Η ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ηγείται του νέου εξηλεκτρισμού και συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, μέσα από στρατηγικές επενδύσεις σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές.

Ο μετασχηματισμός του Ομίλου ΔΕΗ βασίζεται στη δημιουργία ενός καθαρού και ευέλικτου χαρτοφυλακίου παραγωγής, μέσω επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της απο-ανθρακοποίησης, με την πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το τέλος του 2026. Ταυτόχρονα, επενδύει στον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες σε όλες τις δραστηριότητες, ενώ ο πελάτης βρίσκεται στο επίκεντρο της εμπορικής του στρατηγικής.

Τον Νοέμβριο του 2025, η διοίκηση του Ομίλου παρουσίασε στο Λονδίνο το ισχυρά αναπτυξιακό, επικαιροποιημένο Στρατηγικό Σχέδιο της ΔΕΗ για την τριετία 2026-2028, με όραμα να ηγηθεί της ενεργειακής μετάβασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στη νέα εποχή της σύγκλισης ενέργειας και τεχνολογίας.

Το πλάνο της επόμενης τριετίας βασίζεται στο επιτυχημένο καθετοποιημένο- μοντέλο του Ομίλου και έχει στο επίκεντρο επενδύσεις €10,1 δισ. για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων ευέλικτης ισχύος, την επέκταση και εκσυγχρονισμό των δικτύων και τις πελατοκεντρικές υπηρεσίες, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλες τις λειτουργίες του Ομίλου. Η αναπτυξιακή προοπτική του στρατηγικού πλάνου αναμένεται να οδηγήσει σε EBITDA πάνω από €2,9 δισ. το 2028 – μία αύξηση 18% σε ετήσια βάση (CAGR) – ως αποτέλεσμα των επενδύσεων και της πλήρους απολιγνιτοποίησης μέχρι το τέλος του 2026.

Ανάπτυξη 6,3 GW νέων ΑΠΕ και 1,5 GW ευέλικτης ισχύος κυρίως μπαταρίες, μονάδες αερίου και υδροηλεκτρικά έργα έως το 2028

Στον τομέα της ενέργειας, η ΔΕΗ λειτουργεί ως ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας. Έχει παρουσία στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Β. Μακεδονία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Tο παραγωγικό δυναμικό του Ομίλου ανέρχεται σε 12,5GW, με την ετήσια παραγωγή ενέργειας να φτάνει τις 21TWh, ενώ η συνολική Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση στα δίκτυα διανομής της στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2025 ανερχόταν σε €5,6 δισ.. Στο τέλος του εννεαμήνου του 2025 η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 6,4 GW, ενώ έργα ισχύος 3,9 GW βρίσκονται υπό ανάπτυξη, με συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων μεγαλύτερο των 20 GW.

Ο Όμιλος ΔΕΗ διαθέτει το μεγαλύτερο εγκατεστημένο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με πάνω από 120 έργα καθαρής ενέργειας διαφόρων τεχνολογιών (φωτοβολταϊκούς σταθμούς, αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικούς σταθμούς και έναν υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας), καθώς και άλλα μικρότερασε ολόκληρη τη χώρα (ηπειρωτική και νησιωτική).

Παράλληλα, καινοτομεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με την δραστηριοποίησή του σε όλες τις μορφές ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων της αιολικής, ηλιακής, υδροηλεκτρικής, γεωθερμίας και βιομάζας – βιοαερίου, καθώς και των συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες.

Στρατηγικός στόχος του Ομίλου είναι η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου σε νέες τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως τα υπεράκτια αιολικά και τα πλωτά φωτοβολταϊκά πάρκα, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με χρήση συσσωρευτών (μπαταρίες). Με βάση το στρατηγικό πλάνο 2026-2028, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει στη διαμόρφωση ενός διευρυμένου και διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, που αναμένεται να ανέλθει στα επίπεδα των 12,7 GW μέχρι το 2028, μεταξύ τους έργα αποθήκευσης με BESS συνολικής ισχύος 1,5 GW.

Παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το τέλος του 2026 και τη σημαντική μείωση της παραγωγής από μονάδες πετρελαίου λόγω διασυνδέσεων νησιών, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς θα αυξηθεί στα 16,6 GW, από 12,4 GW το 2025. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος ανακοίνωσε σταθερή ανάπτυξη δικτύων σε Ελλάδα και Ρουμανία όπου η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση αναμένεται να αυξάνεται κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση (CAGR) την τριετία και να ανέλθει σε €6,5 δισ. το 2028.

Το στρατηγικό πλάνο για το 2026-2028 περιλαμβάνει επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη ΑΠΕ και μονάδων ευέλικτης ισχύος, την επέκταση και εκσυγχρονισμό των δικτύων και τις πελατοκεντρικές υπηρεσίες, με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλες τις λειτουργίες

