα πράγμα στην ελληνική πόλη του 2040, θα ήταν η πλήρης μεταμόρφωσή της σε μια αθόρυβη, καθαρή, προσβάσιμη και έξυπνη πόλη, όπου η κινητικότητα είναι φιλική προς το περιβάλλον και η τεχνολογία εξυπηρετεί πραγματικά την καθημερινότητα των πολιτών. Μια πόλη όπου οι άνθρωποι περπατούν, ποδηλατούν ή χρησιμοποιούν ηλεκτρικά μέσα μεταφοράς χωρίς άγχος και όπου οι δημόσιοι χώροι ανήκουν πρώτα στον άνθρωπο. Φαντάζομαι δρόμους χωρίς κυκλοφοριακή συμφόρηση, καθαρό αέρα, εύκολη πρόσβαση σε μέσα μεταφοράς για όλους και λύσεις που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο απλή και ανθρώπινη.

– Αν βάλουμε σήμερα ένα προσωπικό μήνυμα σε μια χρονοκάψουλα ώστε να ανοιχτεί το 2040, τι θα θέλατε να πείτε στην Άσπα μετά από 15 χρόνια;

Άσπα, αν διαβάζεις αυτό το μήνυμα το 2040, ελπίζω να έχεις ζήσει μια ζωή γεμάτη χαρές και μικρές στιγμές καθημερινής απόλαυσης στην πόλη που αγαπάς. Ελπίζω, χάρη στις δυνατότητες και τις καινοτομίες που θα συνεχίζει να προσφέρει η Freenow, να απολαμβάνεις την ελευθερία και τη χαρά της μετακίνησης σε μια καθαρή και αθόρυβη πόλη, χωρίς στρες και κίνηση. Να θυμάσαι ότι η μαγεία κρύβεται στις απλές, καθημερινές διαδρομές.