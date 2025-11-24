«Η συνεισφορά της Ελληνικός Χρυσός στην οικονομία και την απασχόληση»

Η νέα μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για την επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας αναδεικνύει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα σύγχρονης μεταλλευτικής δραστηριότητας με ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται φωτίζουν μια επένδυση με σταθερή συμβολή στην εθνική οικονομία, σημαντική ενίσχυση των δημόσιων εσόδων και καθοριστικό ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη του Δήμου Αριστοτέλη.

Παράλληλα, η μελέτη αναδεικνύει τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας, τις πολυετείς κοινωνικές επενδύσεις και τις αποδεδειγμένες περιβαλλοντικές επιδόσεις της εταιρείας – στοιχεία που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη εικόνα βιώσιμης λειτουργίας και ουσιαστικής προσφοράς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2025, η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας αναδεικνύεται σε έναν κρίσιμο καταλύτη για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Η μελέτη αποτυπώνει ένα εκτεταμένο κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα, με πολλαπλά και μακροπρόθεσμα οφέλη, τόσο για την εθνική οικονομία όσο και για την τοπική κοινωνία του Δήμου Αριστοτέλη, όπου εδρεύουν τα μεταλλεία.

Συγκεκριμένα, η μελέτη προβλέπει ότι την περίοδο 2024‑2044, η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός θα συνεισφέρει κατά μέσο όρο 550 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο ΑΕΠ της χώρας, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να έχει ο ορυκτός πλούτος στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας. Παράλληλα, η τοπική οικονομία της Κεντρικής Μακεδονίας θα επωφελείται ετησίως με 340 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ αφορούν άμεσα τον Δήμο Αριστοτέλη, αποδεικνύοντας τη σημαντική περιφερειακή διάσταση της επένδυσης.

Η μελέτη του ΙΟΒΕ επισημαίνει επίσης τη συμβολή της εταιρείας στα δημόσια έσοδα, η οποία υπολογίζεται περίπου σε 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενισχύοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα και παρέχοντας σταθερούς πόρους στο κράτος. Επιπλέον, η επένδυση έχει ισχυρό αντίκτυπο στις εξαγωγές: η προστιθέμενη αξία των εξαγωγών που προκύπτει από τη δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός εκτιμάται σε 480 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί στο 55% των εξαγωγών ορυκτών και στο 2,1% των συνολικών βιομηχανικών εξαγωγών της χώρας. Αυτή η συνεισφορά ενισχύει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και συμβάλλει στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.

Η επένδυση δημιουργεί επίσης σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, υποστηρίζοντας την τοπική κοινωνία και την οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, την περίοδο 2024‑2044 αναμένονται 8.600 θέσεις πλήρους απασχόλησης (άμεσες, έμμεσες και προκαλούμενες). Για κάθε μία άμεση θέση στην εταιρεία, δημιουργούνται άλλες 4,7 θέσεις στην ευρύτερη οικονομία, υπογραμμίζοντας την ισχυρή πολλαπλασιαστική επίδραση της επένδυσης. Στο Δήμο Αριστοτέλη, η επένδυση υποστηρίζει άμεσα και έμμεσα περίπου 3.400 θέσεις εργασίας, οι οποίες δεν περιορίζονται στον τομέα της εξόρυξης, αλλά αφορούν και παράλληλες δραστηριότητες της περιοχής, ενισχύοντας συνολικά την κοινωνική και οικονομική συνοχή.

H Ελληνικός Χρυσός σχεδιάζει ένα Πρόγραμμα Κοινωνικών Επενδύσεων ύψους 80 εκατ. δολαρίων, με δράσεις που ανταποκρίνονται σε ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και καθορίζονται σε συνεννόηση με την κοινότητα

Κοινωνικές επενδύσεις και δέσμευση στη βιωσιμότητα

Η συνεισφορά της Ελληνικός Χρυσός δεν περιορίζεται στην επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά επεκτείνεται και σε σημαντικές κοινωνικές επενδύσεις. Από το 2014 έως το 2024, η εταιρεία έχει διαθέσει 26 εκατομμύρια ευρώ σε κοινωνικές δράσεις, ενώ μόνο για το 2024, οι κοινωνικές επενδύσεις ανήλθαν σε 2,47 εκατομμύρια ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος (2,2 εκατομμύρια ευρώ) να κατευθύνεται στον Δήμο Αριστοτέλη. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνικός Χρυσός σχεδιάζει ένα Πρόγραμμα Κοινωνικών Επενδύσεων ύψους 80 εκατ. δολαρίων, με δράσεις που ανταποκρίνονται σε ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και καθορίζονται σε συνεννόηση με την κοινότητα.

Περιβαλλοντική διάσταση

Η εταιρεία έχει επιδείξει σημαντικές περιβαλλοντικές επιδόσεις: μέχρι το 2023, είχε αποκαταστήσει το 44% της χρησιμοποιούμενης γης, ενώ έχει επιτύχει μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 75% από το 2014, αυξάνοντας παράλληλα τη χρήση ανακυκλωμένου νερού. Αυτά τα μέτρα καταδεικνύουν τη δέσμευση της Ελληνικός Χρυσός για βιώσιμη και υπεύθυνη μεταλλευτική δραστηριότητα.

Συμβολή του μεταλλευτικού κλάδου

Η μελέτη του ΙΟΒΕ τον Μάρτιο του 2025, τοποθετεί τον μεταλλευτικό κλάδο στον πυρήνα της ελληνικής οικονομίας, με συνολική συνεισφορά 2,9 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ και 53.200 θέσεις εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός αναδεικνύεται ως σημείο αναφοράς, συνδυάζοντας παραγωγικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις με πολλαπλά οφέλη για τη χώρα και την τοπική κοινωνία.