Ο πελάτης στο επίκεντρο

Για 75 και πλέον χρόνια η ΔΕΗ αποτελεί κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας. Η ίδρυσή της, τον Αύγουστο του 1950, ήρθε να αλλάξει την εικόνα του ενεργειακού τοπίου της Ελλάδας, υλοποιώντας ένα ιδιαίτερα κρίσιμο έργο, τον εξηλεκτρισμό της χώρας. Σήμερα, αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, με περισσότερους από 8,6 εκατομμύρια πελάτες, στους οποίους προσφέρει 33TWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως και ένα ευρύ φάσμα εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Προσφέροντας πολλά περισσότερα από ενέργεια, η ΔΕΗ επενδύει σε λύσεις που ενδυναμώνουν τους πελάτες της, με στόχο να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την ενεργειακή κατανάλωσή τους και να υιοθετούν βιώσιμες πρακτικές. Μέσα από ευέλικτα προϊόντα και προηγμένα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης, ο Όμιλος ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες του, προσφέροντας αξία και επιλογές που ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες τους. Η ΔΕΗ έχει ως στόχο την ουσιαστική υποστήριξη των πελατών της στη μετάβαση προς ένα ενεργειακό μέλλον με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο του νέου εξηλεκτρισμού, η ΔΕΗ επενδύει διαρκώς σε ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες για τους πελάτες της, οι οποίες περιλαμβάνουν την περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης μέσω του δικτύου δημόσια προσβάσιμων φορτιστών ΔΕΗ blue, καθώς και ενεργειακές εφαρμογές για το σπίτι και την επιχείρηση, όπως αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά στη στέγη. Με τον τρόπο αυτό ενισχύει τη μετάβαση σε πιο αποδοτικές και βιώσιμες μορφές κατανάλωσης ενέργειας, δημιουργώντας αξία για τον πελάτη και το περιβάλλον.

Στρατηγικές επενδύσεις στην τεχνολογική καινοτομία

Στον τομέα της τεχνολογίας, ο Όμιλος ΔΕΗ διευρύνει τη στρατηγική του παρουσία σε κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, με την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών μέσω της θυγατρικής του ΔΕΗ FiberGrid και την είσοδο στη λιανική αγορά τηλεπικοινωνιών με το ΔΕΗ Fiber που προσφέρει 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι.

Υλοποιεί μια σειρά εμβληματικών έργων όπως το Data Center στα Σπάτα (κοινοπραξία Data In Scale με τη DAMAC), το East to Med Data Corridor (διεθνές υποθαλάσσιο και χερσαίο καλώδιο) και την πρωτοβουλία Olympus AI για Τεχνητή Νοημοσύνη ως Υπηρεσία (AI-as-a-Service). Κομβικό ρόλο στο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου ΔΕΗ, στις πρώην λιγνικές περιοχές της Δ. Μακεδονίας, κατέχει η δημιουργία ενός νέου mega data center 300 MW στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Το νέο mega data center, το οποίο η ΔΕΗ είναι έτοιμη να ξεκινήσει να κατασκευάζει μόλις συμφωνήσει με τους hyperscalers που θα το χρησιμοποιούν, θα είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.

Επιπλέον, συμμετέχει σε θεσμικούς φορείς και σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά έργα, συμβάλλοντας στον διάλογο για το μέλλον των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως το RAIDO και το EPRI DCFlex, ενώ είναι μέλος του κορυφαίου ευρωπαϊκού δικτύου ψηφιακής πολιτικής DIGITALEUROPE.

Ο Όμιλος ΔΕΗ εξελίσσεται συνεχώς και σήμερα καθιερώνεται ως ένας σύγχρονος Powertech οργανισμός, που συνδυάζει τις ενεργειακές υποδομές με τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας. Από την παραγωγή και διανομή ενέργειας έως την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και την παροχή συνδεσιμότητας νέας γενιάς, η ΔΕΗ επενδύει σε κρίσιμες υποδομές με όραμα, τεχνογνωσία και ευθύνη, συμβάλλοντας στον ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδος και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Δημιουργώντας διαμοιραζόμενη αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον

Η πορεία μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε μία αναπτυξιακή εταιρεία με υγιή οικονομικά έχει θετική επίδραση στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Η ΔΕΗ δημιουργεί καλά αμειβόμενες, νέες θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει χαμηλότερες, ανταγωνιστικές τιμές μέσω εκπτώσεων στηρίζοντας τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία να γίνεται πιο ανταγωνιστική συνολικά. Οι μεγάλες επενδύσεις του Ομίλου ΔΕΗ σε ΑΠΕ και μονάδες ευέλικτης ισχύος, συμβάλλουν στη μείωση των τιμών χονδρικής στην Ελλάδα, όπως αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι πλέον η χώρα είναι εξαγωγική στον τομέα της ενέργειας.

Και για την τριετία 2026-2028, βάσει του Στρατηγικού Σχεδίου που ανακοινώθηκε πρόσφατα στο Λονδίνο, οι επενδύσεις του Ομίλου θα ξεπεράσουν τα €10 δισ., με το 60% να προορίζεται για την Ελλάδα. Πρακτικά, ο Όμιλος επανεπενδύει τη λειτουργική του κερδοφορία σε έργα ανάπτυξης και υποδομών στη χώρα. Οι επενδύσεις αυτές, όχι μόνο δημιουργούν άμεσες θέσεις εργασίας στα έργα που υλοποιούνται, αλλά λειτουργούν και ως δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές με έμμεση θετική επίδραση σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας.

Με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ΔΕΗ ενσωματώνει στις εταιρικές λειτουργίες του υπεύθυνες πρακτικές, δημιουργώντας διαμοιραζόμενη αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον. Η πρόοδος του Ομίλου σε θέματα ESG αποτυπώνεται σε αναβαθμίσεις από διεθνείς οργανισμούς όπως S&P Global, CDP, Sustainalytics, MSCI, και ATHEX ESG, καθώς και στη συμμετοχή του στη διεθνή πρωτοβουλία SBTi για το κλίμα.Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και από το 2001 οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.