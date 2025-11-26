«Δεν ακολουθούμε τις εξελίξεις – τις δημιουργούμε»

Η ΒΙΑΝΕΞ αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα ελληνικής επιχειρηματικότητας που συνδυάζει την παράδοση με τη συνεχή εξέλιξη. Από την ίδρυσή της από τον Παύλο Γιαννακόπουλο έως τη σημερινή ηγεσία του Δημήτρη Π. Γιαννακόπουλου, η εταιρεία παραμένει πιστή στις αξίες της ποιότητας, της καινοτομίας και του σεβασμού προς τον άνθρωπο.

Με αφορμή τα 15 χρόνια του Newsbeast, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΒΙΑΝΕΞ, Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος, μιλά για τη νέα εποχή της εταιρείας: μια φαρμακοβιομηχανία που επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη, στηρίζει την ελληνική έρευνα και ανοίγει δυναμικά τα φτερά της πέρα από τα σύνορα.

– Πώς φαντάζεστε τη ΒΙΑΝΕΞ το 2040; Ποια είναι τα βασικά στοιχεία του μακροπρόθεσμου οράματός σας για την εταιρεία;

Η ΒΙΑΝΕΞ έχει εδραιωθεί ως η μεγαλύτερη ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, βρίσκεται στην κορυφή μεταξύ ελληνικών και ξένων εταιρειών, ξεπερνώντας και τις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Ο Όμιλος κατέχει την πρώτη θέση στην ιδιωτική αγορά φαρμάκου, ως μια ολοκληρωμένη φαρμακευτική πλατφόρμα με όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες και τις δραστηριότητες της αλυσίδας. Αφού λοιπόν έχουμε κατακτήσει την εσωτερική αγορά, στρατηγική μας επιλογή αποτελεί πλέον η όλο και μεγαλύτερη ανάπτυξη και εκτός συνόρων.

Το 2040, φιλοδοξούμε η ΒΙΑΝΕΞ να είναι η κορυφαία εταιρεία στον τομέα της υγείας, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Εχέγγυο για την επίτευξη του στόχου μας είναι το γεγονός ότι ακολουθούμε πιστά τις αρχές του ιδρυτή της ΒΙΑΝΕΞ, Παύλου Γιαννακόπουλου, που έχουν πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο.

-Ποιος είναι ο πιο δύσκολος αλλά και ο πιο κρίσιμος στρατηγικός στόχος που έχετε θέσει για την επόμενη 15ετία;

Ήδη εργαζόμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση, για να είναι η ΒΙΑΝΕΞ πρώτη στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή μας, αναπτύσσοντας το δίκτυό μας στις χώρες των Βαλκανίων με την ίδρυση τοπικών γραφείων.

Συστατικό στοιχείο για την επίτευξη του στόχου μας είναι να συνεχίσουμε να αυξανόμαστε σε ανθρώπινο δυναμικό.

Επίσης, να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες στον τομέα του φαρμάκου, αλλά και σε παρεμφερείς με το φάρμακο τομείς (π.χ. medical devices, καλλυντικά).

-Τι ρόλο θα παίξει η έρευνα και ανάπτυξη (R&D) στη μελλοντική ανάπτυξη της ΒΙΑΝΕΞ;

Η έρευνα και ανάπτυξη είναι ενταγμένη ως στρατηγικός πυλώνας του Ομίλου εδώ και χρόνια. Υπάρχει ειδικό τμήμα Ε&Α της ΒΙΑΝΕΞ, όπου δημιουργούνται νέα προϊόντα, αναπτύσσονται νέες φαρμακοτεχνικές μορφές και βελτιώνονται οι μέθοδοι παραγωγής και φύλαξης.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Ομίλου πλέον συγκεντρώνονται στο Εργαστήριο Έρευνας και Ανάπτυξης στις εγκαταστάσεις μας στην Πάτρα, το οποίο μάλιστα αποτελεί το πρώτο εργαστήριο που πιστοποιήθηκε από την TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Με γνώμονα την παραδοχή ότι η κλινική έρευνα αποτελεί μία επένδυση στην υγεία, το φάρμακο, την καινοτομία και στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξης του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ, αυτή τη στιγμή έχουμε υπό ανάπτυξη ένα νέο μόριο σε Κλινική Φάση 1, γεγονός πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα.

-Πώς θα επηρεάσουν οι διεθνείς τάσεις στην υγεία (π.χ. εξατομικευμένη ιατρική, βιολογικά φάρμακα) τη στρατηγική σας;

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ και τα εξειδικευμένα στελέχη μας παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις και πάντα είμαστε ένα βήμα μπροστά ως προς τη στρατηγική μας. Στόχος μας είναι να διαβλέπουμε τις ιατρικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, δεν περιμένουμε να δημιουργηθεί μια τάση για να την ακολουθήσουμε.

Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά στην ιστορία των 100 χρόνων μας, όπως η δημιουργία της ΒΙΑΝ ως εξειδικευμένης εταιρείας για την αγορά του φαρμακείου που ακόμη τότε δεν είχε αναπτυχθεί στον βαθμό που γνωρίζουμε σήμερα. Ως προς τα βιολογικά φάρμακα που αναφέρετε, στο χαρτοφυλάκιό μας διαθέτουμε ευαίσθητα βιολογικά σκευάσματα για μια σειρά από παθήσεις, ενώ όσο εξελίσσεται η εξατομικευμένη ιατρική τόσο θα δημιουργούνται ευκαιρίες για νέες συνέργειες με διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες.

-Η συζήτηση για το clawback και το κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης παραμένει ανοιχτή. Ποιες αλλαγές θεωρείτε απαραίτητες για να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στη βιωσιμότητα των εταιρειών και την πρόσβαση των ασθενών; Ποιος ο ρόλος του επενδυτικού clawback για τη ΒΙΑΝΕΞ;

Απαραίτητη είναι η κατάργηση ή η σημαντική μείωση του clawback, που θα πρέπει να θυμόμαστε ότι επιβλήθηκε ως έκτακτο, προσωρινό, μέτρο την εποχή των μνημονίων και τελικά έγινε μόνιμο. Πίσω από το clawback κρύβεται η ανεπάρκεια της δημόσιας χρηματοδότησης για το φάρμακο, γιατί πληρώσει-δεν πληρώσει η πολιτεία, οι πολίτες δεν θα στερηθούν -και σωστά- τα φάρμακά τους. Αποτέλεσμα, όμως, είναι η φαρμακοβιομηχανία να χρηματοδοτεί μεγαλύτερο μέρος των φαρμακευτικών αναγκών των πολιτών, από ό,τι το κράτος. Καθώς δεν φαίνεται άμεσα εφικτή η κατάργηση του clawback, η πολιτεία θα πρέπει τουλάχιστον να αυξήσει τη φαρμακευτική δαπάνη, σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες.

Όσο για το επενδυτικό clawback, είναι ένα θετικό μέτρο το οποίο βεβαίως αξιοποιεί και η ΒΙΑΝΕΞ. Ο επενδυτικός μας σχεδιασμός είναι μεθοδικός και μακρόπνοος και δεν βασίζεται στην ύπαρξη ευνοϊκών ή όχι μέτρων. Δηλαδή, για εμάς το επενδυτικό clawback δεν είναι η αφετηρία, είναι εργαλείο στην υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών που έχουμε προαποφασίσει.

-Σε μια εποχή που η κοινωνία απαιτεί πράξεις, ποιες δεσμεύσεις αναλαμβάνετε στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης;

Η ΒΙΑΝΕΞ, μέσω και του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος, πρωτοστατεί σε δράσεις που προάγουν την υγεία, την κοινωνική συνοχή και την πρόοδο. Διαχρονικά στηρίζουμε συλλόγους ασθενών, ενισχύουμε τις δομές δημόσιας υγείας μέσω δωρεών, προσπαθώντας να συμβάλλουμε στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων και αναγκών.

Εξετάζοντας τον τομέα της υγείας και της κοινωνικής ευημερίας ευρύτερα, ένα ζήτημα που βάζουμε στο επίκεντρο είναι αυτό της υπογεννητικότητας. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα του δημογραφικού είναι από τα κορυφαία ζητήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα ολοκληρώσαμε με επιτυχία το πρόγραμμα ενίσχυσης οικογενειών των ακριτικών περιοχών της Ελλάδας για τη γέννηση του τρίτου και πλέον παιδιού, θέλοντας να συμβάλουμε στη μείωση της υπογεννητικότητας. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν οικονομικά περισσότερες από 150 οικογένειες που είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δωδεκανήσων, του Έβρου, της Μυτιλήνης, της Σάμου και της Χίου. Κάθε οικογένεια έλαβε οικονομική ενίσχυση ύψους 1.500 ευρώ για κάθε γέννηση του τρίτου και πλέον παιδιού, ενισχυόμενη ουσιαστικά στην κάλυψη βασικών αναγκών των νέων μελών.

Επίσης, συνεργαζόμαστε από το 2020 με το μη-κερδοσκοπικό σωματείο Be-Live, με σκοπό τη στήριξη ζευγαριών, που αντιμετωπίζουν αναπαραγωγικές και οικονομικές δυσκολίες. Καλύπτουμε δηλαδή εξ ολοκλήρου το κόστος των απαραίτητων διαδικασιών για τα ζευγάρια που χρειάζεται να προχωρήσουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση και μάλιστα κατοικούν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας.

Ξεκινήσαμε υιοθετώντας τη Σάμο και στη συνέχεια την Πάτμο, και τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται στη Σπάρτη, για δεύτερη μάλιστα χρονιά. Η επιλογή της Σπάρτης ήταν πολύ σημαντική για εμάς, γιατί είναι μια πόλη στην περιοχή καταγωγής της οικογένειας Γιαννακόπουλου, του ιδρυτή μας και πατέρα μου, Παύλου, και των αδελφών του, Θανάση, Κώστα και Βασιλικής.

