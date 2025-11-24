«Το σπίτι του 2040: Έξυπνο, ενεργειακά αυτόνομο και πλήρως διασυνδεδεμένο»

Η έννοια του «σπιτιού του μέλλοντος» δεν είναι πλέον μια φουτουριστική υπόσχεση, αλλά μια πραγματικότητα που αρχίζει να διαμορφώνεται. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, η διασύνδεση των συσκευών και οι πράσινες τεχνολογίες επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε μέσα στο σπίτι μας. Η BSH, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές οικιακών συσκευών παγκοσμίως, επενδύει στρατηγικά σε αυτή τη μετάβαση. Από τις συσκευές που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και νερό, μέχρι την ενσωμάτωση «έξυπνων» λειτουργιών που καταλαβαίνουν και προσαρμόζονται στις συνήθειες του χρήστη.

Ο Σταύρος Παπαδόπουλος, Marketing Director της BSH Οικιακές Συσκευές, εξηγεί πώς η εταιρεία «διαβάζει» τις εξελίξεις, ποια είναι τα μεγάλα στοιχήματα για το μέλλον και τι μπορούμε να περιμένουμε από τα σπίτια του 2040.

– Ποιο θεωρείτε σήμερα το αποτύπωμα, αλλά και το μεγαλύτερο στοίχημα της BSH στην ελληνική αγορά, σε σχέση με την ενέργεια και τη βιωσιμότητα;

Η BSH, ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες οικιακών συσκευών, έχει δεσμευτεί σε στρατηγικές που προάγουν την ενέργεια και τη βιωσιμότητα. Το αποτύπωμά μας στην ελληνική αγορά μπορεί να συνοψιστεί σε δύο βασικούς άξονες: πρώτον, τις πράσινες τεχνολογίες και τα προϊόντα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και, δεύτερον, τη διαχείριση πόρων και την ανακύκλωση. Στο πρώτο κομμάτι, επενδύουμε συνεχώς σε καινοτόμες λύσεις, προωθώντας προϊόντα που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και νερό, με χαμηλό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα στην παραγωγή τους. Οι οικιακές μας συσκευές, δηλαδή τα ψυγεία, τα πλυντήρια, τα πλυντήρια πιάτων, οι φούρνοι σχεδιάζονται με γνώμονα πάντα την υψηλή ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα, ώστε να εξασφαλίζεται ποιοτική χρήση με σεβασμό στο περιβάλλον και στους διαθέσιμους πόρους. Ταυτόχρονα, η προσέγγισή μας βασίζεται στη συνέπεια και στη μακροχρόνια αξιοπιστία, στοιχεία που ενισχύουν το συνολικό θετικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα του καταναλωτή.

Στο δεύτερο κομμάτι, εστιάζουμε στη διαχείριση πόρων και στην ανακύκλωση. Προωθούμε την επαναχρησιμοποίηση υλικών και την ανακύκλωση συσκευών, μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το επόμενο βήμα για εμάς, και το πιο σημαντικό, είναι να ευαισθητοποιήσουμε ακόμα περισσότερο τον Έλληνα καταναλωτή, ώστε να επιλέγει πράσινες, βιώσιμες λύσεις στις αγορές του. Αυτό μπορεί να γίνει με συνεχή ενημέρωση για την κυκλική οικονομία και την κλιματική αλλαγή, αλλά και με πρακτικά παραδείγματα που αποδεικνύουν τα οφέλη, βοηθώντας τον καταναλωτή να τα ενσωματώνει εύκολα και φυσικά στην καθημερινή του ζωή.

– Με ποιον τρόπο οι οικιακές συσκευές μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού στην καθημερινότητα;

Από το DNA τους, οι συσκευές Bosch, Siemens, Pitsos, Neff και Gaggenau είναι σχεδιασμένες να φέρνουν ποιοτικά αποτελέσματα, αλλά πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον. Στα πλυντήρια ρούχων, για παράδειγμα, οι αισθητήρες «διαβάζουν» το φορτίο και προσαρμόζουν ανάλογα την κατανάλωση νερού, ώστε να χρησιμοποιείται ακριβώς όσο χρειάζεται. Έτσι αποφεύγεται η σπατάλη, χωρίς να μειώνεται η απόδοση στον καθαρισμό. Αντίστοιχα, στα πλυντήρια πιάτων, οι αισθητήρες ανιχνεύουν τον βαθμό λερώματος και ρυθμίζουν την ποσότητα νερού που απαιτείται, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικό πλύσιμο με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το εξής: μπορεί να επιτευχθεί πλήρης κύκλος πλύσης με μόλις 6,4 λίτρα νερού, όταν το πλύσιμο των πιάτων στο χέρι φτάνει μέχρι και τα 40 λίτρα!

