Το επενδυτικό πλάνο ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων

ΕΥΔΑΠ

Το επενδυτικό πλάνο ύψους 2,5 δισ. ευρώ για την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων

Η κλιματική κρίση και η παρατεταμένη ανομβρία έχουν αναδείξει τη σημασία της ορθής διαχείρισης των υδάτινων πόρων όσο ποτέ άλλοτε. Σε απάντηση των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, η ΕΥΔΑΠ απαντά με ένα ολοκληρωμένο δεκαετές επενδυτικό πλάνο ύψους 2,5 δισ. ευρώ που στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών της και τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών της.

Η διαχείριση ενός εκτεταμένου υδροδοτικού συστήματος που περιλαμβάνει 4 ταμιευτήρες, 495 χιλιόμετρα αγωγών, 4 Μονάδες Επεξεργασίας Νερού, 14.000 χιλιόμετρα δίκτυο ύδρευσης και 8.000 χιλιόμετρα αποχέτευσης, απαιτεί έργα που φτάνουν τα 1,4 δισ. και τα οποία αφορούν την επέκταση και αναβάθμιση των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού, την εγκατάσταση 2 εκατομμυρίων έξυπνων οικιακών μετρητών, όπως και την αντικατάσταση 660 χιλιομέτρων δικτύου ύδρευσης.

Όσον αφορά τα δίκτυα και τις υποδομές αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει αναβαθμίσεις και επεκτάσεις του δικτύου, καθώς και αναβαθμίσεις στα αντλιοστάσια και στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων. Ειδικά οι επενδύσεις στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας των επεξεργασμένων εκροών, ώστε να είναι κατάλληλες για επαναχρησιμοποίηση, αλλά και την ελαχιστοποίηση των θραύσεων στο δίκτυο.

Η υλοποίηση των έργων αυτών θα συμβάλει στην περαιτέρω προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και στη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων. Απώτερος στόχος η εξοικονόμηση κάθε πολύτιμης σταγόνας νερού, με την ΕΥΔΑΠ να σχεδιάζει την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, εξασφαλίζοντας καθαρό ανακυκλωμένο νερό για γεωργική άρδευση και αστικό πράσινο.

Εκτός από τις αναβαθμίσεις στο υπάρχον δίκτυο και τις εγκαταστάσεις, η ΕΥΔΑΠ επεκτείνει τις υπηρεσίες της και σε νέες περιοχές της Ανατολικής Αττικής, αναλαμβάνοντας έργα συνολικής αξίας 958 εκατομμυρίων ευρώ που θα εξυπηρετήσουν 410.500 κατοίκους. Αυτά τα έργα περιλαμβάνουν τη σύνδεση 73.000 ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης και την κατασκευή τριών νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔΑΠ πρόσφατα προχώρησε στην ενεργοποίηση χρηματοδοτικού πλαισίου ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με τη συμφωνία να φέρνει ένα βήμα πιο κοντά την υλοποίηση έργων που στοχεύουν στην ανανέωση και τη βελτίωση ενός δικτύου που φτάνει τον μέσο όρο ζωής τα 60 χρόνια. Η Εταιρεία επενδύει σε έξυπνους μετρητές, ενεργειακές αναβαθμίσεις και ψηφιακές υποδομές, φέρνοντας τις υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης στο σήμερα, με επίκεντρο τον πολίτη και την ποιότητα της ζωής του. Οι επενδύσεις εναρμονίζονται πλήρως με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Στόχος είναι όχι μόνο η προστασία των υδάτινων πόρων, αλλά και η διασφάλιση υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε προσιτό κόστος για όλους τους πολίτες.

Τα έργα που εντάσσονται στο χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΤΕπ έχουν προτεραιοποιηθεί με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, την ανταπόκριση στην κλιματική κρίση και την ταχύτητα υλοποίησης.

Στη νέα εποχή των προκλήσεων, από την κλιματική αλλαγή έως τις εξελισσόμενες ανάγκες των αστικών πληθυσμών, η ΕΥΔΑΠ ξεδιπλώνει το επενδυτικό της πρόγραμμα και προχωρά σε σημαντικές πρωτοβουλίες για τη βελτιστοποίηση του μοντέλου διαχείρισης των υδάτων και των λυμάτων.

Στρατηγικός στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι να ξεπεράσει τον τρέχοντα ρυθμό απορρόφησης του επενδυτικού της πλάνου, ρυθμός που τετραπλασιάστηκε στο διάστημα 2019-2024, προχωρώντας με γρήγορους ρυθμούς τα έργα, παρά τις προκλήσεις που προκύπτουν από το νομοθετικό πλαίσιο.

Αν και οι προκλήσεις είναι πολλές, η ΕΥΔΑΠ εργάζεται συστηματικά για την επίλυσή τους, συνεργαζόμενη με τις τοπικές αρχές και το κράτος, ώστε να διασφαλίσει την επιτυχία του επενδυτικού της προγράμματος και την καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες της Αττικής.

Μέσα από το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ. ευρώ, η ΕΥΔΑΠ δεν απαντά μόνο στις απαιτήσεις του σήμερα, αλλά προετοιμάζει και τις λύσεις του αύριο. Με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, με ισχυρή περιβαλλοντική στρατηγική και με προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του πολίτη, η Εταιρεία επαναπροσδιορίζει τον ρόλο της ως πυλώνας ασφάλειας, υγείας και αειφορίας για ολόκληρη την Αττική. Στη νέα εποχή των προκλήσεων, από την κλιματική αλλαγή έως τις εξελισσόμενες ανάγκες των αστικών πληθυσμών, η ΕΥΔΑΠ ξεδιπλώνει το επενδυτικό της πρόγραμμα και προχωρά σε σημαντικές πρωτοβουλίες για τη βελτιστοποίηση του μοντέλου διαχείρισης των υδάτων και των λυμάτων.