-Η τεχνητή νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση έρχονται με ορμή. Στη ΒΙΑΝΕΞ τις βλέπετε περισσότερο ως απειλή ή ως μοχλό ανάπτυξης;

Η φαρμακοβιομηχανία είναι ένας κλάδος που από τη φύση του βρίσκεται στην αιχμή της επιστήμης και της τεχνολογίας. Η αυτοματοποίηση έχει μπει εδώ και χρόνια στα εργοστάσιά μας, ενώ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσουμε από κοινού με την UBITECH έναν προηγμένο ψηφιακό βοηθό GenAI.

Αυτός ο ψηφιακός βοηθός έχει προσαρμοστεί στους υπαλλήλους του εργοστασίου Α΄ της ΒΙΑΝΕΞ και έχει σχεδιαστεί να εξορθολογίζει τις κρίσιμες λειτουργίες, να βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κρίσεων και να προλαμβάνει βλάβες.

Συγκεκριμένα, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ψηφιακού βοηθού Τεχνητής Νοημοσύνης στο εργοστάσιο Α΄ βελτιώνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα, μειώνει τον χρόνο διακοπής λειτουργίας και υποστηρίζει τους εργαζόμενους στις καθημερινές τους εργασίες, βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες παραγωγής και ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους. Είναι μια λύση τεχνητής νοημοσύνης αιχμής, που διασφαλίζει την τήρηση των υψηλότερων ποιοτικών και κανονιστικών προτύπων και ευθυγραμμίζεται και με τις δεσμεύσεις μας για περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση.

-Πώς θα κρατήσετε τα ταλέντα στην Ελλάδα και θα πείσετε τους νέους επιστήμονες να επενδύσουν το μέλλον τους στη ΒΙΑΝΕΞ;

Στη ΒΙΑΝΕΞ έχουμε πάντα στο επίκεντρο τους ανθρώπους μας, οι οποίοι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιό μας. Για να υπηρετούμε στον ύψιστο βαθμό την αποστολή μας, η οποία δεν είναι άλλη από το να προσφέρουμε στους ασθενείς ασφαλείς, ποιοτικές και αποτελεσματικές θεραπείες, θέλουμε τα στελέχη μας να έχουν υψηλή επιστημονική επάρκεια. Γι’ αυτό επενδύουμε στους νέους επιστήμονες και μέσα από εκπαιδεύσεις και ειδικά προγράμματα φροντίζουμε για την εξέλιξή τους, τόσο την επαγγελματική όσο και την επιστημονική. Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια και είμαστε ιδιαιτέρα περήφανοι όταν προκύπτουν επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις.

Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε συνεχώς να προσελκύσουμε εξειδικευμένο προσωπικό υψηλής προστιθέμενης αξίας, που θα συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της φαρμακοβιομηχανίας και της καινοτομίας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχουμε στις Ημέρες Καριέρας που πραγματοποιεί η ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, ενώ στο επόμενο διάστημα σχεδιάζουμε να διοργανώσουμε και δικές μας Ημέρες Καριέρας.

Διαχρονικά προσφέρουμε εργασιακή σταθερότητα και ασφάλεια, άριστο περιβάλλον εργασίας, στοχευμένα προγράμματα ανάπτυξης του προσωπικού μας, καθώς και εξαιρετικές δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης. Μας τιμά το γεγονός ότι αυτή η προσπάθειά μας αναγνωρίζεται τόσο από το ευρύ κοινό όσο και από τους ανθρώπους σε παραγωγικές ηλικίες και ειδικά τους νέους αποφοίτους των πανεπιστημίων μας που μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Γι’ αυτό άλλωστε η ΒΙΑΝΕΞ αναγνωρίζεται ως ένας από τους πιο ελκυστικούς εργοδότες ανάμεσα σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

-Όταν θα κάνετε τον απολογισμό σας σε 15 χρόνια, ποιο θα θέλατε να είναι το αποτύπωμα που αφήσατε στην εταιρεία, αλλά και στην ελληνική κοινωνία;

Σε 15 χρόνια θα ήθελα η ΒΙΑΝΕΞ να έχει εδραιωθεί ως ο μεγαλύτερος Όμιλος στον τομέα της Υγείας, στα Βαλκάνια και πλέον να βρισκόμαστε σε τροχιά επίτευξης του επόμενου στόχου μας. Η προσφορά μας στην ελληνική κοινωνία διαχρονικά διαπνέεται από τις αξίες της πατρίδας μας και αυτό θέλω να χαρακτηρίζει το αποτύπωμά μας και 15 χρόνια μετά, με όραμα ένα πιο αισιόδοξο και φωτεινό μέλλον για τη χώρα μας.

-Αν βάλουμε ένα προσωπικό μήνυμα σε μια χρονοκάψουλα, ώστε να ανοιχτεί το 2040, τι θα θέλατε να πείτε στον Δημήτρη;

Δεν πιστεύω σε χρονοκάψουλες. Ο αγώνας είναι καθημερινός, είμαστε προσηλωμένοι στους στόχους μας και παραμένουμε σε εγρήγορση για να αναπροσαρμόζουμε την τακτική μας, όποτε απαιτείται.