Παράλληλα, οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας στα ψυγεία, τους φούρνους και άλλες συσκευές βελτιώνουν σημαντικά την απόδοση, επιτρέποντας στον χρήστη να απολαμβάνει σταθερή ποιότητα λειτουργίας με χαμηλότερο ενεργειακό αποτύπωμα. Με αυτόν τον τρόπο, η εξοικονόμηση πόρων συνδυάζεται με καλύτερη εμπειρία χρήσης, καθιστώντας τη βιωσιμότητα πρακτικό κομμάτι της ζωής μας.

– Η τεχνητή νοημοσύνη, που ήδη επαναπροσδιορίζει τη σχέση του καταναλωτή με τις οικιακές συσκευές, πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί σε βάθος 15ετίας;

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πραγματικά «game changer», δηλαδή αλλάζει όλο το παιχνίδι. Δεν ήρθε απλώς για να βελτιώσει την απόδοση των συσκευών, αλλά για να επαναπροσδιορίσει συνολικά την καθημερινότητά μας. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν πέντε βασικά σημεία στα οποία θα αλλάξει τη ζωή μας:

Προσωποποίηση – Οι συσκευές θα διαβάζουν τις συνήθειες του χρήστη και θα προσαρμόζονται ανάλογα, προτείνοντας καινούργια πράγματα, με στόχο να διευκολύνουν τον τρόπο ζωής και να μειώνουν τον χρόνο που αφιερώνεται σε καθημερινές εργασίες. Χρήση δεδομένων – Θα αναλύουν τις καθημερινές συνήθειες και τη χρήση και θα προτείνουν λύσεις για το μέλλον, βοηθώντας μας στην καλύτερη οργάνωση και διαχείριση του χρόνου και των αναγκών μας. Προβλεπτικότητα – Οι οικιακές συσκευές θα «προειδοποιούν» για τις ανάγκες μας, όπως για παράδειγμα ένα πλυντήριο το οποίο θα ειδοποιεί ότι πρέπει να λειτουργήσει, πριν αδειάσει η ντουλάπα και ξεμείνουμε από «σκούρα», κάνοντας την καθημερινότητα πιο ομαλή. Διασύνδεση – Οι συσκευές θα επικοινωνούν μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα ενιαίο οικοσύστημα, το οποίο θα λειτουργεί συντονισμένα, ώστε ο χρήστης να έχει συνεχή και αδιάκοπη υποστήριξη στην καθημερινή χρήση. Συνεχής μάθηση – Το AI θα βελτιώνεται διαρκώς, προσφέροντας νέες δυνατότητες και καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες μας όσο περνά ο χρόνος.

Όλα αυτά θα μεταμορφώσουν τον τρόπο που ζούμε και θα κάνουν τις συσκευές πραγματικούς συνεργάτες στην καθημερινότητά μας, με τρόπο φυσικό και διακριτικό, ενσωματωμένο μέσα στις συνήθειές μας.

– Αν κοιτάξουμε μπροστά, στο 2040, πώς φαντάζεστε ένα «έξυπνο» σπίτι όσον αφορά την ενεργειακή διαχείριση και τη διασύνδεση συσκευών;

Το 2040, τα σπίτια θα είναι πλήρως διασυνδεδεμένα και ενεργειακά αυτόνομα. Οι συσκευές θα λειτουργούν αποκλειστικά με ενέργεια που θα παράγεται και θα αποθηκεύεται από το ίδιο το σπίτι, κυρίως από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνουν ακόμα πιο αποδοτικές στην κατανάλωση ενέργειας και νερού, μεγιστοποιώντας την απόδοση κάθε λειτουργίας.

