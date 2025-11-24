«Το όραμά μας είναι να εξελίξουμε τα αεροδρόμια σε δυναμικούς οικονομικούς και κοινωνικούς κόμβους»

Από το 2017 μέχρι σήμερα, η Fraport Greece έχει μεταμορφώσει ριζικά τον χάρτη των ελληνικών αερομεταφορών, υλοποιώντας ένα από τα μεγαλύτερα και πιο επιδραστικά επενδυτικά προγράμματα που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα. Με αφετηρία τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, η εταιρεία προχώρησε σε μια συνολική αναδιαμόρφωση των εγκαταστάσεων και της φιλοσοφίας της μετακίνησης, αναβαθμίζοντας την ταξιδιωτική εμπειρία και ανεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών για εκατομμύρια ταξιδιώτες, με νέα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και λειτουργικότητας.

Ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης της Fraport Greece, Γιώργος Βήλος, μιλά για τις στιγμές που καθόρισαν αυτή τη διαδρομή, τα νέα έργα που έρχονται, τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού, τους στόχους βιωσιμότητας και τον ρόλο των αεροδρομίων ως μοχλών ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες έως το 2040.

– Από το 2017 μέχρι σήμερα, η Fraport Greece έχει συμβάλει καθοριστικά στο να αλλάξει η εικόνα των ελληνικών αεροδρομίων. Αν κοιτάξετε πίσω, ποια στιγμή θα λέγατε ότι αποτυπώνει καλύτερα τη φιλοσοφία και το όραμα της εταιρείας;

Η 11η Απριλίου 2017 σηματοδότησε μια νέα εποχή για τα ελληνικά αεροδρόμια. Η ανάληψη της διαχείρισης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων από τη Fraport Greece δεν ήταν απλώς μια επιχειρησιακή αλλαγή, αλλά η αρχή ενός νέου στρατηγικού προσανατολισμού: η Ελλάδα να προσφέρει στους ταξιδιώτες αεροδρόμια που συνδυάζουν ασφάλεια, λειτουργικότητα και αναβαθμισμένη ταξιδιωτική εμπειρία. Μέσα από ένα επενδυτικό πρόγραμμα της τάξεως των 500 εκατομμυρίων ευρώ, που ολοκληρώθηκε νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, αναβαθμίστηκαν οι υποδομές, επεκτάθηκαν ή δημιουργήθηκαν νέοι τερματικοί σταθμοί, ενώ εκσυγχρονίστηκαν διάδρομοι και συστήματα ασφαλείας. Το πιο σημαντικό, όμως, ήταν η αλλαγή της φιλοσοφίας: τα αεροδρόμια δεν είναι απλώς σημεία διέλευσης, αλλά πύλες που τιμούν την ελληνική φιλοξενία και μοχλοί ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.

– Η αναβάθμιση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων αποτέλεσε ένα έργο-ορόσημο. Ποια είναι τα επόμενα βήματα σε επίπεδο υποδομών και υπηρεσιών και πώς αυτά θα ενισχύσουν τον τουρισμό και την τοπική ανάπτυξη;

Η πρώτη φάση εκσυγχρονισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αλλά η δυναμική ανάπτυξης συνεχίζεται. Στο επόμενο στάδιο, εστιάζουμε σε αεροδρόμια με υψηλή εποχική πίεση και περιορισμένη χωρητικότητα, όπως το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, προκειμένου να ενισχύσουμε τόσο τις υποδομές όσο και την εμπειρία των επιβατών σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Παράλληλα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των αεροδρομίων προχωρά, με υπηρεσίες που κάνουν το ταξίδι πιο άνετο και ελκυστικό. Εξάλλου η αναβάθμιση δεν είναι μόνο τεχνικό έργο· είναι στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης που δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τον τουρισμό και τους προορισμούς που φιλοξενούν τα αεροδρόμιά μας.

– Τι δείχνουν τα στοιχεία για το 2025 και τι αποτυπώνουν αυτά τα δεδομένα για τη δυναμική της Fraport Greece και του ελληνικού τουρισμού;

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα καταδεικνύουν μια σταθερά ανοδική τάση και για τη φετινή χρονιά προβλέπουμε ότι από τα αεροδρόμιά μας θα διέλθουν 37 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας ένα νέο ρεκόρ επιβατικής κίνησης. Η συνεχής ανάπτυξη και τα επαναλαμβανόμενα ρεκόρ αντανακλούν ξεκάθαρα τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού αλλά και την αναπτυξιακή πολιτική μας σε συνδυασμό με την επιχειρησιακή αξιοπιστία. Η στρατηγική μας συνδυάζει ποιότητα, βιωσιμότητα και λειτουργική αριστεία, προσφέροντας ένα αεροδρομικό προϊόν που είναι ελκυστικό σε ταξιδιώτες, αεροπορικές εταιρείες και τουριστικούς φορείς.

– Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες του αναπτυξιακού σχεδίου της Fraport Greece για τα επόμενα χρόνια;

Το αναπτυξιακό σχέδιό μας επικεντρώνεται στην περαιτέρω ενίσχυση των υποδομών και τη βελτίωση της επιχειρησιακής λειτουργίας με όρους βιωσιμότητας και με στόχο την υψηλή ικανοποίηση των επιβατών. Στο πλαίσιο αυτό, εναρμονιζόμενοι με τις διεθνείς τάσεις προχωράμε σε προγράμματα ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών, επιδιώκοντας μία ταξιδιωτική εμπειρία γρηγορότερη και πιο προσωποποιημένη.

Στοχεύουμε επίσης στην ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας των αεροδρομίων μας με διεθνείς αγορές, καθώς και στην περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Παράλληλα, η συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες διασφαλίζει ότι τα οφέλη της ανάπτυξης διαχέονται σε κάθε περιοχή.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον ελληνικό τουρισμό είναι η ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και βιωσιμότητας, ώστε η αύξηση των αφίξεων να ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες χωρίς να εξαντλεί τους πόρους τους

– Με ποιον τρόπο η Fraport Greece ενσωματώνει τη βιωσιμότητα στη λειτουργία της και πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτή η στρατηγική στο μέλλον;

Για τη Fraport Greece, η βιωσιμότητα βρίσκεται στον πυρήνα της εταιρικής μας στρατηγικής έως το 2030. Έχουμε δεσμευτεί για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 42% έως το 2030 (σε σχέση με το 2018), με στόχο την ανθρακική ουδετερότητα έως το 2045. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε το Πρόγραμμα Δράσης για την «Απανθρακοποίηση» με μέτρα μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, όπως για παράδειγμα, το σύστημα έξυπνης ενεργειακής διαχείρισης Τερματικών Σταθμών και η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όπως φωτοβολταϊκοί σταθμοί κ.ά. Ήδη στον Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 3 MW.

Επίσης, εφαρμόζουμε Σύστημα Περιβαλλοντικής & Κοινωνικής Διαχείρισης για την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών σε συνεργασία με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, κοινωνικές ομάδες και MKO.

Όλα τα παραπάνω γίνονται σε ένα πλαίσιο εύρυθμης Εταιρικής Διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική και βιώσιμη λειτουργία των αεροδρομίων, καθώς και την ικανοποίηση των εργαζομένων και των επιβατών.

– Πώς οραματίζεστε τη συμβολή της Fraport Greece στη νέα εποχή των ελληνικών αερομεταφορών και ποιο θα θέλατε να είναι το αποτύπωμα της εταιρείας μέχρι το 2040;

Με τα αεροδρόμιά μας να αποτελούν τις βασικές πύλες εισόδου και εξόδου από τη χώρα, στόχος μας είναι να παραμείνουν άξιοι πρεσβευτές της Ελλάδας, προσφέροντας στον ταξιδιώτη μία άριστη εμπειρία όταν φτάνει και όταν φεύγει από τον προορισμό που έχει επιλέξει.

Η συνεχής αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα, γι’ αυτό και υιοθετούμε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές, υποστηρίζοντας με συνέπεια τον εθνικό μας στόχο για μετάβαση της Ελλάδας σε προορισμό 12 μηνών. Το όραμά μας είναι να εξελίξουμε τα αεροδρόμια σε δυναμικούς οικονομικούς και κοινωνικούς κόμβους που δημιουργούν θέσεις εργασίας, ενισχύουν την καινοτομία και αναδεικνύουν τον χαρακτήρα της χώρας. Θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας μια παρακαταθήκη υποδομών που δεν ακολουθούν τις εξελίξεις, αλλά αντιθέτως τις διαμορφώνουν.

– Ποιες θα λέγατε ότι είναι οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τουρισμός στη χώρα μας σήμερα;

Παρά τη συνεχόμενα ανοδική πορεία των αριθμών που σχετίζονται με τις τουριστικές επιδόσεις της χώρας μας, δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό. Δεν είμαστε μόνοι μας στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και απαιτείται διαρκής εγρήγορση, ώστε όχι μόνο να ενισχύουμε αλλά και να διατηρούμε το μερίδιό μας. Παράλληλα, οι παγκόσμιες προκλήσεις -από την κλιματική κρίση και τις γεωπολιτικές αναταράξεις έως την οικονομική αστάθεια και τις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες- επιβάλλουν ευελιξία, στρατηγική προσαρμογής και διορατικότητα.

Ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται σε φάση ωριμότητας, αλλά και σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ ανάπτυξης και βιωσιμότητας, ώστε η αύξηση των αφίξεων να ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες, χωρίς να εξαντλεί τα φυσικά και πολιτιστικά αποθέματα. Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαία συνθήκη: ο τουρισμός μπορεί να ευημερεί μόνο όταν βρίσκεται σε αρμονία με το περιβάλλον και τους ανθρώπους που τον στηρίζουν.

Ταυτόχρονα, η αναβάθμιση των υποδομών σε όλους τους προορισμούς είναι καθοριστικής σημασίας. Χωρίς επενδύσεις σε σύγχρονες και ανθεκτικές υποδομές, οι προορισμοί κινδυνεύουν να αποδυναμωθούν και οι τοπικές κοινωνίες να στραφούν απέναντι στην τουριστική ανάπτυξη, αντί να αποτελούν συμμάχους της.

Εξίσου κρίσιμη παραμένει η αντιμετώπιση της εποχικότητας και η ουσιαστική διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος. Πέρα από το κλασικό και διαχρονικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα», οφείλουμε να εμπλουτίζουμε συνεχώς τις εμπειρίες που προσφέρουμε, αναδεικνύοντας μοναδικά στοιχεία που διαφοροποιούν τους προορισμούς μας και προσελκύουν ταξιδιώτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Τέλος, καθοριστικής σημασίας είναι η προσέλκυση αλλά και η διατήρηση εργατικού δυναμικού με δεξιότητες, ώστε η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όσους επιλέγουν να επισκεφτούν τη χώρα μας να ανταποκρίνεται στο επίπεδο και στο κόστος της εμπειρίας που προσφέρει ο ελληνικός τουρισμός.

– Πώς θα περιγράφατε τη σχέση της Fraport Greece με τις τοπικές κοινωνίες; Ποιο έργο θεωρείτε πρωτοπόρο σε αυτή τη συνεργασία;

Η Fraport Greece έχει ενσωματωθεί στις κοινωνίες, συμμετέχοντας, στηρίζοντας και πρωτοπορώντας. Η σχέση μας με τις τοπικές κοινωνίες είναι στενή και αμφίδρομη. Συνεργαζόμαστε στενά με τους τοπικούς φορείς, με στόχο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη των προορισμών που εξυπηρετούμε.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από τα πρώτα χρόνια που αναλάβαμε τη διαχείριση των 14 αεροδρομίων, συμμετείχαμε ενεργά στη διαμόρφωση των πρωτοποριακών Συμπράξεων Τουρισμού. Πρόκειται για συνενώσεις δυνάμεων μεταξύ τοπικών φορέων και του ιδιωτικού τομέα, με στόχο την προώθηση της ταυτότητας και την προβολή κάθε προορισμού βάσει ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδίου. Ήδη έχουν συσταθεί Συμπράξεις Τουρισμού σε πέντε προορισμούς: Καβάλα, Χανιά, Σαντορίνη, Μυτιλήνη και Θεσσαλονίκη. Πλέον, οι Συμπράξεις Τουρισμού έχουν αναγνωριστεί τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και από τις ίδιες τις αεροπορικές εταιρείες ως ένα απόλυτα επιτυχημένο και αποτελεσματικό μοντέλο συνεργασίας με απτά αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι το κοινό όραμα και στρατηγική, καθώς και η συνεργασία, έχουν επιφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη ως προς την εξέλιξη ενός προορισμού.

– Σε προσωπικό επίπεδο, τι σας κινητοποιεί περισσότερο σε αυτή τη διαδρομή και πώς φαντάζεστε τη συνέχειά της;

Αυτό που με κινητοποιεί περισσότερο στη συγκεκριμένη διαδρομή είναι η δυνατότητα να συμμετέχω ενεργά σε ένα έργο που διαρκώς ενισχύει και αναβαθμίζει την εικόνα της χώρας μας. Η ικανοποίηση να βλέπω έναν επισκέπτη να φτάνει σε ένα σύγχρονο και φιλόξενο ελληνικό αεροδρόμιο είναι ανεκτίμητη και αποτελεί διαρκή πηγή έμπνευσης. Προσωπικά, φιλοδοξώ να συνεχίσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και αφοσίωση, ώστε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των προορισμών που εξυπηρετούμε, ενισχύοντας συνολικά το τουριστικό προϊόν της χώρας μας. Επιδίωξή μας είναι η Fraport Greece να παραμένει πρότυπο εταιρείας που συνδυάζει την επιχειρησιακή αριστεία και το αναπτυξιακό όραμα με σεβασμό στον τόπο και τις αξίες του.