Όλες οι συσκευές θα βρίσκονται σε ένα κοινό οικοσύστημα: ψυγεία, φούρνοι, τηλεοράσεις, ρούτερ, ηχοσυστήματα, μέχρι και οι αισθητήρες θερμοκρασίας ή καθαρισμού αέρα. Ο στόχος τους θα είναι να συνεργάζονται για να προσφέρουν στον χρήστη την καλύτερη δυνατή εμπειρία, ρυθμίζοντας αυτόματα την κατανάλωση, τη θερμοκρασία, τον φωτισμό, ακόμα και τον αέρα και τον θόρυβο στο σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο, το «έξυπνο» σπίτι θα λειτουργεί σαν ένας ζωντανός οργανισμός που κατανοεί, προσαρμόζεται και φροντίζει τους ανθρώπους του, κάνοντας την καθημερινότητα πιο απλή, πιο άνετη και πιο βιώσιμη.

– Σε πιο άμεσο ορίζοντα, ποιο θεωρείτε ότι θα είναι το πιο καθοριστικό trend στην αγορά οικιακών συσκευών;

Το πιο καθοριστικό trend δεν είναι μια συγκεκριμένη συσκευή, αλλά τα χαρακτηριστικά που θα φέρουν όλες οι συσκευές. Πρώτον, όποια κι αν είναι η τεχνολογία, η ποιότητα αποτελεσμάτων παραμένει αδιαπραγμάτευτη, καθώς αποτελεί το βασικό κριτήριο επιλογής για τον καταναλωτή. Δεύτερον, η τεχνητή νοημοσύνη θα προσφέρει προσωποποιημένες εμπειρίες και θα βοηθά τον χρήστη να προβλέπει τις ανάγκες του. Τρίτον, οι συσκευές θα έχουν ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και νερού, ώστε η καθημερινή χρήση τους να είναι πιο οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον.

Και κάτι νέο: Οι συσκευές θα μπορούν να αυτοδιαγιγνώσκονται και να κάνουν το service τους μόνες τους, αυτόματα, επεκτείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής τους και εξασφαλίζοντας ότι παραμένουν αποδοτικές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

– Υπάρχει σήμερα ανταπόκριση από τον καταναλωτή σε αυτή τη στροφή προς τη διασυνδεσιμότητα των συσκευών; Πόσο διαδεδομένο είναι πλέον το φαινόμενο;

Η διασύνδεση στις οικιακές συσκευές ξεκίνησε πριν από περίπου δέκα χρόνια. Ο Έλληνας καταναλωτής είχε ήδη την εμπειρία κυρίως από τα κινητά ή από τις τηλεοράσεις που άρχισαν να γίνονται συνδεδεμένες, οπότε υπήρχε μια βάση για να εξελιχθεί η οικειότητα με την τεχνολογία. Στις οικιακές συσκευές αυτό το trend ήρθε πιο αργά. Σήμερα, όμως, ειδικά για τη νεότερη γενιά, το να είναι μια συσκευή συνδεδεμένη και μάλιστα με δυνατότητες AI θεωρείται πλέον must, κάτι αυτονόητο στη διαδικασία επιλογής και αγοράς. Γι’ αυτό και προβλέπουμε ότι μέχρι το 2030 περίπου το 80% με 85% των συσκευών που θα πουλάμε θα είναι διασυνδεδεμένες στο διαδίκτυο.

– Ποια είναι τα σημαντικότερα βήματα που έχει κάνει η εταιρεία στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης;

Η βιωσιμότητα είναι στο DNA μας, και όχι μόνο επειδή είμαστε μια γερμανική εταιρεία. Δίνουμε έμφαση στην ποιότητα κατασκευής, ώστε να αυξάνεται η ανθεκτικότητα και να παρατείνεται ο κύκλος ζωής κάθε προϊόντος. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η ανάγκη για νέες πρώτες ύλες και ενέργεια.

Επίσης, έχουμε εξειδικευμένους τεχνικούς σε όλη την Ελλάδα και συνεργάτες που εξασφαλίζουν γρήγορες επισκευές, ενώ εγγυόμαστε διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 15 χρόνια. Εξίσου σημαντικό είναι ότι οι συσκευασίες μας είναι σχεδόν 100% από ανακυκλώσιμα υλικά.

Ταυτόχρονα, παίρνουμε πρωτοβουλίες βιωσιμότητας. Στη Bosch δημιουργήσαμε τη σειρά Green Collection, σε ψυγεία και πλυντήρια πιάτων για αρχή, με τις συσκευές που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και έχουν 50% μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα. Επιπλέον, καινοτομίες όπως το φίλτρο μικροπλαστικών αποτρέπουν τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα.

Στην παραγωγή μας, από το 2020 είμαστε ουδέτεροι ως προς το αποτύπωμα άνθρακα, ενώ μέχρι το 2030 στοχεύουμε σε μείωση 30%. Ήδη το 90% των αποβλήτων των εργοστασίων μας ανακυκλώνεται.

– Έχει περάσει, κατά τη γνώμη σας, η περιβαλλοντική υπευθυνότητα από τη θεωρία στην πράξη για τον μέσο καταναλωτή;

Έχουν γίνει πολύ μεγάλα βήματα. Ο Έλληνας καταναλωτής έχει πλέον συνειδητοποιήσει τη σημασία της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και ακολουθεί πιο βιώσιμες επιλογές. Ωστόσο, η ενημέρωση παραμένει κρίσιμη. Οι εταιρείες και οι μάρκες έχουμε ευθύνη να εκπαιδεύουμε τον καταναλωτή για τα οφέλη των πράσινων τεχνολογιών. Είναι πολύ σημαντικό, ο καταναλωτής να καταλάβει το εξής: Όταν αγοράζει μια συσκευή χαμηλής κατανάλωσης, δεν σώζει μόνο το περιβάλλον αλλά και την τσέπη του. Το μέλλον είναι ευοίωνο. Ο Έλληνας καταναλωτής έχει μπει στον σωστό δρόμο και αυτό δίνει αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια.

– Αν σας ζητούσα να περιγράψετε τη φιλοσοφία σας για την τεχνολογία και το περιβάλλον, ποια θα ήταν αυτή και γιατί;

Με μία λέξη θα έλεγα: ρωτάω. Γιατί συνεχίζω πάντα να αμφισβητώ το status quo. Πιστεύω πως τίποτα δεν είναι τόσο καλό, ώστε να μην μπορεί να βελτιωθεί. Μόνο μέσα από αυτή τη διαρκή αμφισβήτηση μπορεί να έρθει η πρόοδος σε κάθε τομέα.

Σήμερα, ειδικά για τη νεότερη γενιά, το να είναι μια συσκευή συνδεδεμένη και μάλιστα με δυνατότητες AI θεωρείται πλέον must. Γι’ αυτό και προβλέπουμε ότι μέχρι το 2030 περίπου το 80% – 85% των συσκευών που θα πουλάμε θα είναι διασυνδεδεμένες στο διαδίκτυο

– Από την προσωπική σας διαδρομή, ποια επαγγελματική στιγμή ξεχωρίζετε μέχρι σήμερα και γιατί;

Έχουν υπάρξει πολλές σημαντικές στιγμές. Αν ξεχώριζα μία, θα ήταν η καμπάνια και το λανσάρισμα της σειράς Bosch Green Collection το καλοκαίρι. Δεν ήταν μόνο η επιτυχία στις πωλήσεις. Το σημαντικότερο ήταν ότι επικοινωνήσαμε τη βιωσιμότητα ως κύριο μήνυμα και είδαμε τον Έλληνα καταναλωτή να το αγκαλιάζει. Για εμάς ήταν μια ένδειξη ότι ο δρόμος που έχουμε επιλέξει -αν και δύσκολος- είναι ο σωστός και απαραίτητος, ειδικά μπροστά στην κλιματική κρίση.

– Αν βάλουμε ένα προσωπικό μήνυμα σε μια χρονοκάψουλα, ώστε να ανοιχτεί το 2040, τι θα θέλατε να πείτε στον Σταύρο μετά από 15 χρόνια;

Θα έλεγα έξι λέξεις: «Οραματίστηκες, σχεδίασες, εφάρμοσες, έπεσες, σηκώθηκες, πέτυχες».